Magdalena 2026: Portal de l'Om, sant i senya de la festa plena
Fernando Sos torna a la presidència del sector de la plaça Borrull en una Magdalena 2026 en que Andrea Naches i Valeria Amat seran les màximes ambaixadores del sector
Vesprada de solera aquest dissabte 15 al Palau de la Festa per presentar la comissió de la gaiata 8 Portal de l'Om per a les festes de la Magdalena 2026. Un guarisme que aquest curs fester comptarà amb Andrea Naches Montesinos i Valeria Amat Blanch com a màximes representants, sota la presidència de Fernando Sos, que torna al capdavant del sector.
Fernando Sos: «Hem de fer de Castelló la Ciutat de la Llum»
De la festa, de soca, és el president de la gaiata 8 Portal de l’Om, Fernando Sos. Vinculat a col·lectius festers des de 1977, en gaiata, festes de carrer, junta de govern de la Reial Confraria de la Mare de Déu de Lledó, vicepresidència de la Junta de Festes en 2019 i 2020 i president de Portal de l’Om en una primera etapa, en 2023 i 2024, reprén el lideratge del sector que afronta un any «frenètic», explica.
«L’any es presenta apassionant i carregat de molta feina, amb l’esperit de renovació que tenim les gaiates, amb la gaiata de mà, llibret, gaiata major i infantil, o la presentació, que són un exemple dels reptes que tenim cada any», assenyala.
«Enguany tenim nou president de la Junta, Raúl Collazos, i com cal esperar, en nom de la gaiata donem suport al seu nomenament i confiem en la seua experta labor, sabedors que és una persona seriosa i capaç de fer que tots anem en la mateixa direcció», explica.
«El món de la gaiata, independentment de l’esforç personal dels seus membres, necessita el suport institucional per a facilitar la nostra feina"
«El món de la gaiata, independentment de l’esforç personal dels seus membres, necessita el suport institucional per a facilitar la nostra feina; són moltes les aportacions de les gaiates a les festes de Castelló», assenyala. I explica que «l’any passat va ser un any difícil per a Portal de l’Om, amb la desqualificació dels dos monuments, que va ser un dur colp, però així i tot les nostres madrines i president infantil ens van fer gaudir d’un gran any, i ha servit perquè la comissió haja renovat forces per a treballar a aconseguir uns monuments a l’altura de les expectatives del sector, preparant a més unes grans festes per a 2026». «Moltes gràcies a tots», diu el president.
Ho té clar. «La gaiata defineix la seua importància per ser l’element diferenciador de les nostres festes; són un element vital per a la identificació de les festes de la Magdalena ací i en altres ciutats». «Cal continuar potenciant la imatge de la gaiata i fer que Castelló siga la Ciutat de la Llum, i que les gaiates, com a BIC, sumen les accions institucionals necessàries per a tenir un impacte real», explica.
Andrea Naches: «Ser madrina suma orgull i responsabilitat»
«Ser madrina de la gaiata 8 és un honor enorme». Són les paraules d’Andrea Naches Montesinos, màxima ambaixadora del sector de la plaça Borrull per a les festes de la Magdalena 2026, que explica que «suposa representar a un grup de persones meravelloses que treballen amb il·lusió i compromís per mantenir vives les nostres tradicions».
«És un orgull i una responsabilitat que afronte amb tot l’afecte, sabent que estic vivint un any màgic i irrepetible», explica.
Andrea acaba de finalitzar els estudis en Màrqueting en la Universitat Europea de València, i actualment treballa al departament de Màrqueting d’Ecoceramic. I, per conéixer-la millor, ens conta que en el seu temps lliure, li agrada «fer esport per a buidar la ment, dibuixar i, sobretot, passar temps amb la meua família i amics, que són el meu major suport en tots els moments de la meua vida».
"Està sent un any intens en el que estic gaudint al màxim al costat de tot el sector"
Des del seu nomenament, assegura viure «un any increïble, ple d’emocions i moments que guardaré sempre amb mi». «Està sent un any que tant jo com Valeria estem gaudint al màxim; cada acte el visc amb orgull castellonero i amb l’emoció de veure com s’acosta la nostra setmana gran», diu, «molt il·lusionada».
«Em sent molt orgullosa de poder representar al Portal de l’Om i de compartir aquesta experiència amb les meues dames, acompanyants i tota la comissió -diu-. A partir d’ara, afronte tot el que ve amb moltíssima il·lusió, desitjant gaudir al màxim cada acte, cada moment, i continuar deixant a la meua gaiata en el lloc que mereix. Tinc la sort de tenir el millor equip fester possible».
«Espere unes festes de la Magdalena inoblidables, plenes de moments únics al costat de la meua comissió i tots els festers. Tinc moltes ganes de viure cada dia de la setmana gran, de participar en tots els actes i de sentir la calor i l’emoció de Castelló en festes. Estic segura que serà una setmana que recordaré sempre», postil·la.
Valeria Amat: «Estic vivint un somni fet realitat»
De la gaiata 8 Portal de l’Om al cel. En l’any del seu debut com a comissionada del sector de la plaça Borrull, Valeria Amat Blanch assumeix el càrrec de madrina infantil, un «privilegi», diu. Per a ella, ser la màxima ambaixadora dels més menuts, un càrrec que assoleix amb «emoció».
«És molt emocionant saber que representes a tots els xiquets del teu sector a les festes de Castelló, encara que també és una gran responsabilitat, i ho faig amb el màxim respecte», diu.
Estudia cinquè de Primària al col·legi Isidoro Andrés de la capital, però no es queda ahí. A més, cursa 3r d’Ensenyaments Elementals al Conservatori de Música Mestre Tàrrega de Castelló, on toca la flauta travessera; i li encanta nadar, un esport que practica cada setmana a la piscina de Nados.
Al seu temps lliurem, Valeria explica que li agrada «dibuixar, estudiar, quedar amb les meues amistats i quedar amb la gent de la gaiata, perquè sempre que quedem ho passem fenomenal», assenyala.
Han passat ja uns mesos d’ençà que el president, Fernando Sos, i la comissió, li varen proposar ser la madrina infantil de Portal de l’Om per a les festes de la Magdalena 2026, però encara recorda el moment de sí amb emoció. I amb «moltes ganes» de gaudir d’aquest curs fester a primera fila. «Estic gaudint molt de cada acte i de cada presentació . Des del meu nomenament fins ara ha estat molt emocionant, hem tingut molts actes i he gaudit cadascun amb la companyia del meu president Fernando i la meua madrina Andrea».
«A partir d’ara espere continuar amb tanta il·lusió o més perquè és un somni fet realitat», assegura una Valeria, emocionada en cadascuna de les seues paraules, sempre amb un somriure.
Estudia 5é de Primària a l'Isidoro Andrés, a més de Flauta Travessera al Conservatorio, i ara esdevé ja una gran festera en el seu debut al sector
«Fins ara, amb la presentació a 24 hores, m’he sentit molt orgullosa i emocionada alhora», explica. I ho diu ben alt i clar: «A partir d’aquest dissabte, espere continuar gaudint de cada instant, perquè m’estic adonant que passe en un obrir i tancar d ‘ulls….així és que gaudir al màxim!».
I, esperant un dels primers dies grans del seu madrinatge infantil, a Valeria li esperen molts instants a retindre en la memòria. Això sí, ella ja té les seues preferències. «Durant les properes festes de la Magdalena espere passar-ho genial amb tota la comissió de la gaiata, amb les altres madrines del altres 18 sectors, i amb tot Castelló, que vinga a visitar-nos a Borrull, per gaudir al màxim de les millors festes del món», assenyala, per puntualitzar que el seu acte preferit és «el Coso Multicolor», una pluja de confeti que s’arrela entre els més menuts de la festa i que ella viurà en primera persona aquesta setmana gran.
La comissió
