Magdalena 2026: L’Armelar ret honors a la Lledonera en la gala d’Amanda i Alejandra
La gaiata 4 omple de fervor i devoció per la Mareta de Castelló en la presentació de la seua comissió per a les festes de la Magdalena
Honors a la Mareta de Castelló, a la Mare de Déu del Lledó, en l’inici del curs fester per a la gaiata 4 L’Armelar, amb la presentació al Palau de la Festa de la seua màxima representació per a les festes de la Magdalena 2026, amb les madrines, Amanda Pastor i Alejandra Pachés; i el president, Adrián Pérez, al capdavant de la comissió.
Una gala arrelada a la ciutat de Castelló, a les seues emocions més pairals on tot el públic va poder recordar el descobriment del Perot de Granyana en 1366 i com el fervor i l’advocació de tot un poble la van elevar a ser la patrona de tota una ciutat. Un recorregut per la Coronació, la basílica i la devoció del món fester en una Ofrena que és orgull i il·lusió de tot un poble durant la setmana gran, amb música de la Rondalla i Coral de l’ONCE i els balls de El Cremaller.
Els portaestendards, al capdavant
Una vetllada que Álvaro Joaquín Delgado i Jesús Fernández de Marcos van obrir amb els portaestendards de la comissió de L’Armelar, precedint les col·laboradores, Miriam Busto, Laura Tomás i Leyre Salinas, aperitiu d’un menú fester ple de somriures i emocions, com els de les madrines ixents, Carolina Lledó Personat, i Michelle Valverde, acompanyada pel president ixent Alejandro Miranda.
Noa Pascual, amb Víctor Manuel Soler; i Sofía Eixerés, amb Marc Ferran, van rebre la banda de dames d’honor, seguides de Paula Adell, gaiatera d’honor, del braç d’Andrés Adell;i Denise Alberich, acompanyada per Ian Valverde, com a madrina d’honor.
Els més menuts van entrar entre aplaudiments, amb Daniel Fernández de Marcos, Alisha Fernández de Marcos, com madrina d’honor infantil, acompanyada del president d’honor infantil, Joel Fernández de Marcos, donant pas a les madrines, Amanda i Alejandra, del braç del president.
