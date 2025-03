650 anys de Romeria de les Canyes donen per a molt!

Si hi ha un esdeveniment que es manté al nostre poble amb fidelitat amb el pas de les generacions, sens dubte aquest és la Romeria a l’ermita de la Magdalena del Castell Vell, coneguda popularment com a Romeria de les Canyes, constituint la més preuada senya d’identitat de la ciutat de Castelló. És ben sabut que té als seus inicis una vinculació religiosa caracteritzada pel desplaçament a un lloc sagrat, l’ermita de la santa penitent, tant a manera individual com col•lectiva, amb l’esperança d’aconseguir un bé, material o espiritual, associant-se, amb posterioritat, al record del trasllat de la població des de la muntanya al pla, implicant identitat i pertinència a un determinat lloc, Castelló.

Caracteritzada al llarg dels temps per la participació, més o menys constant, del clergat, autoritats, gremis i poble pla, s’ha consolidat, entre alts i baixos, com la celebració popular més important del nostre poble. Un esdeveniment, lligat a l’evolució de la història de la ciutat, que s’ha anat transformant, incorporant-se a través del pas de diferents generacions, nous sentits i noves accions que, finalment, han esdevingut tradicions.

Imagen de la Romeria del año pasado. / Kmy Ros

Des d’una perspectiva temporal, podem dir que tres són els significats que ha tingut i manté la Romeria: l’inicial, penitencial i d’acció de gràcies, el principal protagonisme de la qual recau en el clergat, en l’Església; el de commemoració històrica, record oficial del trasllat de la muntanya al pla, amb protagonisme de les autoritats i, el fester, com a ritu d’afirmació col•lectiva de la mateixa identitat, símbol de germanor, orgull de pertinença a la ciutat de Castelló, orgull de genealogia, amb protagonisme de la comunitat, del poble, del veïnat.

Una Romeria que a través dels seus 650 anys d’història que aquest any es celebren s’ha anat realitzant de forma continuada, tot i que amb certes interrupcions, produint-se en el seu esdevenir moltes anècdotes i curiositats, principalment degudes a falta de diners, problemes amb l’església, guerres, malentesos polítics o simples casualitats.

Per fer aquest recorregut -650 anys donen per molt!-, he fet una tria, conscient que són moltes més les que es quedaven fora que les que podíem incloure. Sabedor que «són totes les que estan, però no estan totes les que són», deixe constància a continuació, en un breu repàs, d’aquells successos i singularitats que, a parer meu, per la seua transcendència, entitat, rellevància, simple innocència o naturalitat, han traspassat el límit del temps, arribant als nostres dies. I les centrarem seguint una distribució temporal en els seus tres protagonistes: Església = clergat, Consell Municipal = Ajuntament, i veïnat = poble.

Tant la vida quotidiana com la manera de pensar dels veïns de Castelló han estat des de sempre molt influenciats pels principis i les creences de l’Església cristiana, essent, per tant, extraordinari el protagonisme i influència que l’Església=clergat ha tingut a la Romeria de la capital de la Plana, per la inicial gran empremta religiosa d’aquesta i que s’ha mantingut al llarg del temps.

Cobrar per celebrar les misses

Així ,al segle XVII, 1623, trobem que els sacerdots de Santa Maria reclamen una subvenció municipal per gratificar aquells preveres encarregats de celebrar les misses a l’ermita, concretant-se el 1664, en una quantitat de dotze sous a cadascun dels frares i sacerdots que participen en la romeria; uns diners abonats per fer front a les despeses del dinar; una gratificació que, un segle després, el 1753 augmenta a una lliura i deu sous, abonats en aquella ocasió al predicador pel sermó oferit el dia de la Magdalena.

Cal dir que el clergat, cobrant o no, es manté fidel en la participació en la Romeria, fins i tot els anys anteriors a la guerra civil, 1932-1936 en què amb dues concepcions totalment diferents i separades, fruit del moment polític que s’estava travessant, un total laïcisme, celebra el romiatge sense desplaçament, sense funció religiosa a l’ermitori, substituint-la per una processó de rogativa per l’interior del temple de Santa Maria i, no serà fins a 1939, quant a punt d’acabar la guerra, novament es restablirà la romeria religiosa amb la màxima pompositat possible.

Serà a partir de 1962 quan s’incorpora de manera habitual a la presidència del clergat, per primera vegada el bisbe de la diòcesi, monsenyor Josep Pont i Gol. Després els seus successors, Josep Maria Cases Deordal, Juan Antonio Reig Pla i Casimiro López Llorente, amb més o menys interés, ganes i disponibilitat, han continuat participant en el romiatge, fent costat al prevere portador de la relíquia. Una romeria religiosa que sempre ha iniciat el seu camí i finalitzat el mateix al temple de Santa Maria, amb una única excepció, el diumenge 15 de març del 2009, en què per albergar la cocatedral la mostra Espais de llum, magna exposició sobre art i patrimoni valencià organitzat per la fundació La llum de les imatges, la comitiva religiosa va eixir de l’església de Sant Agustí al carrer Major, produint-se una estampa inèdita.

El Consell, present sempre

De la participació i implicació del Consell=Ajuntament a la Romeria hi ha constància ja al segle XIV quan, el 1375, el Consell de Castelló abona al síndic «el gastat per les almoines i un cafís de forment a la caritat en la processó del Castell Vell», així com als inicis del segle XVI, quan l’any 1503, amb un acord previ amb el clergat, decideix celebrar «per la seca» una processó a l’ermita. Tot i això, el 1558, el Consell municipal determina que les despeses ocasionades per aquestes processons no hauran d’excedir de 50 lliures reals de València.

Resulta del tot curiós que al llarg del segle XIX malgrat que l’autoritat municipal té present el sentit d’obligació cívica de participar en la Romeria, no ho fa amb ganes, considerant aquesta participació com una obligació. Enfront d’aquesta situació s’acorda que siguen dos regidors cada any, el primer i el darrer, els qui acompanyen el trajecte, situació que va donar-se entre 1826 i 1830.

12.600 reals van ser destinats per la municipalitat l’any 1852 per commemorar l’efemèride del 600é aniversari del trasllat, prenent ja forma la idea del doble component tradicional-religiós i record del fet històric del trasllat des del Castell Vell.

Uns fets curiosos es donen als anys del darrer terç XIX. El primer el 1876, conegut popularment com la cepilladeta, consistent en el fet que en arribar les autoritats de retorn de la Romeria a la bateria de Sant Roch, a l’entrada del poble, una comissió oficial d’assistents municipals amb uniforme, equivalent als actuals uixers, va encarregar-se de llevar-los la polseta del camí dels capells, vestits i sabates. Poliment, Bogiero, el Gato, Sardineta i Chupa eren els mals noms d’alguns d’aquells assistents, fet que segons sembla va repetir-se i convertir-se en costum als anys següents. El segon va donar-se a l’eixida de la romeria del 1897, els regidors, en arribar al Toll, van canviar els fracs i levites de gala per americanes o jaquetes per a una major comoditat, saltant-se les antigues ordenances que disposaven que quan l’ajuntament participava en qualsevol acte oficial, no hi havia un altre vestit que el de cerimònia.

Dels primers anys del segle XX podem destacar com a curiosos el fet ocorregut a l’esmorzar de la Romeria l’any 1910 a Sant Roc, amb el lliurament als convidats de dos puros, un havà i l’altre ordinari, per ressaltar la categoria del primer; i al dinar, quan com que no hi havia peix, per allò de la Quaresma, algun regidor va portar-se de casa unes sardines. Resulta més que curiós el fet que, per les circumstàncies que es vivien el 1916 l’Ajuntament decideix suprimir totes les despeses que la Romeria li reporta, però no deixa d’adquirir un grapat d’ampolles de cava per remullar la gola dels regidors i altres autoritats. Sempre hi ha hagut classes!

Adduint les circumstàncies per les quals estava passant Europa i la mort d’algun dels nostres veïns de la DivisiónAzul als camps de Rússia, ni l’any 1942, ni el 1943, ni el 1944 se celebra el dinar oficial tradicional a l’ermitori, de manera que les autoritats van tornar a la ciutat prompte per assistir a la correguda de bous o a esperar l’hora de la processó. Bon bac i sense figa, diríem ara.

1989: Torna la Tornada

El 1989 es restaura la tradició de la Tornada a peu passant per la basílica de la Mare de Déu del Lledó i l’Ajuntament, amb l’alcalde Daniel Gozalbo al capdavant, comença a fer acte de presència en aquesta part del peregrinatge, afegint-se a la comitiva clerical, al costat de diverses colles festeres.

Ja al segle XXI curiosa va resultar la Romeria del 2016 plena de novetats, actituds, gestos i maneres per part de l’Ajuntament. Batejada popularment com la Romeria del canvi va comptar amb la participació de l’alcaldessa Amparo Marco, vestida a l’antiga usança, passant a la història com la primera autoritat municipal de Castelló que vestida de forma tradicional arribava a la Magdalena, a la vegada que presidia un govern que, en nom de la laïcitat, com ja havia ocorregut en alguna altra ocasió anys enrere, no va accedir a l’església i va esperar fora l’eixida del clergat.

I, en tercer lloc, però no menys important, el veïnat=el poble,mantenidor fonamentalment a l’anada, del sentit més religiós de pelegrinatge i, a la tornada del cívic, de record del trasllat, consolidant, amb la seua constant presència a la romeria,la manifestació genuïna de la identitat amb l’afany de convertir-la a la vegada que en una festa gran, en una gran festa.

Imagen de una Romería de les Canyes, uno de los imprescindibles de la semana grande de Castellón. / Mediterráneo

Un poble, uns veïns que, dins la festa i diversió hem hagut de fer fronti superar algunes tragèdies, destacant l’ocorreguda el 1884 quan moments abans d’iniciar-se els oficis religiosos a l’ermita, va sofrir un atac cerebral la senyora Vicenta Pérez Dolz, esposa del regidor-síndic Manuel Ripollés Pérez que, tot i ser ràpidament traslladada en un carruatge a la ciutat, va morir al cap de poques hores; i aquella altra, encara més tràgica ocorreguda tot just cent anys després, el 1984, que va tenir com a protagonista un xiquet. Cap a la una del migdia, un dels trens magdaleners va atropellar el menut José Carmona Flores, sordmut. Encara que el tren va emetre els senyals acústics per avisar-lo, la seua sordesa va jugar-li una mala passada i la seua distracció va causar-li la mort en l’acte. Aquestes dues tragèdies al costat d’algunes bolcades de carro i ensurts posteriors amb camions o remolcs, sense massa transcendència, conformen el gros de les desgràcies i accidents.

Força accidentada va ser també la Romeria del 1998, quan un veí participant va trobar a prop de l’ermita un projectil de la guerra civil, una bomba, a més d’uns cartutxos de dinamita i altres explosius, fent-se càrrec de la situació la Guàrdia Civil que va explosionar els artefactes. Tot un ensurt que va acabar bé!

Ració doble en temps de racionament

Alegries també en va tenir el poble, com aquella de l’any 1945 que amb motiu de la celebració de les renovades festes, i estant en temps de racionament, el dia de la romeria, la ració de pa va ser doble per tots els veïns, 800 grams per persona.

També en algunes ocasions, la Romeria de les festes de la Magdalena de Castelló ha servit perquè el veïnat fera palesa algunes reivindicacions, cas de l’any 2003 quant a l’eixida de la processó, al matí, la plataforma No a la guerra, en protesta contra la guerra de l’Iraq i el bombardeig de Bagdad, va repartir adhesius i llaços negres entre els romeus, perquè penjats al costat de la cinta verda, mostraren la seua repulsa a la participació espanyola al conflicte. O l’any 2013, quan la comitiva iniciava el seu pas per l’avinguda de Caputxins, i van sentir-se sorolloses protestes per la política de retallades que estava duent a terme el Consell de la Generalitat i la reclamació de la implantació del repetidor de TV3.

I no podíem acabar aquest repàs sense fer referència als gestos que espontàniament van sorgir per part del veïnat els anys 2020 i 2021 quan a causa de la Covid-19, va haver de suspendre’s la Romeria. Mocadors verds, banderes i canyes als balcons i finestres, la música del Rotllo i Canya sonat a les cases i fins i tot l’esgotament d’existències a les panaderies de ximos i pilotes de frare, situacions i moments en què els castellonencs vam buscar unir-nos en la separació i recordar que aquell era el dia gran i que, com joiosament va ocórrer a partir del 2022, tot havia de retornar.

Històries i més històries, perquè com diem al títol, 650 anys de vida del nostre poble donen per molt, abans, ara i per sempre.