Magdalena 2026: L'Espartera, l'orgull de pertinença de la festa plena
Paola Rueda i Pablo Martín seràn aquest 2026 els màxims ambaixadors del sector de la plaça Pont i Gol sota la presidència de Raquel Tárrega
Sota la presidència de Raquel Tárrega, dos són els xiquets que aquest any representaran amb honor a la gaiata 9 L'Espartera. Son Paola Rueda i Pablo Martín, madrina i president infantil, respectivament, que seran sant i senya de la festa plena espartera, amb una comissió que creix aquest 2026.
Raquel Tárrega: «Els actes de les festes han d’evolucionar»
Des de sempre a la falda de la gaiata 9 L’Espartera, la seua presidenta des de 2020, Raquel Tárrega, aborda un nou curs fester sense madrina major al sector, però amb uns màxims representants infantils que fan goig.
Creu fermament en la tradició, amb orgull de genealogia festera, però té clar que «cal innovar per mirar endavant, per créixer i fer coses diferents». Per a això demana «formació per a les comissions que ho demanen, perquè les tecnologies i materials han evolucionat molt i si no estàs al dia acabes fent el que saps i controles», diu.
Creu que «és necessari revisar determinats actes i l’estructura del cicle fester en general. Cal evolucionar i deixar més marge per a poder fer activitats lúdiques per als ciutadans i que ens vegen com un referent, no com un club privat», apel·la la presidenta espartera.
I, dins de la carta als Reis per a la Magdalena futura, assenyala que li agradaria «poder gaudir del concurs de castells de focs artificials com fa anys». «Eren espectaculars i els que hi ha ara no atreuen a molta gent», diu. A més, «també es podria portar artistes de primera fila per als concerts encara que fora per un preu assequible», perquè, «recuperar algun acte en la setmana de la Magdalena o incloure’n algun més és pràcticament inviable».
«No hi ha espai lliure per a incloure més actes als quals nosaltres almenys poguérem assistir, ja que necessitem estar amb les nostres comissions i gaudir amb ells de les nostres festes una miqueta més al cap d’un any de treball». Enguany, diu, acara a la setmana gran de març de 2026, «tenim dos xiquets que descobriran i gaudir de les festes com mai, i canviarem el plantejament de la nostra carpa, per a fer-la més respectuosa sobretot amb els veïns i tenir un ambient més familiar, la qual cosa donarà millor exemple als nostres comissionats infantils del que és gaudir de les festes i als adults ens donarà major tranquil·litat també sobretot per ells», destaca la presidenta.
Paola Rueda: «Serà un any per gaudir amb el sector»
Princesa del sector per primer any, i amb tots els honors de ser la madrina infantil de la gaiata 9 L’Espartera, Paola Rueda Pauner està feliç. Als 10 anys i després d’haver sigut reina infantil de les festes 2023 d’Orpesa, serà aquest curs fester del 2026 la màxima ambaixadora del seu sector, juntament amb el president infantil, Pablo Martín. Ells dos, mano a mano, atendran els protocols de la festa plena castellonera al costat de la seua presidenta, Raquel Tárrega, sempre al peu del canó.
Té 10 anys i tota una vida per davant, afrontant, primer, els seus estudis de 6é de Primària al col·legi La Mediterránea d’Orpesa, on li agrada practicar, com a extraescolars, gimnàstica artística, «el meu esport favorit de sempre».
Ha passat ja un temps d’ençà que va desfilar pel passadís central del Teatre Principal de Castelló en el que va rendir compliment juntament amb les madrines i presidents infantils dels altres 18 sectors de la festa a la reina de les festes de Castelló, Ana Colón. Ella, no obstant això, ja tenia «moltes ganes i il·lusió de gaudir aquest camí» amb el seu president, Pablo, «representant allà on calga el sector de L’Espartera, el millor».
"Tenia «moltes ganes i il·lusió de gaudir aquest camí»
I espera l’arribada de la setmana gran de Castelló, del 7 al 15 de març, com aigua de maig, emmarcada en roig al seu calendari personal. «Primer, la presentació oficial de la comissió, dissabte al Palau de la Festa; i ja, només caldrà esperar que arriben les festes de la Magdalena, amb moltes ganes de gaudir al màxim», diu.
«Espere passar-m’ho molt bé i xalar al costat de totes i tots els comissionats de la gaiata, en un any en què ens esperen moltes sorpreses, que afronte amb moltes ganes i il·lusió», assenyala. I, mirant ja cap endavant, vol que arribe ja «la Desfilada de Gaiates», que és, diu, «el moment en què la nostra gaiata surt al carrer, i el treball de tot un any es veu». «Per a mi ser madrina del meu sector és un orgull i un honor», conclou.
Pablo Martín: «Visc en un somni de sempre fet realitat»
«Ser president infantil és per a mi un somni fet realitat, ja que des de menut sempre he somiat amb estar ací. Doncs bé, el dia ha arribat». Amb aquestes paraules, el president infantil de la gaiata 9 L’Espartera fa tota una declaració d’intencions com a element fefaent del futur de la festa plena castellonera. Pablo Martín Martín ho té claríssim i es veu de lluny la il·lusió el desborda per assolir la màxima ambaixada del sector de la plaça Pont i Gol, al costat de la seua madrina infantil, Paola Rueda.
«Estic orgullosament feliç de representar a tots els meravellosos xiquets del meu sector»
A ella la coneix bé, ja que va ser fester infantil a Orpesa, el mateix cicle en què ella va regnar sobre els més menuts del municipi. I ara, braç en braç, i lluint el trage de castellonero amb orgull, l’acompanyarà de nord a sud. Té 11 anys, i estudia 6é de Primària al col·legi Dean Martí de la ciutat del litoral castellonenc. El seu temps lliure el dedica, segons explica, «a la música en general, des de tocar la dolçaina, també els platerets en la banda de música», a més de fer «balls regionals», a banda de «compartir moments amb els meus amics, jugar a fútbol o seure’m a menjar chuches contant històries amb els meus».
Li guanyen les ganes de gaudir de les festes de Castelló. «Tinc moltes ganes de què arribe, ja, la presentació, i després, la setmana gran». «Tinc molta il·lusió», diu.
Des del seu nomenament aquest estiu fins a aquest cap de setmana de la presentació oficial, s’ha sentit «orgullosament feliç de representar a tots els meravellosos xiquets del meu sector», en una presidència infantil que exerceix com a pocs, sempre jugant, sempre aprenent, sempre gaudint.
«A partir d’ara pense gaudir de cada acte al costat de la meua madrina, Paola, i representar a tots els nens i nenes del meu sector amb el meu millor somriure i tota la meua il·lusió», assegura Pablo, que espere que «aquesta Magdalena siga la millor de la meua vida podent-la gaudir amb totes les gaiates i gaudim al màxim de cada acte, esperant, sobre totes les coses, la Desfilada de Gaiates, on Castelló trau la llum al carrer amb orgull».
