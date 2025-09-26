Magdalena 2026: Gaiata 4 L'Armelar, tradició de festa plena
La gaiata 4 L'Armelar inicia el seu curs fester amb la presentació aquest dissabte al Palau de la Festa (23.00 hores) dels seus màxims càrrecs
La gaiata 4 L'Armelar inicia el seu curs fester amb la presentació aquest dissabte al Palau de la Festa (23.00 hores) dels seus màxims càrrecs per a la Magdalena 2026, encapçalats per les madrines, Amanda Pastor i Alejandra Pachés, al costat d'un president que s'estrena al front del sector amb una comissió cohesionada.
Amanda Pastor: «S’obri la porta a un any inoblidable»
Jove i festera, sant i senya de la gaiata 4 L’Armelar per a les festes de la Magdalena 2026, Amanda Pastor ha estat «des de ben menuda» vinculada al sector i al món de la festa. «He crescut dins d’ella», diu. I ho explica.
«Durant la meua infància vaig ser dama d’honor any rere, fins que en 2013 vaig viure un dels meus primers grans somnis, ser madrina infantil; després, vaig ser gaiatera d’honor, i al 2015 vaig formar part de les col·laboradores, participant activament en totes les activitats i actes de la nostra gaiata. En 2016 va ser l’últim any que em vaig vestir, però mai vaig deixar d’estar present. I com a dama de la comissió major vaig viure una experiència que em va permetre créixer com a festera i com a persona».
Enguany, té «l’honor i el privilegi» de ser la màxima representant de L’Armelar, un càrrec que assumeix «amb gran responsabilitat i emoció màxima». Una il·lusió que l’acompanya des de la Imposició, «un acte molt especial», ja que «simbolitza l’inici oficial de tot un calendari ple d’actes, emocions i vivències úniques».
"Ser madrina és una il·lusió, la de compartir amb tot el sector l'orgull de genealogia"
«Tenia ganes de lluir la banda, de començar a representar de manera oficial a la meua gaiata i de compartir amb tots els veïns i companys este camí que ens conduirà fins a la Magdalena. És com obrir la porta a un any que sé que serà inoblidable», diu.
Camí a la presentació, aquest dissabte al Palau de la Festa, espera que «siga una Magdalena que es recorde amb molt de carinyo, no sols per mi, sinó també per a tot el sector i la nostra ciutat». «La festa és un punt de trobada de tradicions, emocions i germanor, i confie que en 2026 puguem viure-la amb la intensitat i alegria que es mereix -assenyala-. Del que tinc més ganes és de poder viure cada acte des de dins, des de la responsabilitat de ser madrina, però també des de l’emoció i la passió de qui estima la festa. M’il·lusiona especialment el Pregò, la desfilada de gaiates i, per descomptat, tot el que compartirem com a sector».
Alejandra Pachés: «Tinc ja ganes que arribe Magdalena»
És molt menuda, tant, que parla com un ratolí. Però amb les idees clares. Alejandra Pachés té 7 anys, és la peque de la cort als sectors de la festa de la reina de les festes de Castelló 2026, Ana Colón, i, amb el seu somriure, fa anar a tots com un tir a la seua gaiata, la 4 L’Armelar, on aquest any serà la màxima ambaixadora dels més menuts.
Estudia al col·legi Germans Ochando, d’Almassora, i té el cor de gaiata. Li’l va robar fa ja dos anys, quena, per primera vegada va participar dels actes i de les activitats que envolten al sector que té com sant i senya els carres adjacents a l’Hospital Provincial de la capital de la Plana. Dos anys en els quals ha format part de la comissió com una més, de la mà dels seus companys i dels més majors, que sempre l’han portada amunt i avall (o ella a ells?). I en la que ha sortit ja al carrer en més d’un acte acompanyant al sector.
En tot cas, Alejandra assoleix aquest curs fester la insígnia més lluenta de la gaiata, després de vestir-se ja de castellonera i enfundar-se la banda blanca de mans de l’alcaldessa, Begoña Carrasco, a la Imposició de Bandes al Teatre Principal fa a penes dos setmanes. Té «moltes ganes» de començar a representar el seu sector, i d’anar «cada setmana al Palau de la Festa», amb les madrines infantils dels altres 18 sectors de la festa castellonera.
Està «nerviosa», conta, però «amb molta il·lusió». Per mí i per la meua mare. Ambdós volíem que jo fora la madrina infantil i aquest és un somni complit», assenyala. «Només puc dir: gràcies».
Per a ella està set «una experiència», que viu entre bambolines, esperant que aquest dissabte, Castelló en peus li rendisca pleitesia com a princesa de L’Armelar. «Serà un any emocionant i divertit», assegura, parlant en primera persona per saludar a tots els que l’envolten un a un.
"Per mí i per la meua mare serà especial, perque les dos volíem que jo fora la madrina infantil i aquest és un somni complit»º
En els seus plans, està, principalment, «passar-ho bé i tenir un any divertit, amb els meus companys de la gaiata, que en som poquets, però fem pinya». I té clar que farà «molts amics» en aquest any fester que acaba d’engegar a Castelló i que té per endavant setmanes i setmanes fins a arribar a l’Inici, el 7 de març, preludi del tercer diumenge de Quaresma sagrat per a tota castellonera, rendint culte a la tradició.
Ella, rebossant d’orgull de pertinença al seu sector, al que vol representar «al costat de la meua madrina, Amanda», espera amb ganes que arribe la setmana gran per participar en el Coso Multicolor, un gaudi per als més menuts que combina amb l’essència magdalenera de la Romeria, el Pregó Infantil i l’Ofrena», juntament amb «els actes al sector, on ens ho passarem pipa», finalitza.
Adrián Pérez: «Cal fer més actes participatius tot l’any»
Nou a la presidència de la gaiata 4 L’Armelar, Adrián Pérez Muñoz és fester de soca. «Per a mi la Magdalena sempre ha sigut una data molt important en el calendari, puc dir amb molt d’orgull que tinc en una caixeta totes les cintes verdes que des de menut he anat guardant de les romeries que des d’anys he fet amb la motxilla a l’esquena i acompanyat de la família i els amics», explica.
No obstant, no va ser fins «el 2022 quan vaig entrar en gaiata, a L’Armelar, primer com a portaestendard i l’any passat, com a vicepresident», comenta.
«Aquest és un any fester que plega amb importants canvis en els responsables de l’organització de tot el que envolta a la Magdalena, i soc conscient que tots junts buscarem la manera de fer l’esforç més gran per a millorar la nostra festa. Les necessitats de la festa no han canviat, i cal continuar treballant tant a nivell general com des de cada sector, per tenir un pla consistent de futur», assegura.
Pérez aposta per «introduir actes participatius més enllà de la setmana de Magdalena». «Necessitem donar a conéixer la nostra festa més d’una setmana a l’any a la nostra ciutat. Quan parles amb les persones que no formen part d’una gaiata, té dones conte del desconeixement que tenen sobre el que fem; els xiquets haurien d’aprendre que és la Magdalena, visitant el Matadero, o coneixent la indumentària, per exemple», diu.
«És indiscutible que necessitem que la gent jove tinga la curiositat pel que fem al llarg de l’any i tot el que podem aportar en l’àmbit d’oci. Però serà difícil sí, per exemple, les gaiates guanyadores es tenen agafant pols quasi tot l’any en una nau», apel·la. I té clar que, per ensalzar la gaiata com a BIC, cal «donar-li més valor, fent un museu o crear un lloc destinat a mostrar amb orgull l’element que més en diferencia i afavorir la gaiata en l’àmbit turístic. Si volem que fora de Castelló la gent conega les gaiates i tot el que té relació amb elles cal visibilitzar-les».
