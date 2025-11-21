Magdalena 2026: El Grau, ànima marinera de la festa plena
La gaiata 12 presenta aquest dissabte al Palau de la Festa la seua comissió de sector per a les festes de la Magdsalena 2026 que encapçalen la madrina, Claudia Albert; la madrina infantil, María Salom i el president infantil, Miguel Ramírez, sota la presidència de Miguel Valerino.
Miguel Valerino: «Anem a apostar pel nostre monument»
En el seu tercer any com a president de la gaiata 12 El Grau, on va entrar en 2017, com a fester «des de sempre», Miguel Valerino Santolaria ho té clar: «Tinc la mateixa il·lusió del primer dia; quan la perga deixaré d’estar».
Santolaria viu la festa al carrer, a les places, amb la gent del sector i la que els visita de fora. Creu que, per fer més atractiu el món gaiater, «hauria de ser part de l’agenda de la ciutat».
«Ara tenim molts atractius en la ciutat i el que abans suposava una nit de festa i música en directe en La Pérgola, ara ho tenim en qualsevol carrer de la nostra ciutat i això ha mermat molt la capacitat d’atracció, sobretot de la gent més jove». «La gent va a disfrutar, no vol tanta obligació», diu.
Proposa «fer arribar la festa de Castelló a més ciutats, tallers en les escoles, i cursos per a la gent jove que vol introduir-se en aquest món». «És molt complicat poder fer una gaiata sense tindre una base forta i consolidada. Estaria bé consolidar una escola taller per a fer gaiata, perquè, si volem ser grans hem de començar a pensar com els nostres veïns València i Alacant en el que respecta al monument».
I, en el dia a dia de la comissió, el president demana «menys burocràcia a l’hora de demanar ajudes, tancaments de carrers, ocupació de via pública. Som festers i l’únic que volem és donar a conéixer a la ciutat i als visitants la nostra festa i les nostres tradicions; no tractem de fer negoci en les nostres carpes», assenyala.
Com a novetats per a les festes de la Magdalena 2026, Santolaria sumaria a l’agenda «la Nit de Foc, on es disparaven quatre castells en diferents llocs de la ciutat». Al Grau, mentrestant, treballen ja «amb molta il·lusió, amb dos dames de la ciutat de la gaiata que han representat molt bé el nostre sector i que ara faran el mateix en la nostra ciutat». Entre les novetats, volen «donar un cop de puny en la presentació i consolidar el monument, passant-lo en el lloc que correspon a pesar que tots els companys volen el mateix».
Claudia Albert: «Les festes són part de la meua identitat»
Grauera i festera des del bressol, Claudia Albert Giner assoleix el madrinatge del seu sector, El Grau, amb «un honor enorme». «Representar a tots els graueros és una cosa que m’ompli d’orgull i que afronte amb moltíssim afecte i responsabilitat. És un somni fet realitat», assenyala. I explica que «amb només tres mesos ja estava damunt de l’escenari de La Pèrgola com a dama d’honor infantil, i des de llavors fins avui no he deixat de participar ni un sol any al llarg, i ja són 21», diu. I, alt i clar proclama que «les festes són part de la meua vida i de la meua identitat».
Ella, que no només representarà al seu Grau a les festes de la Magdalena sinó que serà la reina de les festes de Sant Pere 2026, està «molt feliç, perquè tot això està sent un somni».
«Tenia moltíssimes ganes que arribés aquest moment i l’estic vivint tal com sempre vaig imaginar», declara. «És una doble emoció i una gran responsabilitat, però també un orgull enorme com es diu en el Grau, ser grauera és ser doble castellonera i poder representar al Grau és un somni des de petita i poder viure’l ara és increïble», assenyala.
Han passat ja uns mesos des del seu nomenament, la Imposició de Bandes i l’inici del calendari fester, el que indica que la Magdalena està cada setmana més prop. «Ha estat un camí llarg, però ple d’il·lusió i de moments que m’han recordat per què vull tant a les nostres festes».
«A partir d’ara toca gaudir cada segon i viure’l tot amb la màxima il·lusió. Ja tinc moltíssimes ganes que arriben tant Magdalena com Sant Pere i poder compartir-ho amb tota la gent que vull», assenyala. I està a l’espera d’una setmana gran en la que espera «gaudir moltíssim de cadascun dels actes». Això sí, «si he de triar, voldria destacar la Desfilada de Gaiates, que és el que espere amb més il·lusió, a més de la Romeria pel camí de la Pedrera i poder viure la trobada d’una manera especial. Tinc moltes ganes que arribe aquest moment tan especial», finalitza.
María Salom: «Ser madrina al Grau és una emoció doble»
La princesa del Grau que serà reina infantil de Sant Pere; una madrina infantil de la gaiata 12 que porta la festa per bandera als 10 anys i que afronta «amb molta il·lusió» el seu càrrec per al 2026. María Salom Fallán està a la gaiata «des que tenia 3 anys i l’any passat vaig ser dama infantil -explica-. Sempre he gaudit molt de les desfilades, sobretot la Desfilada de Gaiates, el Pregó Infantil i el Coso Multicolor, que són els meus actes favorits de la setmana magdalenera».
Enguany és el seu any i, segons conta, ho està vivint «intensament». Estudia 5é de Primària en el col·legi La Marina del Grau de Castelló, i li agrada, a més d’estar amb la seua família i els amics, «fer manualitats, ballar flamenc i gaudir amb la meua cort infantil els moments que estem junts».
. «Tinc moltes ganes de què siga dissabte; estic desitjant que arribe cada acte per a poder viure-ho amb il·lusió»
Tenia «moltes ganes» de què arribés la presentació de la gaiata, en un camí que ha recorregut amb prestància i saber estar, al costat del seu president infantil, Miguel Ramírez; i la madrina, Claudia Albert. «Tinc moltes ganes de què siga dissabte; estic desitjant que arribe cada acte per a poder viure-ho amb il·lusió». I és que, des del seu nomenament aquest estiu ostenta el màxim càrrec de l’ambaixadora infantil de El Grau, no cap de goig entre somriures.
«M’he sentit molt feliç i també molt il·lusionada. Des de l’estiu he intentat representar al meu sector el millor que puc i he gaudit molt cada moment», explica María, que sent una «emoció doble». «També sé que és una responsabilitat, però ho faig amb molta il·lusió i ganes de fer-ho bé, i aprendre en cada moment del camí, que és curt i alhora llarg, fins a arribar a les festes de Castelló primer i a les del Grau després. Un goig», explica María.
Mentre pren possessió del seu regne grauer, entre el mar i la Panderola, el Morú i la Casa del Rellotge, María es fon com una més entre la comissió que l’embolcalla entre rialles i jocs continus, siga dilluns o diumenge. A partir d’ara, espera «continuar vivint cada acte amb molta il·lusió, aprendre molt i passar-ho molt bé amb tota la gent del sector».
I en eixe caminar fina¡s a la setmana gran de la festa plena castellonenera des de la mar, espera «gaudir molt de tots els actes i guardar-los al cor per sempre».
Per a María, a més de passar-ho bé, ser la madrina infantil de la gaiata 12 per a la Magdalena 2026 és «un orgull i una alegria». «Em fa molta il·lusió poder representar a tots els que formem part de la gaiata i acollir i rebre amb els braços oberts a tots els que venen a visitar-nos», assenyala, convidant a la festa magdalenera al Grau. «Veniu i gaudiu amb nosaltres», assenyala la jove madrina.
De la ‘play’ a la presidència infantil de El Grau, «per a gaudir al màxim»
És president infantil de la gaiata 12 El Grau per convicció i amb il·lusió. Miguel Ramírez León porta ja tres cursos festers, des de 2023, com a acompanyants a la cort infantil del seu sector i a les festes de Sant Pere, les festes amb què Castelló rep l’estiu, «molt content».
Té 11 anys acabats de complir, estudia 6é de Primària i li agrada molt «pintar, llegir i jugar a la consola» en el seu temps lliure, el que li deixa aquests darrers dies de tant de tràfec per la presentació l’escola i la festa. «Tinc moltes ganes de què arribe la presentació, primer; i la setmana gran després; ja fa anys que tinc la il·lusió de portar aquest càrrec i l’assumesc amb honor per tots els companys de la comissió infantil», assenyala el màxim ambaixador dels més menuts del sector mariner de la festa.
Ara, mentre espera la gala de dissabte al Palau, vol «gaudir al màxim cada moment d’ací a la Magdalena; i que la setmana gran siga inoblidable»·. Del que més ganes té és de pujar a l’ermita en la Romeria des del Grau; i de la Desfilada de Gaiates, per mostrar a tots els nostres monuments».
