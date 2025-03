Castelló disfruta de la animación y la música en su desfile más internacional

Un año más, Castelló se ha sumergido en la magia del desfile de animación de las fiestas de la Magdalena que han disfrutado mayores y pequeños este viernes al paso de los personajes de las 14 compañías y de las bandas internacionales de música que han participado en esta cita, ya obligada. Han asistido las reinas de las fiestas, Paula Torres y Carla Ibáñez, y las damas de la ciudad.

Imagen de las reinas de las fiestas durante el Desfile de Animación, este viernes. / MEDITERRÁNEO

El acto, uno de los más participativos de la semana grande y donde han sido también protagonistas la música y el baile, ha comenzado a media tarde por el centro de la ciudad. La primera de las agrupaciones en desfilar ha sido la banda de Escocia, seguida de varios personajes de Disney (Mickey, Goofy, Daisy, Donald y Minnie) y que han sido muy bien acogidos por un público totalmente entregado, especialmente, los más pequeños.

Las ranas han causado sensación en el recorrido. / TONI LOSAS

A continuación, han sido los miembros de la Tamborrada de San Sebastián los que han animado el desfile (entre esta representación se encontraban el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, y el diputado provincial Andrés Martínez) para dar paso a las exóticas danzas de Llum d’Orient junto a los miembros de la colla Xaloc.

A lo largo del recorrido, la compañía Brotons ha hecho viajar a los asistentes hasta la India, la banda de Colombia ha interpretado sus piezas más coloristas y un divertido Tetris ha traído bonitos recuerdos de su juventud e infancia a los espectadores más mayores.

Los músicos mexicanos también han recibido muchos aplausos, así como los espectáculos como Diminuts, de la compañía Fam a la que pertenecía el figurante atendido por los servicios sanitarios, la banda internacional de Austria, así como la de Polonia. Xarxa Teatre no ha querido perderse este desfile internacional y con su Univers de colors ha llenado de luz las calles por donde ha discurrido la comitiva que ha partido desde Sanahuja para concluir en la avenida Rey don Jaime.

Personajes de Disney. / TONI LOSAS

Los espectáculos Out of the deep blue, el ballet Jardín de la prestigiosa compañía de Ana Botella, la carroza del gorila, la serena de la mar e incluso Atlantis, todo ambientado en el fondo del mar han causado sensación y ha provocado las carcajadas de los niños y las sonrisas de los mayores.

Los acordes de la banda de EEUU a los que ha seguido la animación Electro frogs han sido el preludio del fin del desfile internacional de animación que ha cerrado la banda procedente de Puerto Rico con sus trajes llenos de color y que un año másha reunido a multitud de público.

