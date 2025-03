'L'esmorzar magdalenero': el animado prólogo gastronómico entre familiares y amigos

No hay fiesta que se precie sin sus tradiciones gastronómicas. En el caso de las celebraciones de la Magdalena de Castelló, uno no empieza con buen pie si no se junta la mesa con amigos y familiares para dar cuenta del esmorzaret. Desde primera hora de la mañana no cabía un alfiler en bares y terrazas. Y para no quedarse sin sitio, hay que reservar con mucho tiempo. Un grupo de amigas cerca de la rotonda de las cañas, "desde hace un mes y medio".

En directo

Tombatossals ya viste de festero Como todos los años, se cumple la tradición de poner a la estatua de Tombatossals el pañuelo de las fiestas: Manolo Nebot

La crónica del acto de apertura de las fiestas: El estruendo de Pibierzo abre la agenda de mascletaes en la Magdalena

Las imágenes de la mascletà inaugural de las fiestas: Primera mascletà de la Magdalena / Erik Pradas

Cristina Garcia Gritos de "Mazón dimissió" en la mascletà. Despliegue de una pancarta desde un balcón de la calle Bernat Artola con cánticos contra el president. Pancarta pidiendo la dimisión de Mazón. / Mediterráneo

Otros, de un grupo ciclista, mencionaron que cuatro meses. Y los más fieles a determinados locales, incluso hacen la reserva de año en año.

Menú

¿Qué se come en este arranque festivo? De todo lo que no recomendaría un nutricionista para un día normal: la cosa empieza con frutos secos y patatas bravas, para seguir con las tapas de jamón, albóndigas, ensaladilla o los torreznos que cada vez triunfan más. Si alguien es más de pescado, entonces se piden los boquerones en vinagre.

Como parte central, el bocadillo. Aquí no valen las baguettes, y el tamaño es proporcional a las ganas de diversión. Entre los preferidos, los de tortilla, salchichas con tomate o calamares.

Todo ello regado con vino y cerveza, y con el cremaet como colofón en casi todas las mesas. En la de Aarón Amador Rivas, hubo además tarta para celebrar su cumpleaños.

Eso sí, antes o después, el ximo no puede faltar, como expresa Rosa Guillart. En la mesa del lado, una comensal le pidió detalles sobre su elaboración.

Mil historias

Cada local cuenta con mil historias, gracias a lo variopinto de la clientela en cada mesa. Como un grupo de veinte personas que forman parte del Cycling Club Castelló. "La dieta está aparcada, como la bici", comentaba María Abad. A su lado, había otra mesa de 18 comensales, que se juntan cada año, y que Magdalena tras Magdalena incorpora a más gente.

En otro local estaban los Diables de Castelló para coger fuerzas, y una mesa contigua compuesta mayoritariamente por mujeres. "Nos conocemos de toda la vida, y este día no los reservamos para nosotras, sin novios ni añadidos".

Grupos numerosos

Otro fan de los almuerzos es Jorge Mateos. "Quedamos todos los años, y este año el carajillo ha sido insuperable", afirma. Y uno de los grupos más multitudinarios estaba formado por más de 30 personas, todas ataviadas con una sudadera verde. "Somos de Castellón, y hemos ido añadiendo a gente de Madrid, pueblos de alrededor e incluso de Rumanía", aportan.

Una energía que también se notaba en el punto de concentración de los carros engalanados. Después, todos a la mascletà y a comerse las calles de Castelló en estos nueve intensos días.