Los bares más emblemáticos donde celebrar las Fiestas de la Magdalena en Castellón

Las Fiestas de la Magdalena de Castellón no solo destacan por sus tradicionales actos enraizados en la historia fundacional de la ciudad, sino también por su vibrante cultura gastronómica. Al margen del ya imprescindible Mesón de la Tapa y la Cerveza, los bares míticos de Castellón, cargados de historias y recuerdos, ofrecen a los visitantes y vecinos una experiencia culinaria única donde se pueden degustar las mejores tapas, platos combinados o bocadillos. Estos espacios emblemáticos se convierten en el escenario perfecto para celebrar el tradicional rito del ‘esmorzar’, así como para inolvidables comidas o cenas en buena compañía.

La reunión de amigos en torno a una mesa forma parte esencial de estas fiestas, pero dentro de la extensa oferta de bares y restaurantes queremos ofrecer algunas sugerencias de algunos con mucha historia. Para ello hemos preguntado a voces expertas en estas lides por sus recomendaciones y han elaborado una hoja de ruta.

Clásicos imprescindibles

Empezamos por las recomendaciones que nos ofrece Carlos Guillamón, gerente del premiado y reconocido Bar Las Planas del Grao de Castellón, donde podemos degustar una de las mejores sepias de la provincia. Para él son imprescindibles establecimientos como Ernesto, en las transitadas Tascas junto a la Plaza Santa Clara. Imprescindibles son en este bar las alcachofas con foie o con huevo y jamón, así como su ensaladilla, calamar o montaditos.

Tampoco puede faltar en la lista de Guillamón La Vermutería 1858, el proyecto más reciente de Jovi Selma, un empresario con casi 30 años de experiencia en hostelería que pertenece a la tercera generación de una familia dedicada a este sector, iniciada por su abuelo Pepe Selma con el Bar-Rte. Selma y continuada por su padre, Vicente Selma, con Garsel, donde Jovi aprendió el oficio. La Vermutería 1858 se centra en una variada selección de vermuts que se sirven con tapas de autor.

Otra sugerencia del gerente del bar Las Planas es La Bodeguilla By Link-Down, en la calle Escultor Viciano; o la Cervecería Cruz Blanca Monterrey en la Avenida Rey don Jaime, donde degustar una buena cerveza fresquita acompañada de sus tapas, arroces, pescados, mariscos…

Palabra de ‘influencer’

Por su parte, Javier Almodóvar, reconocido por ‘vender’ los encantos de la provincia de Castellón fuera de nuestras fronteras, elabora también una particular ruta para degustar algunas de las exquisiteces autóctonas. “Para picar en el vermut”, este ‘influencer’ recomienda bares como El Estraperlo, El Colmado o La Biznaga. Para degustar un almuerzo típico de la ‘terreta’, que se puede alargar perfectamente hasta la merienda, este alicantino afincado en la capital de la Plana se queda con Casa Mercedes, La Birrería o Casa Fran.

Preguntamos también a Jacinto Martínez, gerente de dos céntricos restaurantes en los que disfrutar de la gastronomía local. Hablamos del 15 Tapes y La Fadrina, ubicados también en el centro de Castellón y que estos días verán incrementado considerablemente su afluencia de clientes. El restaurador destaca el Mesón Navarro y el Eleazar, que pertenecen al mismo grupo, como “típicos para el almuerzo”; así como el Gin & Vin, ubicado en la calle Gobernador.

Los quesos de Castellón (centro), entre los entrantes más solicitados del 15 Tapas. Son adquiridos en Almedíjar y Les Coves de Vinromà. Apuesta segura. / Mediterráneo

Mención especial merecen también El Barull, seleccionado por los lectores de Mediterráneo por servir unos de los mejores almuerzos de la ciudad; L’Espart, donde degustar una riquísima paella cocinada a leña; Malabar o Macameu, entre tantos otros. Destacar que no están todos los que son, así que invitamos a que todos los lectores elaboren su particular ‘mapa de imprescindibles’ si no lo han hecho ya, pues cada bar tiene sus particulares encantos que vale la pena disfrutar en primera persona.

