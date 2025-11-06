Magdalena 2026: Forn del Pla, essència i bresol de la festa plena
La gaiata 11 Forn del Pla presenta aquest dissabte al Palau de la Festa (23.00 hores) a la seua comissió de sector per a les festes de la Magdalena 2026
La presidenta, Lidón Andrés: «Hem de presumir del BIC ací i fora»
Presidenta de la gaiata 11 Forn del Pla des de juny 2019, Lidón Andrés Balaguer parla alt i clar, reivindicant «novetats a les festes de la Magdalena». «Calen canvis per fer una mica més atractiva si cap la nostra setmana gran. Tant des de la Junta com en les gaiates intentem tenir les millors festes, però cada any se’ns fa més dificil i més car poder confeccionar una programació diferent», diu.
I proposa «més activitat per a la gent jove, d’entre 13 i 18 anys, un rang d’edat que no tenen molt ben definit que poden fer, a quins espais poden accedir».
Des de Forn del Pla afronten el cicle fester «amb il·lusió i amb moltes ganes de treballar pel nostre sector, per a poder oferir el millor de nosaltres com a comissió i com gaiata». I fila més prim explicant que «una vegada més, apostarem per la música per a totes les edats i en diferents horaris durant el dia perquè tot el públic siga de l’edat que siga puga acostar-se a la nostra plaça, sempre respectant horaris de descans perquè cuidar al nostre veïnat també és una prioritat per a nosaltres».
"Cal adaptar-se a les noves maneres de viure , sense perdre l’essència ni les tradicions"
Des de l’experiència com a comissionada primer i ara com a presidenta, perquè la gent del carrer s’apropés a les gaiates, diu que «primer cal preguntar-se per què la gent no es planteja ser d’un sector; en què falla el nostre sistema, més que fer perquè la gent tornés a mi m’interessa saber el perquè se’n van anar o perquè no volen estar. Els temps canvien, la societat també i cal adaptar-se a les noves maneres de viure , sense perdre l’essència ni les tradicions, però sí tal vegada adaptant-nos a les noves generacions». «Crec, fermament, que aquesta és la clau: saber renovar-se».
I creu que és clau «enaltir el monument». «Donar-nos a conéixer és la base; cal fer una Desfilada en condicions òptimes, dignificar i engrandir els monuments, però sobretot donar-li el valor artístic que es mereixen, promocionant-lo dins i fora de la nostra ciutat, presumir que som BIC», assenyala Andrés.
Marta Armijo: «Ser madrina és un somni complit»
Tota una vida a Forn del Pla. Marta Armijo Cabedo, madrina de la gaiata 11 per a les festes de la Magdalena 2026, porta des de 2010 al sector, que l’ha «vist créixer», i en el que ja va ser madrina infantil en 2012, càrrec que la va dur a ser dama infantil de la ciutat en 2013, passant després a ser dama de sector.
Graduada en Bioquímica i Ciències Biomèdiques per la Universitat de València, amb el màster d’especialització ja acabat, Marta treballa a la indústria química.
"Magdalena és una setmana molt intensa, però cal gaudir-la al màxim»
Parla alt i clar, amb sentiment fester. «Per a mi, ser representant del meu sector, del sector que m’ha vist créixer, és un somni complert», assenyala. «Al final, és la il·lusió de tota castellonera poder representar al seu sector; és una gran responsabilitat i també un gran orgull poder transmetre els valors de la nostra gaiata a la resta de sectors de la ciutat», diu.
En un any que porta «esperant molt temps», vol «gaudir al màxim de tots els actes, tots els detalls, i totes les experiències que estic podent viure com a madrina del meu sector».
Des del seu nomenament aquest estiu fins a aquest cap de setmana de la presentació oficial, sent el seu madrinatge com «superespecial». «Al final, quan fa tants anys que estàs en una gaiata, és com formar part d’una família. Any rere any veus a les madrines gaudir del seu any i van creixent les ganes d’arribar a ser-ho alguna vegada. Encara que la presentació és la nit més especial per a la gaiata, a partir d’ara continuarem gaudint de cada acte juntes, esperant amb molta il·lusió l’arribada de la Magdalena 2026».
Una Magdalena que vol que «arribe ja», i unes festes on preveu «moments inoblidables tant per a Julia com per a mi; és una setmana molt intensa, però cal gaudir-la al màxim». «Tinc moltes ganes que arribe el Diumenge de Romeria, és un dia molt bonic, ja que tenim la pujada a l’ermita al matí i la Desfilada de Gaiates a la nit, dos dels actes amb més significació per a Castelló i per al nostre sector».
Julia Granados: «M’encanten les festes de la Magdalena»
Julia Granados Omella és la madrina infantil de la gaiata 11 Forn del Pla per a les festes de la Magdalena 2026, un càrrec que assumeix «amb il·lusió i ganes» després de tres anys al sector com a dama d’honor, però vivint la Magdalena des del bressol. «Sempre he participat en les festes, vestint-me de castellonera i pujant a la Magdalena des que tenia quatre mesos, i també amb el col·le he participat diverses vegades en l’Ofrena i al Pregó Infantil».
Una senyoreta festera que emana alegria i la trasllada als seus comissionats, pujant i baixant del macrotobogan instal·lat a la plaça que dona nom al sector, al costat de la capelleta de la Reial Confraria de la Sang on es celebra, cada primer dissabte de Magdalena, el ritual de Les Tres Caigudes que dóna inici a la Desfilada de Gaiates.
«Tinc moltes ganes de què siga la setmana gran, i, a poc a poc, gaudir del camí, amb els actes que van succeint-se a l’agenda festera"
A 4t de Primària al col·legi Consolación de Castelló, és un cervell amb les Matemàtiques com a assignatura preferida, a banda del futbol, que practica al CD Castelló femení, a més de llegir i passar temps amb la seua gosseta. A hores de la seua presentació al Palau de la Festa davant el món fester com a ambaixadora de Forn del Pla, la jove té "moltes ganes de què siga la setmana gran, i, a poc a poc, gaudir del camí, amb els actes que van succeint-se a l’agenda festera".
Tot en ella desborda màgia, il·lusió i castelloneria, en un any especial, que viu intensament des del minut zero en què li van proposar ser la màxima representant dels xiquets i les xiquetes del sector de Bisbe Climent.
«Des del nomenament, aquest estiu, estic molt contenta de poder representar a la meua comissió i ser madrina infantil d’aquesta gaiata, i una mica nerviosa i emocionada per la presentació perquè és un acte molt important. A partir d’ara, espere amb molta il·lusió que arribe la Magdalena i ser una bona representant del meu sector».
Les expectatives són altes i les perspectives de gaudir, màximes, segons explica la mateixa Julia. «Espere una Magdalena moguda, plena d’actes i emoció, i em morc de ganes de participar en tot perquè m’encanten les festes de Castelló, les festes de la Magdalena, en una setmana molt especial per a mi, on vull destacar la primera Mascletà, que marca l’Inici, i el Coso Multicolor, on m’ho passe genial... però també la Romeria i l’Ofrena a la Mare de Déu, entre altres coses , com estar amb els companys del sector», explica.
I afirma estar «orgullosa, contenta i agraïda perquè m’han triat com a madrina infantil, perquè sempre he volgut ser madrina i tinc moltes ganes de compartir aquest any amb Marta , representar a la gent de Forn del Pla i gaudir, per a recordar-ho sempre».
La comissió
