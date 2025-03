Denuncian la venta de pulseras de la Magdalena en Wallapop por cinco euros

"¡Consigue tu pulsera de la Magdalena 2025 sin colas ni esperas!". Es el gancho utilizado por un usuario de la plataforma Wallapop para atraer a interesados en conseguir el complemento festero: El precio: 5 euros. Y, por lo que parece en la publicación que ha compartido, tiene bastantes.

Un anuncio que ha causado la indignación de personas que se han dirigido a Mediterráneo para denunciar esta práctica. "Gente sin pulseras y alguien vendiéndolo en Wallapop porque tiene a montones", denunciaba una vecina.

"Si no has podido recoger la tuya, no te preocupes, aquí tienes la mejor oportunidad para conseguirla sin complicaciones", presume la publicación, aprovechandose del hecho de que para lograr la pulsera muchos castellonenses han tenido que hacer horas de cola. La venta, puntualiza, solo se realiza en persona.

Como José Estellés, que esperó este lunes en la plaza Mayor desde las 7.00 horas a recoger la pulsera y el llibret. «Soy el primero de la fila desde hace varias ediciones», ha afirmado Estellés, de 80 años y, pese a que ha llegado solo, pronto lo han acompañado varios amigos que se acercaron más tarde. Todo el grupo ha esperado paciente a que se iniciara el acto por parte de las máximas autoridades municipales y festeras.

Mediterráneo regala una pulsera este miércoles con la adquisición del periódico en el quiosco. Además, el día 20 con un ejemplar se puede conseguir la guía de toros y fiestas, el 21 el especial de Magdalena, la cinta y el programa de bolsillo, y el día 22 un delantal.