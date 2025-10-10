Magdalena 2026: Tir de Colom, la força de la festa castellonera
La gaiata 17 presenta aquest dissabte (20.00 hores) al Palau de la Festa a la seua comissió per a les festes de la Magdalena 2026, amb Tania Candel com a madrina, i Isabella Gallego Sánchez-Pantoja i Leo Rico com a màxims ambaixadors dels xiquets del sector.
El president, Javier Gimeno: «Cal enaltir més l’Encesa de Gaiates»
President per vocació festera i per tradició, Javier GimenoAbadía fa ja 19 anys que està al capdavant de la gaiata 17 Tir de Colom, i, en el món de la festa, segons ell mateix conta, «des dels vuit anys».«Fa 43 anys, des que es va fundar la gaiata 17 que hi pertanc», diu, emocionat com a tircolomer, recordant que en el curs 2005/6 «vaig estar en la junta de Festes amb Jesús López al front» .
Gimeno ha sigut un dels artífexs, juntament amb la seua junta, en reforçar el sector, fer-lo gran i diversificar les activitats. És per això que reivindica, com a un dels presidents més veterans de la Federació Gestora de Gaiates de Castelló, que les noves necessitats de la festa de Castelló, passen per donar «més suport als sectors de les perifèries, sense llevar la festa del centre, clar, però tenint en compte els barris, que al final es queden buits per moltes activitats que fem, ja que hi ha molta demanda de Magdalena al centre de la nostra ciutat».«Per exemple -diu- quan es feien els castells pels districtes, almenys la gent es movia pels sectors de la perifèria, i visitava les gaiates i coneixia millor a la gent de la festa».
Ara per ara, considera que «la nova Junta de Festes ho està fent bé», aixó sí, llançant una recomanació:«Caldria potenciar més l’Encesa de les Gaiates», ja que és l’enaltiment del nostre monument, del símbol màxim de la nostra festa, la festa de Castelló».
I a Tir de Colom, com es presenta el curs fester? «Doncs s’espera amb moltes ganes de fer festa en el nostre sector per als veïns, amb més tardeos i moltes activitats per als més menuts», explica .
I vol destacar que aquest 2026, la cort de les madrines Tania i Bella estan compostes per «11 dames majors i gairebé hi ha 30 nens i nenes a la cort infantils», en una comissió que «ha crescut, i de què em sent molt orgullós». El mateix, que de la junta, «molt implicada i treballadora al màxim, amb la presentació, el monument, el llibret, el protocol, la programació... som un gran equip".
Tania Candel: «Serà un any que perdurarà per sempre»
«Ser madrina és un orgull immens i, al mateix temps, una gran responsabilitat. Per a mi és complir un somni, perquè el meu sector és com una segona família i ara tinc l’oportunitat de representar-lo en una festa tan important com la Magdalena». Són les paraules de Tania Candel Martínez, madrina de la gaiata 17 Tir de Colom per a les festes de la Magdalena 2026, que explica com ho està vivint, «amb gratitud, emoció i molt afecte cap a totes les persones que m’acompanyen en aquest camí».
Una comissió, la de Tir de Colom, unida i creixent, de la que Tania forma part des de fa dos anys, després de passar per la 11 Forn delPla, i de ser, ja més menuda dama infantil. A més, va formar part del Centre Aragonès de Castelló des dels 4 fins als 18 anys, «on vaig cantar i vaig ballar jotes», diu.
Ella, als 20 anys, cursa l’últim any del grau superior en Higiene Bucodental i, alhora, s’està preparant la selectivitat per a començar el pròxim curs la carrera d’Odontologia, en un salt des de l’FP. I aquest curs 2025/26 serà la màxima representant del seu sector, un any com a madrina que afronta com «un privilegi, amb enorme entusiasme». «Tenia moltes ganes de començar a compartir actes, tradicions i moments al costat del meu sector, la meua família i totes les persones que ens acompanyen», assenyala.
I amb «il·lusió i moltes ganes de gaudir cada acte intensament», preveu que «serà un període ple d’emocions, responsabilitat i records que quedaran per sempre».
«Espere que es convertesca en una de les vivències més importants de la meua vida. Desitge compartir-la amb el meu sector, amb els meus sers estimats i també amb la resta de padrines, perquè entre totes formem una petita gran família. La Romeria és el que més m’il·lusiona, ja que és un moment únic;també la Desfilada de Gaiatas, l’Ofrena a la Verge i cada acte que ens uneix com castelloneros... tota la Magdalena».
Isabella Gallego: «Ser madrina és ja un somni complit»
És tircolomera de bressol, de naixement... i inclús d’abans, segons ens conten. A Isabella Gallego Sánchez-Pantoja, la llum del fanal de la gaiata li ompli el cor de joia i el rostre d’il·lusió. Ella serà aquest curs fester la madrina infantil del seu sector, el que porta el guarisme 17, Tir de Colom, amb una nodrida comissió que l’eleva al cel de la festa castellonera.
Amb les seues paraules, aquesta joveneta de 8 anys, que estudia 3r de Primària a l’escola Nuestra Señora de la Consolación, ho té clar:«Serà un any molt molt especial, que vull gaudir al màxim i que, segur, recordaré per sempre, des del nomenament aquest estiu fins al Vítol... quan arribe». «De moment, han sigut uns dies molt emocionants des de la Imposició de Bandes al Teatre Principal, i seguesc amb l’emoció perquè hi ha moltes coses a fer, encara que és una responsabilitat molt gran». «Espere que Tania, Leo i jo ho fem bé i tots se senten orgullosos», diu.
«Tinc moltes ganes de la mascletà, de comptar les voltetes a la Desfilada, pero sobre tot, delPregó»
De la gaiata 17 Tir de Colom a la Comissió de Festes de Sant pere del Grau en els darrers tres anys, Isabella, Bella per als amics, és una apassionada de les tradicions i de la festa. «De més menuda, vaig pertànyer al Grup de Dances Illes Columbretes», assenyala. I, encara que el que més li agrada fer al cole és estudiar Música iEducació Física, és una xiqueta aplicada, en els estudis i en la vida, on camina, en aquest any fester, de la mà de la seua madrina, Tania.
Ser madrina infantil de la gaiata que l’ha vist nàixer i créixer «era un somni, ara complit, per representar a totes les xiquetes i xiquets del meu sector, amb els que compartesc ànima festera i ganes de passar-ho bé al cau i on faça falta».
I, després de la seua presentació oficial, en juliol, de la Imposició de Bandes on ja entra directament en la cort de la reina infantil de les festes de Castelló, Ana Colón, juntament amb les madrines de la festa de Castelló, Bella té ganes que arribe, aquest dissabte, la presentació a la seua gent al Palau, «al costat de tota la meua gent».
I, pensant el futur... de camí a la Magdalena 2026, espera «gaudir molt aquesta setmana». «Tinc moltes ganes que arribe la primera mascletà i comptar les voltetes que em demanen, que espere que siguen moltes! a la Desfilada de Gaiates; però potser el que més espere és el Pregó Infantil, perquè viure’l des de la carrossa serà una cosa nova i diferent, molt especial», assenyala la jove madrina. Perquè ser l’ambaixadora dels xiquets de Tir de Colom és «representar, al costat de Leo, a tots els xiquets i xiquetes del sector, amb Tania per a guiar-nos».
Leo Rico, un benicarlando culé a Tir de Colom, del bressol a la Magdalena
«Molt feliç i orgullós de ser el president infantil de la gaiata 17 Tir de Colom». Leo Rico és benicarlando de naixement, però tircolomer i festero de Castelló des del bressol. «Em van apuntar al sector abans inclús de nàixer», explica. Igual que la seua madrina infantil, Bella Gallego, porta tota la vida al sector, que l’ha vist créixer com a persona i com a festero.
Té 10 anys, els mateixos que porta al sector de Tir de Colom, i estudia 5é de Primària a Nuestra Señora de la Consolación de Benicarló, amb una afició a jugar al fútbol... i a donar suport al seu club, el Fútbol Club Barcelona. «No em perd ni un partiT; soc culé de principi a fi», assenyala Leo.
Al costat de Bella, i sense que la madrina, Tania Candel; i el president, Javier Gimeno, li traguen els ulls del damunt, Leo ha esdevingut una peça clau en la nova jove comissió del sector de la plaça de Maestria, i sap estar donant el braç amb la seua faixa roja d’ambaixador dels més menuts com a estendard. «Orgull i il·lusió a parts iguals que comporten també una gran responsabilitat», assenyala.
