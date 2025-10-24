Magdalena 2026: Sequiol, l’orgull de genealogia de la castelloneria
La gaiata del carrer Herrero presenta les seues màximes representants per a les festes de la Magdalena 2026, María Collado i Vega Peraire, sota la presidència d'Elizabeth Breva
Nit de gala al Palau de la Festa per rebre aquest dissabte 25 a la comissió de sector de la gaiata 15 Sequiol, que presentarà a les seues ambaixadores per a les festes de la Magdalena 2026, María Collado i Vega Peraire, i les seues comissions de sector, major i infantil, amb les que caminaran fins al tercer diumenge de Quaresma, jornada gran de Romeria i festa plena castellonera.
Elisabeth Breva: «La gaiata és la que porta la festa al barri»
Presidenta de la gaiata 15 Sequiol des de 1981, amb intermitències fins al seu darrer mandat, que es va iniciar en 2006, Elisabeth Breva Aymerich és una degana de les festes de Castelló. Les coneix bé, quasi des del bressol, portant la festa plena castellonera al cor, a l’ànima i al seu entorn, des de la tradició i l’estima per la terra.
I com a veu autoritzada del món fester, reivindica, una vegada i una altra, any rere any, «més festa als afores, fora del centre», a més de demanar «enaltir els monuments gaiaters a les seues ubicacions» i, dins del programa oficial de festes de la Magdalena, «recuperar l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó en dos trams i acurtar en el possible el Pregó». Tot i això, assenyala, que «Castelló té unes festes molt completes, amb actes per a tots els públics».
Aquest curs fester, passada la presentació de dissabte al Palau de la Festa (23.00 hores), s’està treballant «amb il·lusió i molta feina, tenint en compte que les gaiates d’extraradi hem de fer-ho tot nosaltres». «Si no fos per les gaiates, ací no hi hauria Magdalena», assenyala.
"Estaria bé recuperar l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó en dos trams i acurtar en el possible el Pregó»
I avança que «dins de les nostres possibilitats, novetats no tenim, però mantenim el ritme d’altres anys, amb degustacions per a socis, parc infantils, tardeos, sopars de pa i porta, gran orquestra el dissabte nit, concursos i, sobretot, uns monuments molt cuidats en la seua ubicació per a donar vistositat a la llum de la festa i fer honors al BIC, gràcies a una gran comissió molt treballadora que es desvetlla pels seus veïns, amb una setmana repleta d’actes per fer Magdalena a Sequiol i els seus adjacents».
«Hem de cuidar la gaiata, el monument que ens identifica com a festa, que és el nostre símbol diferenciador; tenim l’obligació de continuar mantenint-lo i cuidant-lo, començant pels nostres veïns, que deuen respectar els monuments com el bé més preat de la festa. No hi ha gaiates com a tals a cap altre lloc del món, i ací cal posar-lo en valor», diu.
María Collados: «Ser madrina de Sequiol és un privilegi»
«Ser la madrina de Sequiol és un gran privilegi. Des de menuda he somiat amb aquest moment, i poder viure’l enguany al costat de Vega, Elisabeth, tota la cort major i infantil i la comissió és un veritable honor. Aquesta experiència m’omple d’orgull i d’una immensa felicitat, per la qual cosa vull viure cada acte i cada moment, ja que aquesta experiència només es viu un any».
Les paraules de Maria Collados Marzá ho diuen tot des del sentiment. Un orgull fester de tota una majoria d’edat de pertinença al sector del carrer Herrero, on ha participat «activament», exercint diferents càrrecs i funcions, des de col·laboradora infantil en 2008, dama d’honor infantil des de 2009 fins a 2013, madrina d’honor infantil en 2014 i madrina infantil en 2015; a més, en 2016 va ser dama de la ciutat infantil. Ja de major, en 2017 va ser col·laboradora els anys següents en la comissió; dama d’honor en 2024, madrina d’honor en 2025 i aquest any, 11 anys després del seu madrinatge infantil, madrina de sector.
"Aquesta experiència m’omple d’orgull i d’una immensa felicitat, per la qual cosa vull viure cada acte i cada moment, ja que aquesta experiència només es viu un any»
No perd comba del sector mentre estudia tercer curs del doble grau en Dret i ADE a la Universitat Jaume I de Castelló, i fa esport, trau temps per a veure alguna sèrie i passar temps amb els amics.
Té «moltes ganes» d’aquest any fester, i «molta il·lusió per a viure cada acte i moment al costat de la resta de madrines, a més de compartir-lo amb la meua comissió i amb totes les persones que fan possible aquestes festes tan especials per a nosaltres».
I, mentre inicia dissabte al Palau de la Festa el seu camí fins a la Magdalena, María pensa ja en «viure molts moments feliços, riures i balls al costat de tota la comissió, encara que sé que també sentiré tristesa quan s’acaben», explica. «Tinc ganes d’assistir als actes més importants que engloben les nostres festes, entre ells un dels meus favorits i amb el que més gaudesc any rere any, que és la Desfilada de Gaiates». «Un any emocionant i per emocionar», diu.
Vega Peraire: «Tinc ganes de gaudir aquest any únic»
És jove, però té una il·lusió inabastable. Vega Peraire Sousa porta la festa plena castellonera a la sang i aquest any compleix un somni en ser nomenada madrina infantil de la gaiata 15 Sequiol, el sector que l’ha vist nàixer i créixer com a festera des de ben menuda. Dama d’honor infantil de la gaiata 15 des de 2019, i madrina d’honor l’any passat, aquest 2026 serà l’ambaixadora dels més menuts del sector del carrer Herrero, al qual pertany la seua estimada Panderola, un trenet que ella imagina surcant els carrers de Castelló a Almassora xim pún tracatrà, amb les històries que conten els més majors de la ciutat i de la gaiata.
Vega estudia 4t de Primària i li agrada molt «jugar i pintar». De la seua comissió infantil, amb la que xala cada vegada que es troba, els dissabtes al Palau de la Festa, o als actes on representa el sector, no es separa. I, a unes hores de la seua presentació oficial al Palau de la Festa, juntament amb la madrina major, Maria Collados; i la seua presi, Elizabeth Breva, amb les que compartirà el tro de la gaiata, està «emocionada i feliç».
Tenia ja «moltes ganes» de què començaren les festes. Perquè, després de la Imposició de Bandes, on va rebre de mans de la reina infantil de les festes de Castelló, Ana Colón Sastriques, el passat setembre, ella ja mira cap al tercer dissabte de Quaresma, on l’esclat de la primera mascletà i el Pregó diran a tot Castelló que Ja el dia és arribat de la nostra Magdalena.
I és que, des del seu nomenament dins de la gaiata, aquest estiu, s’ha sentit «enormement acollida, genial, i molt contenta amb tots, amb la madrina, la comissió i la junta». La gran família de Sequiol fa ja temps que treballa en la gran gala del Palau, on hi ha més d’una sorpresa per a les seues màximes representants.
«Tinc moltes ganes de jugar i passar-ho bé amb les madrines i presidents infantils i que siga Magdalena»
Tot i esperant, segons conta Vega entre escoltetes, que arribe «la setmana gran de les nostres festes», per «estar amb totes les madrines i presidents infantils de tots els sectors en cada acte, i amb la meua gaiata a totes les coses que organitzem al sector, que són moltes, sobretot per als més menuts; és una setmana molt divertida, sense cole i al carrer, amb els amics», explica. I ho té clar: «Tinc moltes ganes de gaudir el meu any, de tot i cadascun dels actes de la Magdalena, que aquest any serà especial», explica la madrina.
Darrere del seu somriure, Vega amaga una estima per la tradició i per la festa castellonera, amb una «alegria immensa de poder representar a totes les xiquetes i a tots els xiquets del sector i ser amfitriona de tots els que ens visiten durant la setmana gran». «Us convide a venir», assenyala.
La comissió
