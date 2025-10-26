Magdalena 2026: Sequiol enalteix a María i Vega en un Palau rendit a la música electrònica
La gaiata 15 trenca motlles creuant el Quartet de Violins València i DJ Carlos Pascual entre la tradició i la modernitat de la festa castellonera
Música en directe a ritme d’electrònica i tradició en una col·lisió que va trencar motles i que va sumar la sofisticació de la corda de la mà del Cuarteto de Cuerda Valencia amb el pols vibrant del dance de DJ Carlos Pascual amb un resultat de pura màgia.
Va ser la fórmula magistral amb la que la gaiata 15 Sequiol va retre homenatge a les seues màximes ambaixadores per a les festes de la Magdalena 2026, María Collados Marzá i Vega Peraire Sousa, amb la presidència d’Elisabeth Breva, en un Palau de la Festa de gom a gom vibrant on la tradició va creuar-se amb la festa a ritme de grans èxits.
Sequiol va crear una banda sonora festera pròpia, d’Abba a Mecano, de Coldplay a Madonna, i en la que la música es va convertir en llum, una llum al costat de la gaiata, símbol i penó de la Magdalena i que es va fer realitat a cada so dels violins de Paloma Castellar, Lola Bendicho, Mara Ponce i Teresa Alamá. Encapçalaren la comissió els portaestendards de Sequiol, Vicente Miralles i Víctor López, acompanyats dels i les col·laboradores, Malena García, Carlos Benedito, Lucía Benedito, Leyre Salinas, Anna Turch i Alba Villanueva.
Els més menuts
Els més menuts del sector van ser els primers protagonistes de la nit, i, mentre a l’escenari es feia gran la seua imatge, s’obrien pas les dames d’honor Vega Felip i Martina Felip, Zoe Leyva i Lía Leiva;Marina Buenao i Paula Bueno, de la mà d’Alejandro Ferrara; Karla Rodilla i Lola Úbeda; i Ainhara Salinas, del braç de Marco Lozano; seguides de la madrina d’honor infantil, la xiqueta Claudia Garcia, acompanyada per Clinton Vicente Sanahuja.
I, entre cançó i cançó, movent-se amb orgull de genealogia pels camins de la castelloneria impregnada de contemporaneïtat, la comissió major va prendre el Palau amb la desfilada de dames de sector amb Irene Simó, del braç de Vicent Javier Queral; Berta Cardenach, amb Marc Cardenach; Martina Echevarría, amb Carlos López; Martina Aguilera i Liam Fernández; Natalia Queral i Vicente Javier Villarroya; Balma Doumere i Marcos Rodríguez; Teresa Doumere, amb Xavi Queral i, tancant el ramell de flors sequioles al Palau de la Festa, la madrina d’honor, Mar Sanahuja, del braç de Joan Fernández, entre aplaudiments.
Adéu de les madrines 2025
Agraint la seua representació durant el passat curs fester, la festa va rebre a les madrines de 2025, Claudia Llopis i Natalia Espín, que van acomiadar-se-se en un dels moments més emotius, minuts abans de rebre, dempeus, a les madrines 2026, MaríaCollados i Vega Peraire, protagonistes de la nit en el seu caminar fins a l’Inici.
Nit també de premis i reconeixements, amb l’entrega del Premi LorenzoRamírez de maquetes de gaiata, per a Lucía Segarra, del col·legi Madre Vedruna;i distinció com a Sequiolera 2026 per a la periodista Xelo Pastor.
