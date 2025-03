La versión más pastueña de La Quinta con un indulto de saldo de Ferrera

Llegaba La Quinta a Castellón con la euforia de la corrida de Valencia y la emoción de unos toros encastados y fieros que pusieron en valor la verdad de esta Fiesta. Ese carbón, esos tercios de varas conmovedores, esa viveza que rezuman sus embestidas, es lo que esperaban los aficionados más exigentes que llegaban con la resaca fallera. No afloró esta versión más épica, sino esa vertiente más pastueña de esta divisa, esa que acercó los buendías de Conradi a las figuras. Por ese palo logró La Quinta el triunfo. También con la excelente presentación, pues nada hay que objetar al sexteto, armónico, entipado, serio sin estridencias, con el trapío un punto por arriba a lo exigido en esta plaza.

Por la vía más edulcorada, que no empalagosa, lidió una corrida de toros para recordar. Y para la historia, porque por primera vez se indultó un toro en Castellón. A Ruiseñor le perdonó la vida Antonio Ferrera por unanimidad de una plaza excesivamente efusiva. Parecía difícil creer que el palco no aguantara la petición festiva de indulto de un público arrastrado por la euforia triunfalista. Poco rigor que, eso sí, no le resta un ápice a la completa corrida de La Quinta.

Uno de los motivos que pesan a la hora del indulto es la suerte de varas, por donde pasó inédito Ruiseñor, sobre todo porque lo picaron fatal. A media altura, embistió con una nobleza y fijeza superiores. Antonio Ferrera, sin apretarlo y a su aire, empapó al toro de muleta, que la persiguió imantado como un toro de carril. Le dio distancia y el toro se venía de lejos y presto, alegre pero no vivo, con ese trote casi al paso de ir al encuentro como el que va a comprar el pan. Mejor toro y torero cuando el toreo surgió más por abajo y comprometido, cuando se le exigió.

Ferrera lo disfrutó y cuando fue a por la espada, nació una petición de indulto que Ferrera provocó concienzudamente con su toreo de efectos especiales, que en eso Antonio sabe cómo agitar el ambiente. No costó convencer al presidente y el público, embriagado por la fiesta, aumentó la petición. Así que el usía, Antonio Aguilar, sacó el pañuelo naranja y a Ruiseñor, número 34, se le perdonó la vida, volviendo a los corrales. Excesivo regalo para un animal que si bien tuvo virtudes, no era merecedor de tal honor. Ferrera, que no quiso pasear las dos orejas, dio la vuelta al ruedo con el ganadero Álvaro Martínez Conradi, su hijo Pepe y el mayoral de la ganadería.

La nobleza del tercero

El toro de la tarde o uno de ellos fue el tercero. Guapo y muy en el tipo buendía, al que saludó Escribano -nuevo en esta plaza- con una larga en el tercio. Estrecho de sienes, de mazorca blanca inmaculada. Le pelea en el caballo fue una farsa, nunca empujó de verdad. El toro se adminstró y rompió a bueno en la muleta. La pena es que no acabara de romperse Escribano con él, conformista ante las bondades del animal. Quizá le pesara ser el primer toro de la temporada, la recuperación de su rodilla… Un animal que exigía precisión y exigía estar fino.

Por el pitón derecho se metía algo más y generaba alguna desconfianza a Manuel, pero el izquierdo fue pura delicia. Se abría el de La Quinta, que cogía los vuelos humillado, con una calidad descomunal. No hubo continuidad después a izquierdas, quizá por la voluntad de administrar la escasa de raza que siempre mostró este guapo cinqueño. Y es que en una segunda a tanda al natural el toro ya no fue el mismo, reduciendo su recorrido a la mitad, aunque no dejó de perder la clase, llegando incluso a gatear. Pinchó antes de dejar una estocada que le valió la oreja. El toro fue ovacionado en el arrastre.

Fandi y Escribano, oreja

Su segundo se rajó en la muleta y poco pudo hacer.

Antonio Ferrera también le cortó una oreja a su primero, que tampoco humilló y al que toreó a su aire. El Fandi también tocó pelo de su primero. El toro, que no era nada fácil, tenía la virtud de repetir incansable la muleta en forma de rueda, sin solución de continuidad. Una movilidad que no estuvo acompañada de ritmo ni clase, más de público que de torero. A su altura, Fandi se inventó la faena.

Se recuperaba con los tres toreros el cartel de banderilleros. Más allá de los recursos y de su exhibición de dominar los terrenos, no fue un tercio que brillara con luz propia como se esperaba. Los tres fueron fieles a sus conceptos con los rehiletes.

Suscríbete para seguir leyendo