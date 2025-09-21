Porta del Sol obre el cicle fester amb una gal·la hawaiana per a Adriana i Ana Paula
La comissió sorprén amb una presentació on el personatge d’Stitch alerta d’un experiment que busca fer canvis en la setmana gran
Un experiment del multivers aguaita per causar mutacions a les festes de la Magdalena de Castelló. I així, la comissió de la gaiata 3 Porta del Sol, no anava a permetre-ho, i, per això, amb l’ajuda del personatge de l’univers Disney Stich van investigar quins són els elements que sintetitzen, que fan grans i úniques les celebracions majors de la capital per frustrar l’atac a les tradicions.
I ho van fer en una gal·la plena d’aventures per l’ermita de la Magdalena, els carrers i les places del centre de la ciutat, sector a què pertanyen, on van enaltir les madrines per a la setmana gran 2026, Adriana Lorena Lapusan i Ana Paula Morales Garay, juntament amb la seua cort.
Amb el seu president, Vicente Provinciale Martí, al capdavant, el sector va rendir pleitesia al seu ventall de festeres i festers, encapçalats pels portaestendards, Diego Morales Garay i Rafa Prada Collado; i els col·laboradors Eric Dols Ramos, Toni Suárez Ramos, Laura Martínez Bárcena i Raquel Provinciale Cazalla.
Ells van ser l’avançada d’una comissió compromesa que va vore com l’ermitori amb la campana que crida a la joia cada tercer diumenge de Quaresma ja no era blanca, era hawaiana; i com la dolçaina i el tabal es tornaven uns estranys per a una dansà llunyana a la tradició.
Impossició de bandes
I, entre coreografies i música, van pujar, acompanyades per la vicepresidenta Leire Blanca Martínez Bárcena, van pujar a l’escenari la madrina infantil 2025, Carmen Vicente Simó;i la madrina 2025, Sara Sánchez Olivares, que van fer els honors d’impossar la banda a les dames comissionades.
Primer, als més menuts del sector, entre aplaudiments i moltes emocions de vore amb la indumentària tradicional a Amara Jiménez Badia, acompanyada de Bruno Montoliu Surov;Amparo Jiménez Badia, amb Izan Alcañiz Salvador i Unay García Fernández;Ona Dols Alonso, de la mà d’EnzoDols Alonso;i les xiquetes Nerea Lleó Herrando i Aitana Gacham Badia.
Ells van ser els primers protagonistes de la nit amb moltes sorpreses, on Stich i els seus companys Alejandro iLuz entraven i sortien en cerca de les mutacions de l’experiment 2026 de Jumba.
I van donar pas a la comissió major, senyorial i que, amb orgull de genealogia de cap a peus, va desfilar pel passadís central del Palau de la Festa de Castelló per rebre l’acreditació festera per al 2026. Foren les dames d’honor María Soler Porcar, acompanyada per Pau Olaria Doñate;Cristina Velasco Rubio, amb José Ramón Salvador Carañana;Lydia Fernández García, del braç de Carlos Olaria Blanch;Stella Alen Lázaro, amb Álex Lázaro Trujillo;i la madrina d’honor, Natalia Bellés Llobet, amb Sergio Gil Herrero. Elles van donar pas a les màximes representants del sector per al 2026, Adriana i Ana Paula.
