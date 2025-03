Castelló vive una multitudinaria Romeria en su 650º aniversario

La comitiva oficial de la Romeria de les Canyes, además de presidida por las reinas de las fiestas, Paula Torres y Carla ibáñez, contó con una amplia representación política de todos los partidos, encabezada por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Acudieron también el secretario de Estado Arcadi España, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, consellers como Vicente Martínez Mus, Ruth Merino y Miguel Barrachina, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, y eurodiputados, senadores, diputados nacionales, autonómicos y provinciales, así como representantes de las diferentes formaciones políticas.

No estuvo presente finalmente el president de la Generalitat, Carlos Mazón, siendo el 2010 en la época de Francisco Camps la última vez en la que un jefe del Consell no acudió a la cita. Un hecho contra el que ha cargado precisamente Morant, calificándolo de "anomalía democrática", ya que " no puede salir y estar en compañía de su pueblo, porque su pueblo no le soporta".

"Tenemos que salir a la calle a pedir elecciones porque aunque no esté en nuestras manos, la sociedad tiene que pedir lo que necesita y ahora mismo la única vía y la única solución es que se convoquen elecciones anticipadas y la gente pueda decidir sobre quién gobernará su futuro", ha añadido la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE.

Carrasco, por su parte, ha trasladado que el president ya le había comunicado su posible ausencia y se ha referido a la representación del gobierno valenciano con los consellers. "Supongo que querrá felicitar a la gaiata ganadora", ha matizado, dejando la puerta abierta a que Mazón pueda acudir a la capital de la Plana durante el resto de fiestas. Además, JovesPV, la organización juvenil de Compromís, desplegó una pancarta con el lema "Mazón dimissió" en la ermita.