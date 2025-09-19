Magdalena 2026: Porta del Sol, sant i senya de la festa plena
El president, Vicente Provinciales, vol fer del sector punt neuràlgic de la festa, amb Adriana Lapusan i Ana Paula Morales com a madrines 2026
La gaiata 3 Porta del Sol inicia aquest dissabte al Palau de la festa el cicle de presentacions de las comissions de sector amb Adriajna Lapusan i Ana paula morales com a màximes representants per a la Magdalena 2026, sota la presidència de Vicente Provinciale.
Vicente Provinciale: «Tothom és benvingut a Porta del Sol»
El president de la gaiata 3 vol que el sector siga de nou espai referencial a la Magdalena 2026, creixent, innovant i fent les festes més grans
President de la gaiata 3 Porta del Sol des de 2018, a la que pertany des de 2008, Vicente Provinciale diu que «ací segueixo amb la inestimable ajuda de la meva junta directiva, de l’equip d’Escorxador, i sobretot de la meva família, confiant a poder passar aviat el relleu als més joves». Va ser la família la que el va «anar contagiant les seues ganes i la seua il·lusió fins a convertir-me en gaiatero de cor i de convicció».
«En aquest nou curs fester, estrenem també nova Junta de Festes, encapçalada pel seu nou president, Raúl Collazos, a qui conec i estime sincerament des que compartim, en la Magdalena 2012, un any molt especial per a les nostres filles. I no tinc dubte de les seues ganes de treballar intensament per les nostres festes ni del seu sincer compromís amb la nostra ciutat», assenyala. «Sé que hi ha per aquí en ment nous projectes, i al meu entendre, qualsevol iniciativa que implique una major participació ciutadana serà sempre benvinguda, sense oblidar quina és la veritable essència de les nostres festes», explica.
El president que obri el calendari fester d’enguany ho té clar per a la seua gaiata: «Esperem tornar a ser lloc de referència en les festes de Castelló, on tothom és benvingut. A més, per a aquest 2026, tornem a tenir unes magnífiques madrines, Ana i Adriana, que ens representaran a la perfecció allà on anem, i una molt bona comissió que continua creixent i engrandint aquesta gaiata».
«Són molts els projectes, encara que de moment estem centrats en la presentació, perquè ser els primers és molt bonic però també porta una mica més d’esforç, i quan acabem amb aquest primer pas, començarem amb els monuments i amb la programació de la setmana gran. I us puc assegurar que les gaiates seran realment innovadores», promet. Per créixer, diu, «cal seguir el camí c ja iniciat per l’Ajuntament i els sectors per enaltir la gaiata per millorar, innovar i evolucionar sense perdre de vista les nostres arrels».
Adriana Lapusan: «El meu cor batega fort per la gaiata»
Dama d’honor del sector de Porta del Sol des de 2023, Adriana Lapusan és la madrina de la gaiata 3 per a les festes de la Magdalena 2026 amb «il·lusió i orgull». Explica que «des de ben menuda he viscut les festes de la Magdalena amb moltíssima alegria i il·lusió; cada any esperava amb entusiasme l’arribada d’aquests dies màgics en els quals Castelló es vesteix de festa i tradició, somiant amb el moment que jo també podria participar activament en aquest món magdalenero tan especial».
L’any passat, a més de madrina d’honor, va ser també festera al seu poble, Cabanes, coincidint amb el centenari de les festes de l’Aigua, que se celebren cada 25 anys. «Poder viure aquestes celebracions úniques, tan lligades a les nostres arrels, va ser un record inoblidable que guardaré sempre amb mi», diu.
«Ara, en 2026, em trobo en el moment més emocionant de tots: ser la màxima representant de la gaiata 3 Porta del Sol. Encara amb la ressaca emocional de la Imposició deBandes, el meu cor batega fort pensant en la nostra presentació, un acte que esperem amb moltíssima il·lusió tant jo com la madrina infantil, Ana. Encara que ja porto amb orgull la banda blanca, somni amb rebre la banda de la meva gaiata que m’acredita oficialment com la seua madrina, envoltada de la meua família gaiatera i de les persones que més vull».
«Penso amb molta emoció en tots els actes que ens esperen, encara que l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó serà, sens dubte, un dels moments més especials. I, per descomptat, la Desfilada de Gaiates és l’acte més especial encara que el Coso Multicolor, amb aquesta explosió d’alegria en la qual els carrers s’omplen de color, música i confeti, és el més divertit», exclama. I sap, amb «aquesta Magdalena de 2026 serà inoblidable». «Viuré cada instant intensament, gaudint cada acte, cada somriure, cada abraçada. Ho guardaré per sempre com un dels capítols més feliços de la meua vida», subraya.
Ana Paula Morales: «Veig cumplit el meu somni fester»
Una joveneta Ana Paula Morales Garay és, als 10 anys, la madrina infantil de la gaiata 3 Porta del Sol per a les festes de la Magdalena 2026. «He vist complert el somni d’entrar en el món gaiater i l’honor de representar a les nenes i nens del sector 3; és un honor que porto amb orgull, responsabilitat, il·lusió i moltíssima alegria», assenyala. La cosa ve de lluny, i ella, amb cinc anys, va sentor el despertar gaiater «acompanyant a la meva germana major que formava part de la primera comissió de festes infantil d’Orpesa, el poble on vaig néixer i d’on soc aquest any reina infantil», compta. «Per això, pensar que les festes de Castelló són les festes de tota la província i per a tots els pyeblos, és per a mi sentir l’abraçada que ens uneix a tots, vivint plenament, amb fervor i respecte, les millors festes del món, i comprovar que és cert, que Castelló quan s’uneix en germanor en Magdalena, és invencible», assenyala Ana Paula.
Té «moltíssimes ganes». «Perquè viure les festes de la Magdalena com faré enguany és meravellós en molts sentits. I és una alegria immensa per a nosaltres l’iniciar aquest cicle de presentacions en un any que segur serà inoblidable per a tots», explica la jove.
Defineix estos últims mesos, des del seu nomenament aquest estiu fins a aquest cap de setmana de la presentació oficial com «un inici ple d’il·lusió, amb moltes sorpreses i alegries, moments màgics que he compartit amb la meua comissió, el meu president Provinciales i amb Adriana, la millor madrina que podría somniar», diu.
«A partir d’ara sento una enorme responsabilitat, i espere donar tot el millor de mi perquè tots junts siguem constructors de grans records i de nous somnis en aquesta Magdalena 2026», explica. Unes festes que té «moltes ganes de gaudir amb i il·lusió amb tota la gent del sector i la ciutat».
I, puntualitzant, explica que «tot acte magdalenero comporta el seu encant i el sentir d’un poble carregat de tradicions», encara que es queda, de la setmana gran, amb «seguir els passos de la gent, en la Romeria de les Canyes, molt emocionant i més en pensar en com les llums dels fanals van saber guiar el caminar i les il·lusions de tot un poble, és molt bonic i emotiu per a mi; la Desfilada de Gaiates i l’Encesa, que són actes únics de Castelló, amb aquests monuments de llum carregats d’història». I no oblida, «per damunt de totes les coses de la Magdalena, l’Ofrena a la nostra Mare de Déu del Lledó, per a dipositar els nostres somnis i anhels a les seues mans».
Ho diu de cor, perquè per a Ana Paula «ser la madrina infantil de la gaiata 3 Porta del sol representant a tots els nens del sector és un honor, un orgull i una alegria per a compartir amb tota la comissió».
