Escacs on la llum de la gaiata és sobirana per retre honors a Nuria i Noa a Fadrell
Entre música i balls, la comissió major i la infantil van fer acte de presència a l’escenari del Palau
Com en un tauler d’escacs, on el bé i el mal, la llum i la foscor, juguen una partida sense fi, la gaiata 2 Fadrell va enaltir el monument i símbol de la festa plena castellonera amb la seua esmaragda de llum, cor sagrat que manté l’equilibri entre el regne de les blanques i el de les negres, per retre honors a les madrines per a la Magdalena 2026, Nuria García Falomir i Noa Martínez Bailén, sota la presidència de Rubén Llansola Rico.
Una gala on cada peça representà al poble de Castelló, i on el resplendor de la Reina Blanca va resistir els envits del Joker, que va sorgir des de les ombres portant el caos al Palau de la Festa per robar la pedra preciosa i iniciar la guerra al damer amb jaque mate del rei negre. La gaiata, llum verda de la setmana gran, però, va resistir, recordant al poble que la llum de Castelló mai mor i manté viu l’esperit del poble, del món fester.
I, entre moviment i moviment, va ser el portaestandard el que va iniciar el joc, de la mà de Salvador Sifre i Soler i les col·laboradors Raquel López Escuder, Alejandra Escorihuela Sangüesa, Maria Carpio Miralles i Adrián García Sánchez. Elles van ser l’antesala de l’entrada de les madrines i president infantil 2025 del sector de la plaça dels llauradors, Carmen Zubieta Centeno, Diego Subero Feliu i Patricia Doñate i Soler, acompanyada pel president, Rubén Llansola.
Una a una, van anar pujant a l’escenari del Palau, entre música i música, ball i ball, les dames d’honor de la comissió major. Encapçalades per Nerea Sánchez Trilles, acompanyada per Cristian Cejudo Madueño, seguida de Águeda Rico Peris, del braç d’Arcadi Babiloni Rambla; Merche Cherta Parra i Balma Rico Trilles, amb José Valls Albert; Nerea Ojalbo Sidro, amb Eduardo Ojalbo Martí; Silvia Rochera Gómez, Marina Doñate Soler, amb Marc Osorio Cazorla; Alba Claramonte Mondejar, amb José Selma Grúas; Marisol Barreda Gil, amb David Gil Martín; i Nora Martí Conejos, amb Josep Guillot i Muñoz. Per tancar el primer ram de flors de Fadrell, va pujar la madrina d’honor, Beatriz Fabregat Calatayud, acompanyada pel vicepresident del sector, Adrián Doumere i Fabregat.
Entre els més menuts, van fer honors als seus ambaixadors, les dames Aura Noguera Valero, acompanyada per Miguel Teruel García; Cataleya Alicia Lozano Amate, amb Dwayne Lozano Amate; Saori Fullera Lopez, amb Álvaro Losada Teruel; i Akane Fullera Lopez, amb Hugo Sifre Asensi; a més de la madrina d’honor infantil, Valeria Morales i Carpio.
L’entrada de les madrines per a la Magdalena 2026, Nuria Garcia i Noa Martínez, amb el públic del Palau dempeus, va esdevenir el punt àlgid d’una presentació on la força del sector es va viure en viu i en directe amb la llum com a protagonista de la festa i de Castelló.
