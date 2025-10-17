Magdalena 2026: Fadrell, la força d'un sector que viu la festa plena
Nuria García i Noa Martínez seran les ambaixadores de la gaiata 2 Fadrell que presideix Rubén Llansola
El Palau de la Festa acull aquest dissabte (20.00 hores) la presentació de la comissió de sector de la gaiata 2 Fadrell, encapçalades per les madrines, Nuria Garcia i Noa Martínez, sota la presidència de Rubén Llansola.
El president: "La gaiata ha de sortir a l’extranger"
Rubén Llansola Rico afronta el seu segon curs fester al capdavant de la gaiata 2 Fadrell amb un currículum que passa, des del 2007 fins a l’actualitat per la Colla de Dolçainers de Castelló, de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, sent part del Capitol Permanent des del 2019 fins a 2024 i membre del Bombos i Tambors Desperta Ferro des de 2018 fins a 2025. Des de 2023 pertany al sector de la plaça Fadrell, del que és president des de maig de 2024.
Jove, però amb experiència, Llansola creu que «sempre hi ha alguna cosa per millorar, però treballant conjuntament podem fer sempre les nostres festes encara més grans». «Mai s’ha d’estar conforme i sempre cal millorar pel bé de la nostra gaiata i de la nostra comissió, i mirant més enllà, també de les nostres festes», diu.
Com a «amant de la pirotècnia i castelloner de soca», el president de la gaiata 2 Fadrell, cara al programa oficial de les festes de la Magdalena 2026 «recuperaria el concurs de castells de focs artificials», obrint-lo als sectors. En un any que es presenta «amb la mateixa il·lusió que el del passat curs, i amb moltes ganes de la nostra setmana gran». Pel que fa a la seua programació pròpia, la que des de fa uns anys converteix la plaça Fadrell en un dels epicentres de la festa més jove de la ciutat, Llansola no mostra penyora. «De moment encara no podem parlar de novetats, però sí que volem que el nostre sector participe en diversos actes a la nostra plaça», assenyala.
«Hauriem d’oferir, sobretot als joves, més activitats perquè les gaiates tinguin un futur pròsper. Sobretot a nens, ja que són el futur de les festes»
I, no obstant això, pensa que «hauriem d’oferir, sobretot als joves, més activitats perquè les gaiates tinguin un futur pròsper. Sobretot a nens, ja que són el futur de les festes». Encara així, creu en encalçar la gaiata com a símbol de la festa plena, i diu que «l’any passat ja es va notar la qualitat dels monuments, a la 2 i a tots els sectors, però pense que, a banda de Fitur i Gavà hauríem de dur els monuments més enllà de les nostres fronteres, inclòses les del nostre país, per promocionar-lo».
Nuria García: «La Magdalena crea una màgia especial»
Nuria García Falomir és la madrina de la gaiata 2 Fadrell per a les festes de la Magdalena 2026. Té 22 anys, és graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals i actualment cursa un màster en Gestió Cultural a València, i després de les presentacions personals, cal recordar la festera.
Madrina infantil de la gaiata 4 L’Armelat en 2011, on va continuar com a col·laboradora, Nuria va arribar a la gaiata 2 Fadrell, la del seu sector, en 2024, tenint «l’honor de ser dama d’honor», diu. Enguany, «afronto amb enorme il·lusió el repte de representar a Fadrell com a madrina per a 2026».
Ja endinsats en el calendari fester, la madrina té «moltíssimes ganes de Magdalena». «Des del moment del meu nomenament esperava amb il·lusió que arribés aquest punt, quan comencen els actes i tot cobra vida de nou. La Imposició marca l’inici d’una etapa que sé que serà inoblidable, i tenia moltíssimes ganes de començar a compartir-la amb tota la meua família gaiatera», assenyala.
I posa el focus en que «durant aquests mesos he sentit una mescla d’emoció, orgull i responsabilitat. Representar a Fadrell és una cosa que m’omple de felicitat i em motiva cada dia, en una nova etapa amb més il·lusió encara, amb ganes de gaudir, aprendre i deixar el nom de la gaiata 2 en el més alt».
"Ser madrina és representar una gran família, plena d'història, sentiment i amor per les festes"
Espera «una Magdalena plena de moments únics, d’unió i d’emoció compartida». «Tinc moltes ganes de viure cada acte al costat de la meva comissió i al costat de Noa, la meva padrina infantil, gaudint de cada instant al màxim. Però, sobretot, tinc ganes de sentir aquesta màgia que només la Magdalena sap crear, quan tot Castelló vibra a l’uníson al crit de Magdalena, festa plena!».
Per a ella, ser la madrina de Fadrell és, en definitiva, «un autèntic honor i una gran responsabilitat. Ser la padrina de Fadrell significa representar a una gran família, plena d’història, de sentiment i d’amor per les festes».
Noa Martínez: «Serà un any inoblidable, per a gaudir»
«Molt orgullosa i agraïda». Són les primeres paraules de Noa Martínez Bailén, la madrina infantil de la gaiata 2 Fadrell que aquest any veu complit un somni. Alumna de 1r d’ESO al col·legi Madre Vedruna Sagrado Corazón de Castelló, a la jove ambaixadora dels més menuts del sector de la plaça Fadrell li agrada «fer manualitats, amb tots els projectes que em passen pel cap, bé siga pintar, dibuixar, o dissenyar». Però la cosa no es queda ací. Noa també és una professional de l’esport, practicant «futbol i kickboxing, un tipus de boxa i defensa personal», explica.
En el món fester, juntament amb la seua família, ha anat saltant de sector en la seua curta vida gaiatera. «De 2015 a 2018 vàrem començar a la gaiata 2 Fadrell, per passar, de 2019 a 2020 a la 8 Portal de l’Om, i de 2021 fins ara, de nou, a la 2, on em sent honorada de representar als més menuts de la comissió». «Va a ser un any increïble; ho passarem genial, segur», diu.
Explica que està «molt orgullosa i agraïda, segura de què gaudirem molt en el sector, totes i tots junts, amb la comissió infantil i la comissió major treballant a una per fer la Magdalena a Fadrell més gran i millor, més oberta a tota la ciutadania de Castelló».
Ho té clar. «Espere gaudir unes festes com mai», assenyala, explicant que vol que arribe «ja» el tercer dissabte de Quaresma, quan la mascletà d’Inici marque l’esclat de la festa plena castellonera. «Del Pregó al Vítol, del Pregó infantil a la Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó, tot acte és important, però sobretot, aquests, que, amb la Desfilada de Gaiates, on podrem mostrar a tot Castelló els nostres monuments, que fins llavors seran un secret, sant i senya de la comissió, els que més espere de tota la setmana gran».
"Ser madrina és un orgull per a tota festera i tota una responsabilitat"
Amb tot, Noa assumeix el seu madrinatge infantil amb «molta responsabilitat i gratitud, amb molt d’honor i amb la vista ficada en fer-ho molt bé, representants als més menuts i a tota la comissió, al costat de Nuria i el president, a Castelló i allà on ens porte la tasca de fer créixer Fadrell i la festa».
A la seua escola, les Carmelites de la capital de la Plana, Noa ha assentat càtedra entre les companyes, i totes tenen moltes ganes de què arribe la seua presentació, igual que quan, el dia de la Imposició de Bandes a la reina infantil de la Magdalena 2026, Ana Colón, la van acompanyar en el seu recorregut des de la plaça Major al Teatre Principal. Un madrinatge que porta a Noa a «estar a primera fila» en un any que «sempre» romandrà al seu palau de la memòria, en un curs fester que passarà a ser història viva en el seu devenir com a festera de pro.
La comissió
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Cinco días de conciertos en la Magdalena 2025: el programa
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo
- Programa de la Magdalena para el viernes 28 de marzo
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2025: estos son todos los actos