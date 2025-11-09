Magdalena 2026: Forn del Pla ret tribut a Marta i Julia buscant la llum a amb els Picapiedra
La gaiata 11 va viatjar a la Prehistòria en busca de la pedra de la llum festera que troba al cor del Palau i dins de la seua comissió de sector
Pedro i Vilma, els entranyables personatges prehistòrics dels Picapiedra van ser els protagonistes de la gala de presentació de la comisió de la gaiata 11 Forn del Pla, en un Palau de la Festa que va rendir tribut a les màximes ambaixadores del sector per a la Magdalena 2026, Marta Armijo i Julia Granados, sota la presidència de Lidón Andrés.
Els Picapedra van viatjar del nord al sur, de l’est a l’oeste en busca de la perduda pedra màgica de la llum, la que dona vida a la gaiata, amb la complicitat del món fester, que va convertir-se en els ulls i la veu de la festa per esdevenir el cor i l’ànima on resideix eixa llum.
I encapçalant el col·lectiu del que emana la festa plena, Forn del Pla va donar la benvinguda a la comissió amb els portaestendards, Carlos Barrios i Óscar Godes, amb els col·laboradors, Pau Calero i Sonia Reinaldo Vavrejnova, donat pas a les madrines del 2025, Lidón Calero, del braç del vicepresident, Sergio Godes;i Anna Manjavacas, amb el president, Pol Nebot.
La comissió, la joia de Forn del Pla
Els diamants més brillants, i més menuts del sector, van pujar a l’escenari Luka Barrios i la dama d’honor infantil LledóSeder; juntament amb la madrina d’honor infantil, Carla Joaquinet.
Torn després per a les joies més precioses del sector, amb les dames d’honor Leire Bort, acompanyada per Ivan Godes;Alba Mateu, amb Luis Sanchez;Balma Albert, amb Sergio Clemente; Lledó Salas, amb Hugo Mundo; Sandra Herrero, amb Iván Muñoz; Adriana Herrero, amb Sergio Naranjo;Lledó Nebot, amb José Carlos Nebot; Victoria Mon, amb Adrián Vidall; Lledó Manjavacas, amb Manolo Manjavacas; Carola Tirado, amb Ivan Godes; Laura Museros, amb David Armijo; i Laura Godes, madrina d’honor 2025, acompanyada de Javier Godes. Una nit plena d’aventures per coronar Julia iMarta al sector.
