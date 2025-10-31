Magdalena 2026: Sensal, la força d’una gaiata amb orgull fester
El Palau de la Festa rep aquest dissabte a la comissió de la gaiata 13 Sensal
Festa al Palau de la Festa de la 'seua' gaiata. Sensal presenta aquest dissabte la seua comissió de sector per a les festes de la Magdalena 2026, amb Raquel Guillén Marco i Victoria Fabregat Carro com a màximes ambaixadores sota la presidència d'Andrea Leva.
Andrea Leva: «La gaiata és més que festa, és comunitat»
A la gaiata 13 Sensal desde 2019, any en que va ser madrina, l’actual presidenta del sector des de 2023, Andrea Leva Dolz, ha passat per tots els estadis de la comissió major fins arribar al més amunt, un càrrec que desempeña amb «molta ilusió i compromís».
«Continuem treballant a Sensal per mantenir la participació i l’esperit de barri, adaptant-nos als temps actuals sense perdre l’essència tradicional. Apostem per activitats que acostin la gaiata als veïns», explica. I ho té clar: «El reconeixement de la gaiata com a Bé d’Interès Cultural és un orgull que hem de posar en valor durant tot l’any. Propose més accions divulgatives i educatives, tant en col·legis com en xarxes socials, que expliquen el significat, la història i l’artesania de nostres gaiates. També seria bonic crear exposicions itinerants o visites guiades als tallers perquè la gent vegi de prop com és». I així ho reclama amb la resta de col·lectius.
"Posaria l’accent a crear espais de convivència, activitats per a totes les edats i a reconèixer públicament la labor dels gaiateros"
«Crec que és fonamental recordar a la gent que la gaiata és més que una festa: és comunitat, cultura i tradició viva. Posaria l’accent a crear espais de convivència, activitats per a totes les edats i a reconèixer públicament la labor dels gaiateros; i, a més, crec fermament és important adaptar la comunicació als joves, mostrar el costat divertit i social de pertànyer a una gaiata i fer-los sentir que la seva participació realment compta», assenyala la màxima representant del sector.
Per a la Magdalena 2026, Leva proposa «recuperar el protagonisme de la desfilada de gaiatas i donar-li més visibilitat al treball artesanal que hi ha darrere de cada monument». «Tanmateix -assenyala-, seria interessant potenciar els actes tradicionals, també incorporant iniciatives sostenibles que facin les nostres festes més accessibles i respectuoses amb l’entorn». I creu que «amb la nova Junta de Festes s’obre una oportunitat per a continuar reforçant la comunicació entre les gaiatas i les institucions, buscant sempre que les festes continuïn creixent».
Raquel Guillén: «Serà un any especial amb orgull i estima»
«Ser la madrina de Sensal és motiu de gran orgull i agraïment per la confiança dipositada en mi. És un privilegi amb el qual no m’havia atrevit a somiar». Són paraules de Raquel Guillén Marco, màxima ambaixadora de la gaiata 13 per a les festes de la Magdalena 2026, que conta a Mediterráneo que, «quan era menuda, vaig sortir en el Pregó Infantil amb el col·legi Fadrell i, posteriorment, al Pregó amb els Cavallers Templers, a més d’haver participat en l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu de Lledó, un dels actes que més m’agraden».
Raquel estudia primer de Relacions Internacionals en la Universitat Rey Juan Carlos I i li agrada «llegir, viatjar i passar temps amb la meua família i amics», diu, mentre comenta que encara no es creu que «el curs fester haja començat», amb la seua presentació aquest dissabte, a les 23.00 hores, al Palau de la Festa.
Des del seu nomenament aquest estiu, s’ha sentit «molt orgullosa i afortunada. També ha estat un període d’adaptació, perquè sabia el que es venia, però no acabava de creure’m que fos de veritat». Ara, ja és «plenament conscient de la responsabilitat que comporta ser madrina d’un sector gaiater i intentaré representar a la gaiata de la millor manera possible, amb orgull i determinació». «També disfrutaré de cada acte amb la resta de madrines, perquè sé que serà un any molt especial per a totes nosaltres i em fa molta il·lusió compartir-lo amb elles», diu.
«Espere compartir l’emoció de les nostres festes tant amb totes les persones meravelloses que conformen la famí"lia de la gaiata 13
I, parlant del que més espera per a aquesta Magdalena 2026, Raquel explica: «Espere compartir l’emoció de les nostres festes tant amb totes les persones meravelloses que conformen la família de la gaiata 13 Sensal, especialment amb Victoria, la nostra madrina infantil, i la presidenta, Andrea; així com amb les representants de la resta de sectors gaiaters de la ciutat. Estic segura que els fa tanta il·lusió com a mi viure les festes de Castelló, que són les millors festes del món».
Victoria Fabregat: «Ser madrina infantil és indescriptible»
És la princesa del sector de Grapa i adjacents, en un any que serà «molt molt especial» per a ella i la seua gent. Victoria Fabregat Carro serà aquest curs fester 2026 la madrina infantil de la gaiata 13 Sensal després de ser, l’any passat, la madrina d’honor, un pas que, segons el seu entorn, ja va suposar un pas de gegant en la seua història festera després de ballar des de sempre al Grup de Danses Ramell, des d’on ha aprés a estimar la tradició, la festa i la castelloneria amb orgull de genealogia.
Victoria està pletòrica, a l’espera de desfilar aquest dissabte fins a l’escenari principal del Palau de la Festa al costat de la seua madrina, Raquel Guillén, i la presidenta del sector, Andrea Leva, entre aplaudiments. Aquesta xiqueta que estudia 1r d’ESO a l’IES Caminàs, dedica la major part del seu temps lliure a «llegir i dibuixar».
Després de la cerimònia de la Imposició de Bandes, on ja va viure moments molt emotius i compartits amb les seues companyes de viatge, i amb la reina infantil de les festes de Castelló, Ana Colón, i les dames de la ciutat, a un Teatre Principal de gom a gom, el passat setembre, i amb l’inici del calendari fester, la màxima representant de la comissió infantil de Sensal «ja tenia ganes» de que arribara el seu dia. «M’està passant massa ràpid», assenyala.
«Estic molt orgullosa i molt emocionada de ser la madrina infantil del meu sector; és una sensació difícil de descriure amb paraules», explica.
«A partir d’ara, espere gaudir al màxim de la resta de presentacions, dissabte a dissabte al Palau de la Festa, al costat de totes les meues companyes, perquè, la veritat, hem creat un grup molt guai i ens el passem genial juntes», diu. I destaca, de la setmana gran de la ciutat, «que siga una setmana molt emocionant i divertida encara que sé que passaré molta son, però val la pena».
«Tinc moltíssimes ganes que arribe l’Encesa de Gaiates, però el que més espere amb ganes és el Coso Multicolor per a gaudir amb tothom des de la carrosa», explica.
«Després de tant de temps somiant amb això, per a mi és el màxim,"
I ho té clar. «Després de tant de temps somiant amb això, per a mi és el màxim, des que vaig arribar al sector, l’any passat, m’he sentit molt volguda per tota la meua gaiata, amb un suport incondicional; i que m’hagen deixat viure aquesta experiència, per a mí, com a festera, és increïble, tant que pense que tots ells són la meua segona família», explica.
Ara, només queda continuar treballant setmana a setmana per arribar a la tercera setmana de Quaresma, quan diguem alt i clar que Ja el dia és arribat de la nostra Magdalena, de la festa plena.
La comissió
