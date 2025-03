Nou recorregut per a la Nit Màgica: els canvis

Un dels esdeveniments més esperats de les festes de la Magdalena de 2025 és l'espectacle de la 'Nit Màgica' de Xarxa Teatre que recorre els carrers de Castelló en un rite de foc, tambors i pòlvora.

Un esdeveniment que ha recorregut els cinc continents i que, a Castelló, cada Magdalena, cada any partia amb Sant Roro al capdavant invocant a les 'bèsties del foc' des de la plaça Cardona Vives per a ascendir fins a Maria Agustina i Sant Roc, continuant per Sant Fèlix fins a arribar a l'avinguda Rei en Jaume, on viu el seu èxtasi amb el poble de Castelló.

El recorregut infernal

La ‘Nit màgica’ canvia el recorregut ‘infernal. La regidorara de Festes, Noelia Selma, ha explicat ahir que «hi ha nou recorregut per a l’esperada Nit màgica el dimarts de Magdalena a la nit».

Nit Màgica. / Erik Pradas

Per què? «Per les obres que s’han fet al Forn del Pla, va dir, tot i assenyalant que «aquest és un dels espectacles més assenyalats de la setmana gran, que enguany començarà a la plaça Maria Agustina i transcorrerà per Sanahuja, Sant Roc, Cerdán de Tallada, Ronda Magdalena, Arrufat Alonso, i final a l’avinguda del Rei», com sempre.

La raó d'aquest canvi, expliquen des del consistori, no és una altra que la remodelació de Forn del Pla amb les obres de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) ja que el carrer per on es girava s'ha convertit ara en una plaça. Així, el gir des de Sanahuja cap a Sant Fèlix es feia inviable amb la nova configuració, per la qual cosa la marxa continuarà recta uns carrers més.