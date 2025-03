Castelló enlluerna amb l’emotiva Encesa de Gaiates

La ciutat de Castelló, dins de la programació de les festes de la Magdalena del 2025 (pots consultar-la ací), ha enlluernat aquest dilluns amb l’emotiva Encesa de Gaiates, que un any més ha omplit de llum i color una avinguda del Rei repleta de gent.

L’acte ha seduït als presents amb un vistós espectacle piromusical, a càrrec de la pirotècnia Peñarroja, amb el qual han interactuat les gaiates. El jurat del concurs també ha tingut ocasió d’avaluar el treball de les comissions amb una visita prèvia a cadascun dels monuments abans de conéixer els premis que s’entreguen aquest dimarts a les 21 hores a la plaça Major.

Visita de les reines i les corts

Abans les reines, Paula Torres i Carla Ibáñez, i les seues corts han recorregut cadascuna de les gaiates amb les autoritats assistents, com l’alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco.

Tot i això, l’Encesa de Gaiates s’erigeix en tot un homenatge al símbol central de les festes de la Magdalena així com al treball fet per tots els sectors gaiaters, però també com una oportunitat única dins de la programació festiva d’apreciar els monuments al costat de la desfilada del diumenge que estrenà enguany la declaració de bé d’interés cultural (BIC).

“L’Encesa és un dels actes més emblemàtics per als castellonencs en les festes i enguany, el primer en què la Desfilada de Gaiates és declarat BIC, hi ha molt de nivell, per la qual cosa el jurat el tindrà molt complicat”, ha destacat Carrasco.

La reina, Paula Torres, ha comentat que l'acte "ha sigut super emocionant i veure a tota la gent disfrutant és el millor". Per la seua part, la reina infantil, Carla Ibáñez, ha incidit en les ganes de seguir disfrutant de les festes.

