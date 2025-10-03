Magdalena 2026: Gaiata El Toll, ànima i tradició de Castelló
Francisco Zaragoza presideix la gaiata 10 El Toll en un curs fester, el de 2026, que s'obri aquest dissabte al Palau per a Edurne López i Ester Querol, les seues màximes representants per a la Magdalena. Una comissió que creix i s'enforteix per portar al cèntric barri de la plaça Maria Agustina la festa plena.
Francisco Zaragoza: «La gaiata hauria de ser monumental»
Francisco Zaragoza González és el president de la gaiata 10 El Toll des del 2023, festero de pro i de soca castellonera, que porta des de 1992 al món fester. Primer, a la gaiata 8 Portal de l’Om, per passar a El Toll, on va ser ja president en una primera etapa entre 2006 i 2008, passant a la comissió de la gaiata 18 Crémor, per tornar a la 10 en 2022.
Però no es queda ací, sinó que ha format part de la junta de govern de la Confraria de la Mare de Déu del Lledó, de la que és barrero, a més de pertànyer a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta i ser confrare de Santa Maria Magdalena, entre altres.
Amb aquest camí fester ja encarrilat, Zaragoza demana a la nova Junta de Festes que, en general, «treballen per i per a la festa, amb un diàleg fluid amb el món fester», i, en particular per a El Toll, que «done més suport a les activitats del sector, aquest i tots, en les activitats de la setmana gran de les festes de Castelló».
Per a aquesta Magdalena 2026, la gaiata 10 afronta el calendari fester «amb molta il·lusió i ganes de treballar per i per a tots els veïns de El Toll», amb «alguna que altra novetat per al 2026, en la que ja estem treballant». Un avanç? «Estem valorant, juntament amb Dimonis fer més gran, ampliar, el recorregut i foc del correfoc que realitzem conjuntament», assenyala el president.
Un sector on la festa hi és cada dia, cada vesprada i cada nit. I que proposa «incorporar més menjars o sopars populars als sectors oberts a tota la ciutadania, que derivarien en més visites als monuments, que són l’ànima de la nostra festa», diu Zaragoza.
I aposta per «continuar amb el treball que estem realitzant: hem augmentat el nombre de comissionats i les corts de les madrines, però també volem oferir activitats i diversió durant tot l’any, perquè gaiata és tot l’any». I llança una idea per encalçar la gaiata: «Fer un monument espectacular, més gran, en una ubicació als sectors, que faça que siga una visita obligada per a tots els que estimem la festa».
«Ser madrina és un somni de sempre»
Edurne López Doménech és i serà de El Toll. Dama d’honor del sector de la plaça Maria Agustina des de 2020, aquesta Magdalena 2026 serà la seua madrina, amb «honor, il·lusió, emoció i orgull de genealogia». Ella ja tenia ganes de què arribés l’inici del calendari fester. «Tenia i tinc moltíssimes ganes de viure enguany, perquè ser madrina de la gaiata és tot un somni i un privilegi».
«Porte des de petita veient els pregons i desfilades al carrer amb els meus amics de la colla, i sempre somniava amb vestir-me de princesa festera encara que només fora per un dia…. Però tot en la vida pot ser millor i aquest serà un any inoblidable».
Edurne es sent «afortunada, il·lusionada i massa emocionada, ja que si tots els tollers són importants per a mi». Ella dona les «gràcies per aquest somni, perquè ja són part de la família i sense cadascun d’ells no seria possible».
«A partir d’ara aquest somni es farà cada vegada més i més gran; escriurem capítols en cada acte i al final de l’any tindrem un àlbum de fotos i un llibre de records increïble per a tota la vida», assenyala la madrina, que posa el focus en què, «al costat d’Ester i la meua cort gaudirem d’enguany com mai».
«Espero no perdre’m res, per mínim que siga, perquè així es convertirà en la més important de la meua vida». «Al costat de les altres 17 madrines, la cort i la reina crearem uns records inesborrables». Vol viure una Magdalena, i un cicle fester amb totes i tots, però potser del que té més ganes és «sense dubte, la Desfilada de Gaiatas, i, com no, de l’Ofrena». «Per a mi aquests actes són els més emotius i més bonics de tota la setmana, encara que la resta també siguen increïbles», destaca la madrina.
Ser la madrina és «tot un privilegi, no és només portar una banda, sinó una responsabilitat molt gran; represente a tots els tollers i tots els veïns del sector i només passa una vegada en la vida, i jo estic complint el meu somni».
«Visc un conte que acaba de començar»
Des de ben menuda, Ester Querol Crespo viu la festa prop del cor, participant en el Pregó Infantil amb Escuelas Pías, on estudia; i a l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó, a més d’aprendre, del braç dels seus germans, balls regionals «on em vaig enamorar de les nostres tradicions», diu.
Ella, que irradia tota la il·lusió del món, explica que «té moltes ganes que comence el nou cicle fester des que em van proposar complir un dels meus somnis: ser madrina infantil a El Toll». «I ara -assenyala-, després d’haver rebut de mans de l’alcaldessa, Begoña Carrasco, la tan esperada i desitjada banda blanca que m’acredita oficialment com a màxima representant del meu sector, per fi puc dir que aquesta història acaba de començar».
"No puc estar més feliç i més orgullosa de representar als xiquets i xiquetes de El Toll; sé que enguany farem un equipazo i aquest 2026 serà un any inoblidable».
El seu nomenament oficial, aquest estiu, amb la recepció del pergamí d’honor del sector de la plaça Maria Agustina, Ester inicia un camí de rajoles daurades com una Dorothy festera fins a arribar al tercer diumenge de Quaresma. I no s’ho creu. «Encara pense en com ha anat de ràpid el temps des del dia que el nostre president ens va atorgar els pergamins; no puc estar més feliç i més orgullosa de representar als xiquets i xiquetes de El Toll». I, tal com assenyala, «al costat de la meua cort, sé que enguany farem un equipazo i aquest 2026 serà un any inoblidable».
Ella, ho té claríssim. «Estic segura que aquest serà un any increïble i que el vaig a recordar la resta de la meua vida amb un afecte molt molt especial. Sé que hi haurà moments en els quals el cansament em posarà a prova, però també sé que la il·lusió d’estar vivint des de dins les meues benvolgudes festes de la Magdalena serà més gran i guanyarà», diu.
I amb un somriure als llavis, sap que «aquesta Magdalena 2026 la gaudiré de principi a fi». «Posaré els meus cinc sentits en cada a un dels actes per a no perdre’m ni un sol moment; i espere poder gaudir amb la resta de madrines infantils dels diferents sectors de la nostra Magdalena 2026 perquè encara siga més especial», assenyala. Encara que, el que més espera és «la Desfilada de Gaiates, on tindré l’oportunitat de desfilar al costat del monument que representa a tots els nens tollers».
És un dels moments cúlmen d’un dia únic, el de la Romeria de les Canyes, sant i senya de la festa plena castellonera, i on es mostra la força dels sectors, amb el descobriment dels monuments en què han treballat «colze a colze» tot l’any. «Ser la madrina infantil de la meua gaiata és un honor i un privilegi al qual aspiren moltes nenes, per la qual cosa estic molt agraïda d’aquesta oportunitat i espere estar a l’altura», assenyala, esperant la seua desfilada al Palau de la Festa aquest dissabte amb el president, Francisco Zaragoza, i la madrina, Edurne López.
La comissió
