Un Magdalena Circus espectacular: el programa dia a dia

Castelló ja té ganes de festes i, després dels primers dies en que la tradició i l’orgull de genealogia pren forma, de dilluns a dimecres, arriba el Magdalena Circus a Hort dels Corders. Una cita que ja és obligatòria, en la seua 24ª edició, per als més menuts i també els majors i que en aquesta edició suma set companyies nacionals i internacionals que presentaran des de tècnica de clown, handstand, malabars, equilibris, tela, aro i trapezi aeri, roda cyr, malabars amb peus i mans, quadre rus, rodo bola, mini trapezi giratori, màgia, il·lusionisme i circ amb bicicleta.

«Un Magdalena Circus divers i amb un denominador común: que totes i cadascuna de les companyies que venen són referents de la seua especialitat», tal i com va dir ahir a la presentació la directora, representant de Xarxa Teatre, Paula Escamilla, acompanyada de la regidora de Festes, Noelia Selma; i la delegada de la Junta de Festes,Carmen Molina. «El Circus és un dels eixos de la programació dirigida als més menuts de casa, al carrer», va explicar Selma.

Escamilla, amb Selma, Molina i la payasa Margarita, amb els seus nassos rojos. / Mediterráneo

Tres dies, cinc sessions

Seran tres dies, dilluns de 17.00 a 19.00 hores;i dimarts i dimecres, en doble sessió, d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00 hores, amb un aforament de 750 persones.

Aquesta edició estarà conduïda per el nostre mestre de cerimònies Eddy Eighty (Gonzalo Santamaría): showman especialitzat en malabars, equilibris i humor amb més de 20 anys de carrera artística.

Dilluns, 24

En la jornada inaugural, dilluns 24 a les 5 de la tarde, podrem gaudir de l’espectacle 'Sobre rodes' d’Yldor Llach, un dels artistes mes espectaculars i aclamats de circ en bicicleta a nivel internacional amb mes de 1.000 funcions al voltant del mon. La seva varietat artística, tècnica, potència i originalitat l’ha portat a ser un referent en aquesta disciplina i a guanyar el premi especial G.O.P al New Corner Show 2024.

També podrem gaudir de 'Dona', la peça de roda cyr de María Cavagnero, una de les poques exponents d’esta disciplina a Espanya.

I de la primera intervenció de la companyia Rosarai, una nova companyia de circ creada per la mítica Rosa Roseta - fundadora de la consolidada companyia catalanobrasilera Circo Los juntament amb l’Arai, el seu fill. Ambdós són artistes de circ polifacètics i estaran acompanyant-nos durant les tres jornades d’aquesta edició amb números curts mostrant l’essència del circ tradicional que es transmet de generació en generació.

També comptem amb la presencia del prestigiós mag internacional Pau Segalès, qui ens estarà acompanyant les tres jornades amb el seu talent. Am ell podrem il·lusionar-nos amb l’espectacle complet 'Obre els ulls', que tindrà lloc el dimarts 25 a la tarda.

Dimarts, doblete

Durant la segona jornada, el dimarts 25 de matí, podrem descobrir la meravellosa història de 'Mary Jones Grandiosa', espectacle de teatre i circ de María Cavagnero. Embelesar-nos amb 'La Doma', l’espectacle poètic de circ amb bicicleta d’Yldor Llach, emocionar-nos amb Rosarai i el seu número d’antipodisme, malabars amb mans i peus, i sorprendre’ns amb Elisabetta i el seu número de trapezi a mà.

I a la vesprada, acompanyant a Pau amb el seu espectacle de màgia, tindrem l’espectacle de circ i humor 'Solo a 2' de la companyia italo-austríaca Duo X Caso i tancarem la jornada amb la trepidant i última intervenció d’Yldor Llach: 'Swing on wheels', un número trepidant i espectacular de bicicleta artística.

Dimecres, la clausura

I per concloure esta edició, la darrera jornada, el dimecres 26 de matí, ens emocionarem i riurem amb l’espectacle de la companyia Rosarai,'La vida toroidal', a la sessió matinal.

A més a més, durant tota esta jornada podrem gaudir de números curts aeris: d’ aro, trapezi i tela a càrrec de la cia Twins, una jove companyia emergent valenciana que ha patit les conseqüències de la dana i que està conformada per dues joves promeses del circ: Judith i Neus, esta última natural de Castelló. I per tancar esta edició, com no podria ser d’altra manera, el nostre presentador Eddy Eighty ens farà gaudir amb el seu espectacle ‘’The power of the eighty’s’’, un espectacle farcit de malabars, equilibris i molt d’humor.