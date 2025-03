Luque y Vistahermosa, de Santiago Domecq, vendaval de toreo y bravura

Ha respondido el público al mano a mano. También al atractivo de ver una corrida de la ganadería triunfadora de la temporada pasada, la de Santi Domecq, que esta vez, salvo un toro, no ha cumplido con las expectativas. Ha sido el principal condicionante que nos ha privado de ver a dos toreros que han llegado con la hierba en la boca. Además del viento, claro, que ha dejado una tarde desapacible y que ha sido el enemigo número uno. Imposible luchar con esas rachas huracanadas que han hecho flamear los engaños como banderas.

El otro huracán de la tarde ha sido Daniel Luque. ¡Qué momento! Redondo, cuajado, maduro y ambicioso. Su claridad de ideas, también su valor natural, ha sido clave para ver, apostar y potenciar las virtudes de un toro excepcional, que ha tenido todas esas cosas buenas, pero había que rebuscarlas.

Más que merecida la salida a hombros de Daniel Luque, que volvió a Castellón por sus fueros. / Jordi Juárez

Cuando ha salido ese quinto recordaba la línea Torrestrella de esta divisa. Por pelaje y tipo. Ha salido desentendido y a su aire, probón a veces. Pero en la muleta ha sido otro. Las poderosas manos de Luque han obrado el milagro, le ha podido al viento y ha somitdo al animal por abajo, llevándolo largo sobre ambas manos. Y ahí el toro se ha entregado al torero y ha humillado siguiendo la muleta con encastado son.

Asentado Luque, sin dudar un ápice, con una insultante capacidad para encelar la embestida y domeñarla, que no era nada fácil. Ha tenido emoción el de Santi en su embestida, nada bobalicona, y ha aflorado el toreo de verdad de Luque. Enganchar, llevar gobernada la embestida y soltarla. Quieto, sin pestañear, se ha pasado los pitones muy cerca, embraguetado. Ha matado de una estocada hasta la bola y las dos orejas han caído a plomo. Y la vuelta al ruedo para Vistahermosa, nº 17. Gran dimensión de este Luque. Un vendaval de toreo y de bravura que han salvado la tarde.

No ha tenido opciones a más. Ha sido el único toro con opciones de su lote, en realidad el único destacado del conjunto. Ha abierto plaza un toro deslucido y falto de todo. Desabrido y de corto recorrido, no se ha empleado en ningún momento. Muy por encima del animal Daniel Luque, que se ha puesto en el sitio e ha intentado lo imposible. Lo mejor, una gran estocada hasta los gavilanes fulminante. El quinto se lo ha brindado Luque a José Vicente Felip. No era el mejor para brindar, al de Santi Domecq le ha faltado, entre otras muchas cosas, clase y raza. Se ha defendido y poco ha podido hacer el sevillano, que no ha estado acertado con la toledana.

Rufo, contra viento y marea

Los toros unas veces, la espada y el viento otras, han imposibilitado el triunfo de Tomás Rufo, que venía con la aureola de triunfador y eso se palpaba en la afición, muy con el toledano en todo momento. Y Rufo con Castellón, que aquí se siente como en casa. Ha defendido su cetro con uñas y dientes pero no ha habido manera.

El público le ha dado aliento desde que ha recibido a su primero con dos largas en el tercio. El saludo por delantales, como recurso para dominar el capote ante el vendaval, ha gustado mucho. De nuevo ha echado Rufo las rodillas en la arena para iniciar la faena toreando en redondo. Se ha visto ahí que el toro tenía calidad pero la fortaleza justa. Esa ha sido la causa por la que se metía muy por dentro, tanto que hasta en dos ocasiones a punto ha estado de llevarse por delante a Tomás, siempre firme y encajado. Así que la faena se ha diluido por mucho que lo intentara el toledano. Las manoletinas finales, muy conseguidas. Ha matado de estocada en el rincón de Ordóñez que por su efectividad ha desatado una petición de oreja, que ha sido concedida.

Ha empujado en el caballo el cuarto, una pintura de toro. Tomás Rufo no lo ha podido torear apenas por el viento, incluso en un quite por chicuelnas ha estado a punto de arrollarlo. Ha comenzado la faena de muleta doblándose con el toro para limar cierta aspereza. Ha tenido el de Santi Domecq un buen pitón izquierdo, por donde se desplazaba con profundidad. Tomás ha toreado siempre con la mano muy baja, sometiendo al animal, que parecía a veces claudicar a esa exigencia. Pero el viento ha sido el gran enemigo, sin él, la faena hubiese sido otra. Costaba un mundo mantener la muleta plana y claro, difícil armar una serie. Tampoco los terrenos elegidos han sido los mejores, cerca de toriles. Todo muy en contra para el torero, que ha pinchado en dos ocasiones antes de hundir el acero. Si llega a meter la mano… a hombros que se hubieran llevado a los dos por la puerta grande.

Rufo lo intentó por todos los medios, pero el viento y los toros le impidieron reeditar su idilio en esta plaza. / Jordi Juárez

Se han desmonterado en el sexto Sergio Blasco y, sobre todo Fernando Sánchez, para quien ha sido la ovación más cerrada. Buena tarde la de este tercero que, cuando coge los palos, se hace el silencio. El toro, que ha salido muy alegre, parecía descoordinado desde salida. Tenía calidad el de Santi pero no ha podido con su alma. Ha querido Rufo en todo momento, pero no había nada que hacer, las caídas del animal han impacientado al público. Lo mejor esta vez, la estocada. Se rompió la racha de triunfador.