Castelló convida a l'alcalde de Madrid a la Magdalena davant la incògnita de Mazón

Les festes de la Magdalena toquen ja a la porta de Castelló, i, a dos dies del Inici de la setmana gran, amb els llibrets i el programa amb més de 200 actes al carrer, després d'unes Falles passades per aigua en les que s'ha vist ben poc, a la Cremà i 'poco más' al president de la Generalitat, Carlos Mazón, l'alcaldesa de Castelló ha cursat ja les invitacions institucionals que aquest any arriben fins a Madrid.

Carrasco ha convidat a venir a Castelló durant les festes a l'alcalde de la capital estatal, José Luis Martínez Almeida. Ell va ser un dels suports a la candidatura del PP a la província i a la ciutat, els mesos abans de les darreres eleccions municipals de maig de 2023 on el Partit Popular amb Begoña Carrasco al capdavant va lograr l'alcaldia. Va ser el 22 d'octubre de 2022, acompanyat precisament pel llavors president de la Diputació d'Alacant i futur candidat a la presidència de la Generalitat, Carlos Mazón; el senador Alberto Fabra; i la llavors alcaldessa de Vall d'Alba, Marta Barrachina, en un acte de partit.

Barrachina, Carrasco, Martínez Almeida, Mazón y Fabra, en Castelló. / Doménech Castelló / EFE

I no és la única autoritat convidada. Fonts municipals han assegurat a Mediterráneo que "s'han cursat invitacions, com tots els anys, a totes les institucions de la Comunitat, a més de l'alcalde de Madrid, entre altres", com altres alcaldes de la província i del territori.

Potser que vinga només per gaudir de les mascletaes, com la que va importar al Madrid Rio en febrer de 2024. No obstant, la seua presència a Castelló i a les festes de la Magdalena "encara està pendent de confirmació".

Pendent de confirmació

Pendent de confirmació també està la presència a la setmana gran de la capital del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que està desaparegut d'actes oficials i que no ha estat present, com és costum, en els principals actes de les Falles de València ni de cap altra ciutat de la Comunitat.

És precisament aquesta una de les incògnites de la Magdalena 2025. Tradicionalment, el president de la Generalitat, com el propi Mazón va fer l'anmy passat, encapçala la delegació institucional de la Romeria de les Canyes, el diumenge de Magdalena, i aquest és "encara", segons fonts municipals, un dels dubtes, Només en 2010, va fallar un president, i va ser Francisco Camps.

L'oposició: "Mazón, continuarà amagant-se?"

Avui mateix, en el plenaro, el portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, ha demanat a l'alcaldessa que "no el convide" i li va dir que li "donara el Pla d'Inundacions Municipal".

Tanmateix, el secretari general del PSPV-PSOE en Castellón, Samuel Falomir, s’ha preguntat si Mazón continuarà amagant-se de la ciutadania i si també evitarà acudir a les festes de la Magdalena, tal com ha fet amb les Falles de València, on només es va atrevir a aparéixer a la ‘cremà’ d’amagades per a evitar escoltar el poble. “És una autèntica anomalia democràtica que un president --bunkeritzat al Palau-- deixe de costat les seues obligacions institucionals perquè sap que ningú el vol ni el suporta. Això és el símptoma clar que la seua trajectòria política està acabada i que ha d’anar-se’n a casa”, ha afirmat.

"No és benvingut"

E socialista ha anat més enllà i ha tornat a exigir eleccions anticipades “per a acabar amb aquest despropòsit de govern”. I ha assegurat que "no hi ha cap altre camí que convocar eleccions i donar veu als valencians i valencianes perquè decidisquen el futur polític del seu territori”. “Necessitem un govern que es preocupe per la reconstrucció i la prosperitat de la Comunitat i no per salvar-se del calvari judicial que els espera. Mazón no és benvingut a la Magdalena”, ha conclòs.