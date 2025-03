La Magdalena prevé batir récords y moverá más 15 millones de euros en Castelló

Las expectativas económicas para las fiestas de la Magdalena de Castelló son «excelentes». «Será una semana grande para la fiesta pero también para la caja la ciudad, que espera el tirón de esta semana tras invertir en abastecerse para nueve días de órdago que se viven mañana, tarde y noche en la calle, con un gasto que superará, si el tiempo acompaña, al del año pasado», según el presidente del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, que trabaja con la cifra de 15 millones en el 2024.

Luis Martí, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), califica la previsión de impacto económico como «más que buena», con la «incógnita de si el tiempo respetará la fiesta». «Cuando partes de registros previos tan buenos como los de los dos años anteriores, mantenerse es un éxito», señaló.

Miguel March: «Los hoteles estarán a tope en los dos fines de semana» En positivo. La Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat (Hosbec) ha presentado unos datos de previsión de ocupación hotelera por encima de otros años. Su delegado en Castellón, Miguel March, explica que «son datos positivos para los establecimientos de la ciudad, entre el 60% entre semana, y el 78,3% el segundo fin de semana, con una previsión que puede mejorar con las reservas a última hora. Los hoteles estarán a tope».

Más reservas hoteleras

Salvador especificó que «este año han aumentado las reservas hoteleras, han subido los precios turísticos, se ha hecho más promoción, y los sectores podrán sumar dividendos, generando además más puestos de trabajo extra y reforzando el empleo, aunque sea estacionalmente». «En el sector de la hostelería, bares y restaurantes ya se han aprovisionado de bebida y alimentación para toda la semana, generando negocio; el textil ya ha hecho su agosto de enero a marzo con un mayor gasto de las familias que viven más directamente la festa; y los hoteles con una media de ocupación del 60% y picos que casi el 80%; y los que vienen a pasar el día».

Más empleo

En la misma línea, desde la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat (Hosbec), su delegado en Castellón, Miguel March, explicó que «las fiestas de la Magdalena marcarán un punto clave en la ocupación hotelera de la ciudad, impulsando la demanda de alojamientos en la ciudad». «La ocupación hotelera media rondará el 60%, pero esas cifras crecen durante los dos fines de semana, un 70% el primero, y un 78,3% el que viene, en una combinación de tradición, espectáculos pirotécnicos y conciertos que genera un impacto económico significativo en el sector turístico», apuntó, poniendo el foco en que «la cercanía de Semana Santa podrían motivar un repunte de última hora en las reservas de la ciudad».

Marisol Villalonga (Casa Ana): «Reforzamos el personal y ampliamos la carta de comidas» «Es una de las mejores semanas del año, si no, la mejor, para los bares de la ciudad». Lo dice Marisol Villalonga, gerente de Casa Ana, bar cafetería anclada en el corazón de la ciudad, entre Santa Clara y Mayor por donde pasa casi todo en la semana grande, quien explica que «se ha hecho un refuerzo de personal, con contrataciones extra para terraza y cocina; ampliamos el horario, y hemos variado la carta, con más tapas, bocadillos y platos elaborados».

Inversión para un 'lleno'

En la calle, los bares y restaurantes han invertido en abastecerse y los almacenes están hasta los topes. Marisol Villalonga, gerente de Casa Ana, en plena plaza Santa Clara, tiene «el almacén lleno», y esta semana «reforzará el servicio con dos camareros, ampliando el horario y la carta». Ya no hay mesa para almorzar, comer o cenar este sábado, con reservas «desde hace semanas», según varios establecimientos contactados por Mediterráneo. No obstante, no todos los sectores ven la Magdalena en colores. Juan Hernández, de la Asociación de Peluqueros de Castellón, dice que «ahora se trabaja más pero no se genera tanto negocio».

Juan Hernández: «La gente se agenda la visita a la peluquería para Magdalena» «La semana de la Magdalena es una semana en la que se trabaja mucho en las peluquerías de Castellón; todo el mundo quiere estaran bien para las fiestas y los peinados tradicionales proliferan todos los días, pero cada vez, la gente se agenda tratamientos y color y visita a su peluquero con más previsión», dice Juan Hernández, presidente de la Asociación Provincial Gremio de Peluqueros. «Pero cada vez hay más establecimientos con menos personal».

La fiesta ya está en la calle

Las fiestas, extraoficialmente, empezaron ayer y ya se notó que Castelló tiene ganas de Magdalena, con collas preparadas, los estandartes en los caus, y la gente en las plazas de la ciudad, viviendo la antesala del Inici, con el que Pirotecnia Pibierzo, ganadora del Concurso de Mascletaes 2024 dirá alto y claro que ja el dia és arribat de la nostra Magdalena. El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, lo avanzó ayer: «La previsión es mejor. Ya haremos balance».