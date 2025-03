Yunke inunda de magia y amor por Castelló su nombramiento como 'Gaiater de l'Any'

«Aquí es donde he aprendido la importancia de la constancia y el esfuerzo, los valores que me impulsaron a seguir mis sueños. Castellón me inspira en todos mis trucos». Así ha demostrado el amor que profesa a esta tierra Salvador Vicent, el Gaiater de l’Any 2025, conocido por todos como el mago Yunke.

Este mediodía en el palacio de las Aulas, el conocido prestidigitador no ha ocultado su emoción al recibir la insignia de oro honorífica. Yunke ha agradecido el nombramiento como Gaiater de l’Any porque “este reconocimiento es para mí un reflejo de todo lo que representa Castellón. Las gaiatas con sus luces iluminan nuestra historia y nuestro camino. Y forman parte de un sueño hecho realidad, mi sueño, que era poder dedicarme a la magia”.

«Castelló es un lugar del que siempre me sentiré orgulloso de pertenecer», ha afirmado Yunke ante un público formado por la reina de las fiestas, Paula Torres, su homóloga infantil, Carla Ibáñez, sus respectivas cortes de honor, así como las madrinas y los presidentes de todas las comisiones de la ciudad.

“Mi camino profesional como mago me ha dado la oportunidad de recorrer el mundo y aprender nuevas culturas, pero donde mejor se está es en nuestra querida tierra, en Castellón. Y lo realmente importante es ser reconocido aquí, en Castellón, en tu propia casa”, ha asegurado.

Representación política

También ha habido una nutrida representación política, que ha encabezado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, además de los diputados provinciales Sergio Toledo y Vicent Pallarés, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Castelló.

Selma ha señalado que «si la Magdalena tuviera que elegir a un mago para continuar siendo así de mágica, sería sin duda al mago Yunke. Porque si algún mago conoce bien esta ciudad ese es Yunke. Porque si algún mago ha visitado más pueblos de la provincia, ese es Yunke. Porque si algún mago quiera a Castellón es Yunke, nuestro mago más internacional para nuestras fiestas más internacionales”.

Además, la edila ha mostrado su convencimiento de que “Yunke va a seguir llevando llevará la magia de nuestras fiestas y el nombre de Castellón con orgullo, por los cinco continentes. No podemos tener mejor embajador”.

Por su parte, el presidente de la gestora de gaiatas, José Antonio Lleó ha recordado que para la entidad es importante fijarse en personalidades que lleven el nombre de Castellón a las noticias, a las portadas y programas de televisión. ¿y quién no ha visto al mago Yunke en la televisión alguna vez?”.

“Yunke tiene mucho en común también con nuestras reinas Paula y Carla y muchos de nosotros, porque él está cumpliendo un sueño que tenía de niño. Y también crea magia, con innovación y apoyándose en la tecnología. Conjugando todo esto, bien podría ser un gran artista gaiatero”, ha afirmado el responsable de la Gestora de Gaiates.