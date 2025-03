Carrasco afirma que Mazón ya le dijo que no vendría a la Romeria, pero no descarta que visite Castelló en fiestas

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado este domingo que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ya le indicó hace días que este año no vendría a la Romeria de les Canyes, aunque ella no descarta que pueda visitar Castelló durante el resto de días de fiestas de la Magdalena.

Así se ha manifestado Carrasco ante los medios antes de participar en la Romeria de les Canyes, donde ha estado acompañada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el secretario de Estado de Infraestructuras, Arcadi España; la consellera de Hacienda, Ruth Merino; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la presidenta de les Corts, Llanos Massó; y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García, entre otras autoridades.

La alcaldesa ha explicado que coincidió con Mazón recientemente durante un acto de recogida de un premio en Elche, donde el jefe del Consell le dijo que no iba a poder venir hoy a Castelló, aunque Carrasco ha destacado la "gran presencia" del Gobierno valenciano, con consellers.

"Hoy está representado el Gobierno de España con la ministra Diana Morant, con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y está representado el Gobierno valencianao con los consellers, y además han venido diputados, senadores y toda la corporación municipal", ha añadido.

Preguntada por las causas por las que Mazón no ha venido a la Romeria de les Canyes, Carrasco ha señalado que éste le dijo que "quizás" este año no vendría, pero -ha subrayado- "supongo que querrá felicitar a la gaiata ganadora", por lo que no descarta que pueda venir durante el resto de fiestas.

Fiestas multitudinarias

"Hoy los castellonenses vamos a recorrer el camino que nos va a encontrar otra vez con nuestro pasado, con nuestros orígenes, para poder seguir escribiendo la mejor historia y el futuro de Castellón", ha indicado la alcaldesa de Castelló antes de participar en la Romeria de les Canyes, para la que se han repartido un total de 25.000 cañas.

Carrasco ha destacado que la Magdalena de este año están siendo unas fiestas "muy multitudinarias, muy participativas", con un Pregó donde "han salido más delegaciones que nunca, más municipios de toda la provincia que nunca", así que se ha mostrado "satisfecha y orgullosa", y ha deseado que todos pasen unas muy buenas fiestas.

Además, ha señalado que están siendo unas fiestas tranquilas, "por lo que solo se puede pedir que siga brillando ese sol magdalenero que nos ha acompañado desde el inicio de las fiestas", ha concluido.