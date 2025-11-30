Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paola i Pablo reben el fanal de la llum de L'Espartera al Palau de la Festa

Una peça teatral amb fort orgull de genealogia per representar al sector obri la nit al Palau de la Festa per a la comissió amb el guarisme 9

Magdalena 2026: Presentación de la gaiata 9, L´Espartera

Magdalena 2026: Presentación de la gaiata 9, L´Espartera

Ver galería

Magdalena 2026: Presentación de la gaiata 9, L´Espartera /

Cristina Garcia

Cristina Garcia

«Mare, pare, àvia, jo vull ser madrina de la gaiata 9 sobre totes les coses, vull seguir la tradició de tantes i tantes joves per ser del sector, i portar la llum de la modernitat, amb els leds, el joc de llums…». És la reivindicació de Lledó, la jove protagonista del sainet amb el qual L’Espartera va rendir honors a la seua màxima representació per a les festes de la Magdalena 2026, els xiquets Paola Rueda i Pablo Martín, sota la presidència de Raquel Tárrega, en un Palau de la Festa que va reviure els millors moments de la setmana gran.

Una àvia descreguda i que va a raves, amb una reivindicativa camiseta on es llegia Maria Agustina roda aixina, vol treure-li la idea del cap a la jove, que acaba convencent la família, a sa mare, cap, cor i veu ben alta de casa; i son pare, que no parla. L’àvia, Rosita, en secret, sempre va voler ser madrina, però no va poder, i la mare, Carmen, ho va ser de jove, ensenyant-li el protocol, el saludo amb mocaor o com respondre a l’entrevista de l’especial de Mediterráneo.

Els portaestendards de la gaiata 9 i les col·laboradores, a la seua entrada a escena,.

Els portaestendards de la gaiata 9 i les col·laboradores, a la seua entrada a escena,. / Kmy Ros

Els portaestendards

I entre acte i acte, va obrir-se pas cap a l’escenari la comissió 2026, encapçalada pels portaestendards MarioVilarrocha i Juan José Mañá; i les col·laboradores Ainara Antón, Carmen Zubieta, Cristina Alcaraz, Iris Ros i Joan Andoni Algorta, amb dos gaiates de mà.

Les madrines de 2025, Alba Zajara i Marta Ferrando, van omplir d’aplaudiments el recinte, mentre desfilaven les dames d’honor infantils Manuel Vailarrocha; Olivia Mateu, amb Omar Zajara; Martína González; Olivia Gándara, ambGorka Algorta;la madrina d’honor infantil, Alexia Pinzón;i la dama d’honor Sandra Cabeza, acompanyada de Juanjo Segura.

I, en un dels moments culminants de la nit, Paola i Pablo van rebre la llum creadora del poble de Castelló i el sentiment castelloner i magdalener en forma de fanal, per guiar-los en el seu camí cap a la Magdalena 2026.

Noticias relacionadas y más

I, en un dels moments més emotius, la gaiata 9 va entregar la distinció com a Esparter de l'Any al pintor Vicente Traver Calzada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents