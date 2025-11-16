Magdalena 2026: El Circ de la Il·lusió retorna la màgia a Andrea i Valeria a Portal de l’Om
La gaiata 8 presenta al Palau de la Festa la seua comissió per a les festes de la Magdalena 2026 en mig d’un camí de sorpreses i festa plena
Un Circ de la Il·lusió, on la realitat i la comèdia viuen juntes; un món on les preses, Tik Tok, la hipoteca, el treball i la ciutat es tornen grises i es fan més llargues que el Pregó; i una xiqueta que arriba a la plaça Major per retornar la màgia al circ, que, sense il·lusió, és com una gaiata sense llum o una paella sense arròs. Amb tots aquests elements, la gaiata 8 Portal de l’Om va rebre a la seua comissió per a les festes de la Magdalena 2026, encapçalades per les seues madrines, Andrea Naches Montesinos i Valeria Amat Blanch, acompanyades pel president, Fernando Sos.
Una gala que recordava al més pur estil de la película Big, com el retorn a l’infantesa dona una nova perspectiva per tornar a ballar al carrer, a fer sorprenents trucs de màgia o somriure a la vida. I, en els papers protagonistes, en la primera sorpresa de la nit per a tot el món de la festa, Carla Collazos, madrina de Portal de l’Om en 2024 i dama de la ciutat 2025; i Carla Ibáñez, madrina infantil del sector de la plaça Borrull també en 2024, i reina infantil de les festes de Castelló 2025, ambdues portaleres de soca des del bressol.
Una xiqueta i un pallaso
Carla major, acompanyada del pallaso Fanfy, va esdevenir una Carla xiqueta en demanar un desig a la màquina del mag Zoltar al bell mig de la plaça Major, per iniciar el viatge que la va portar a buscar la il·lusió i recuperar la màgia que desperta Castelló, on les dos acaben retrobant-se. Entre músiques i balls van pujar a l’escenari els estendards, enlairats per Gerard Llorens i Raúl Frasquet, seguits de les col.laboradores Victoria Sales, Maria Alabau i Ada Chabrera.
Tot seguit i com a màximes representants de la comissió al llarg de la darrera edició de les festes, van entrar les madrines 2025, Laura Wildash , de la mà del president infantil, Diego Conejo; i Bárbara Aranda, acompanyada per Fernando Sos. Elles van rebre a la comissió infantil del sector entyre aplaudiments, amb les dames Serena Marruenda, acompanyada per Álex Gómez; Miranda Amat, Olivia Calleja, amb Miguel Querol; Carmen Querol, amb Hugo Calleja;Paula Rivas, Lucía Rivas, Vega Gregorio i Leonor Luján, donat pas a la madrina d’honor infantil 2026, Lucía Diago; i a la màxima ambaixadora infantil de Portal de l’Om per a 2026, Valeria Amat.
I abans de la presència d’Andrea Naches, esència portalera 2026, van presentar-se les dames i acompanyants de la comissió major, amb Mónica Moreno, del braç d’Alejandro Miranda; Aileen Fernández, amb Colau Marín; Neus Alabau Rovira, amb Jaime Pardo; Natalia Collazos, amb Alejandro Dauffi; i María Bollado, amb Iker Gumbau; amb Natalia Dauffi com a madrina d’honor 2026, acompanyada pel vicepresident, Raúl Bayo. El sector, entre ofrenes, va reconéixer com a Portaler 2026 a Rubén Peña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Cinco días de conciertos en la Magdalena 2025: el programa
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo
- Programa de la Magdalena para el viernes 28 de marzo
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2025: estos son todos los actos