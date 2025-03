Gastronomía tradicional de Castellón: Los platos más típicos de las fiestas de la Magdalena

La Magdalena en Castellón es una fiesta que despierta todos los sentidos: tradición, cultura y sabores únicos se dan la mano en una celebración que promete momentos inolvidables. Desde platos emblemáticos que conquistan paladares hasta detalles que reflejan el alma de esta celebración, todo está pensado para que cada instante sea puro disfrute.

La Romeria, la mascletà, la Ofrena, el Vítol, la visita a las gaiatas... Son muchos los actos que no pueden faltar en cualquier Magdalena, pero siempre están acompañados por el buen yantar, a poder ser con productos típicos de Castellón. Para esta semana de fiestas fundacionales existen varios bocados indispensables para cualquier castellonero que se precie. En este artículo hemos querido destacar varios de ellos.

Tortilla de fabes

Pocas cosas encarnan tanto el espíritu de la Magdalena como la tortilla de fabes, un clásico tanto en plato como en bocadillo. Su preparación es tan sencilla como irresistible: habas frescas, huevos, aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal son todo lo que necesitas para crear este manjar que, sin duda, ha acompañado a muchos en la subida a la ermita.

Ximos

Los ximos son un auténtico manjar cuya versatilidad y sabor los convierten en una estrella de la gastronomía festiva. Estos panecillos rellenos de una fritada de tomate, cebolla y pimiento, combinados con atún desmigado, huevo duro y piñones, se rebozan y fríen hasta alcanzar una textura crujiente y dorada. Su preparación es sencilla, pero ofrece un resultado espectacular, ya sea que se consuman fríos o calientes. Además, su flexibilidad permite rellenos alternativos como morcilla, sepia u olivas, haciendo que cada bocado sea una experiencia única y deliciosa. ¡Perfectos para llevar a cualquier sitio en las fiestas de la Magdalena!

Arrocito de Castellón

En Castellón, la paella es mucho más que un plato, es un evento colectivo que reúne a familias y amigos durante la Magdalena, donde las gigantes paellas para decenas o cientos de comensales son el centro de atención. A diferencia de las versiones mixtas o marineras, aquí triunfa la receta tradicional con pollo, conejo y costilla de cerdo, acompañados de verduras frescas como alcachofas, bajocón y judías verdes. El secreto está en el sofrito bien trabajado, un caldo sabroso y el preciado "socarrat", esa capa de arroz dorado que es el alma de cada buena paella. ¡Un plato cargado de sabor y tradición!

Coca de tomate

La coca de tomate es uno de los aperitivos más típicos de la capital de la Plana. No solo en sus fiestas fundacionales, pero también en las fiestas fundacionales. Su receta, que algunos guardan en sus borradores durante años, combina lo mejor de la cocina clásica con un toque personal y familiar. Este icónico plato surge del ingenio de aprovechar masas de pan no fermentadas, evolucionando hacia una base crujiente rellena de una explosión de sabores: tomate, atún, pimientos y huevo duro, todo envuelto en una capa dorada y sellada con esmero. La coca de tomate no es solo una receta, sino un pedazo de historia que sabe a hogar y a Castellón, imposible de resistirse.

Imagen de unos trozos de coca de tomate en Castelló. / MEDITERRÁNEO

El aperitivo típico de las fiestas

El saquet, fiel compañero durante la Magdalena, reúne los imprescindibles para el picoteo que acompaña el ritmo festivo de Castellón: cacaus, tramussos y embutidos secos, como longanizas, morcillas o chorizos en formato pequeño, perfectos para degustar de un solo bocado. Estos clásicos frutos secos y embutidos, presentes en cada mesón, colla o gaiata, se disfrutan sin prisa y casi de forma ininterrumpida durante las horas de celebración. ¡No hay fiesta sin ellos!

Figues albardaes

En las fiestas de la Magdalena, los dulces tienen un papel especial, pero ninguno como les figues albardaes, los tradicionales buñuelos de higos secos. Este postre, rebozado y delicioso, no solo es un placer a cualquier hora del día, sino que forma parte de una arraigada tradición: hacer una pausa durante la romería en la ermita de Sant Roc de Canet, donde, como dice el refrán, «en Sant Roc de Canet, figa y traget». Este momento invita a disfrutar de una figa albardà acompañada de un barrejat, la emblemática mezcla de cazalla y mistela, que realza aún más su sabor. Para quienes buscan innovar, algunos optan por macerar los higos en esta bebida antes de cocinarlos, logrando un bocado aún más jugoso y aromático. Les figues albardaes son, sin duda, el postre que encapsula el alma festiva de Castellón.

