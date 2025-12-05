Magdalena 2026: Gaiata Farola-Ravalet, la pulsió de la festa plena castellonera
Claudia Beltrán, Inés García i Álex García conformen l'ambaixada festera de la gaiata 6 Farola-Ravalet en un cicle fester en que Esteban Gual, assoleix la 'majoria d'edat' en la presidència
Claudia Beltrán, Inés García i Álex García conformen l'ambaixada festera de la gaiata 6 Farola-Ravalet en un cicle fester en que Esteban Gual, assoleix la 'majoria d'edat' en la presidència. Quatre màxims representants d'un sector que va a per totes a la Magdalena 2026 prioritzant els monuments, senyera del sector any rere any, i buscant fer més festa per a tot el sector.
Esteban Gual: «Cal apostar pel monument»
«És necessari promocionar més el monument tant dins com fora de la nostra ciutat; cal arribar més als nostres veïns de província i explicar-los què és la gaiata i què significa, però per a això hem de millorar els nostres monuments i per a això fa falta invertir més diners i implicar més la ciutadania».
Ho diu Esteban Gual, president de la gaiata 6 Farola-Ravalet, fester de pro amb una ampla experiència de 21 anys en comissió i 18 al capdavant, a més d’haver sigut president de la Federació Gestora de Gaiates de 2019 a 2022 i, actualment també membre de la junta de govern de la Real Confraria de la Mare de Déu del Lledó, de la que és secretari; i confrare a Paz y Caridad.
"Millorar la qualitat dels monuments ajudaria al fet que hi haja major interés per nostres gaiates"
Ell creu fermament en la «festa de totes i tots» i que el món fester ha de mirar cap endavant. «El primer seria millorar la qualitat dels monuments; i ajudaria al fet que hi haja major interés per nostres gaiates, i així sempre serà més fàcil exportar-les com a imatge.», diu, assenyalant que «gaiates, Ajuntament, Diputació i Generalitat hem de fer un esforç major a donar a conéixer les nostres festes amb la Gaiata com a bandera, reforçar vincles i millorar en acords i suports. No tot és diners, encara que sempre ajuda».
Per a la 6, l’any fester es presenta «amb la mateixa il·lusió de cada any, amb ganes de mostrar el nostre treball, de gaudir les festes de la Magdalena i de fer que els nostres representants visquen el millor any fester de les seues vides».
Ho té clar, i no variarà massa el full de ruta dels darrers cicles festers. «Volem que el sector tinga els millors monuments, el millor llibret, arribar al màxim de gent i a totes i tots els veïns, i atraure els més joves amb activitats específiques», afirma, explicant que aquest any «hi haurà més música al carrer».
Vol unes festes «grans», amb la gaiata com a senyera, amb més complicitats entre col·lectius i dedicant més als monuments que a les presentacions o Homenatges. «Cal apostar», conclou.
Claudia Beltrán: «Ser madrina és seguir la tradició familiar»
Tota una vida a Farola-Ravalet, en el món de la festa que estima i que li ve de soca. La madrina de la gaiata 6 per les festes de la Magdalena 2026, Claudia Beltrán Palancia és, als 19 anys, tota una experta en la setmana gran de Castelló, que ha viscut des de tots els angles, de la cort infantil del sector al madrinatge dels més menuts en 2016, a més de gaiatera d’honor l’any següent; de col·laboradora a dama d’honor i enguany, màxima ambaixadora de la comissió major, «un privilegi», diu.
Integradora Social, li agrada passar temps amb la seua família i amics, i quan pot, escapar-se a fer una passejada a la platja. Ho explica mentre somnia ja amb la banda de castellonera, que li imposarà el seu president, Esteban Gual, aquest dissabte al Palau de la Festa; i amb l’arribada de la setmana gran, «amb ganes de viure cada acte i moment que queda, i de gaudir al màxim».
"El madrinatge és una barreja d'orgull, respecte i plenitud; no imagino viure sense les gaiates"
Té «moltes ganes» de «de tot el que significa la setmana de Magdalena, de les setmanes prèvies de preparatius, el divendres d’abans en el Magatzem de Gaiates ultimant detalls del monument, de cada mascletà, d’escoltar el Pregó a la carrossa, de la Romeria de les Canyes i la Desfilada de Gaiates».
I és que, com ella mateixa diu, «després de la presentació ens continuen quedant dates molt marcades i importants en el nostre any». «Ara queda mirar cap endavant i gaudir del moment», assenyala la jove madrina de Farola-Ravalet, en un any molt important per a ella i el seu entorn en el qual espera viure emocions úniques, que atresorarà per a sempre.
A Farola-Ravalet la coneixen, l’estimen. I ella ho sap, en una gran comissió de sector -una de les més grans de tota la festa plena de Castelló-, i, per damunt de tot, l’han vist créixer com a festera i ara l’acompanyaran com a la seua màxima representant. «Des del nomenament, m’he sentit molt abrigallada i estic molt agraïda, ja que en portar tants anys en la gaiata sé de primera mà l’important que és ser madrina, i veure que ara soc jo la que els representa, m’ompli d’orgull», sentencia.
La cosa és que, per a Claudia, ser la madrina de Farola-Ravalet per a la Magdalena 2026 «és molt més que ser la figura que representa al sector; per a mi és seguir una tradició familiar que visc des de molt menuda; és una barreja d’orgull, respecte i plenitud». «No m’imagine la meua vida sense les gaiates i sense la meua família de Farola-Ravalet. Som un tot», postil·la la seua màxima representant.
Inés García: «És la millor Magdalena de la meua vida»
Dia de blau i blanc a la gaiata 6 Farola-Ravalet. La consigna estava clara: tots iguals per a captar l’emoció de sector unit, que treballa a una per fer les festes més grans, a una rotonda de la festes que simbolitza l’estima que la ciutat té a les seues festes grans, a la seua setmana de la Magdalena, que aquest any té un gran somriure des del box del sector amb el sisé guarisme: el de la seua madrina infantil per al 2026, Inés García Zahonero, que viu amb màxima il·lusió el seu paper de representant de la seua comissió, una comissió gran, amb molts companys de vida, que li fan el camí fins al tercer diumenge de Quaresma més feliç, més ràpid, més emocionant.
Inés té 13 anys i estudia 2n d’ESO al col·legi Liceo de Benicàssim. Li agrada la natació i devora sèries de Netflix, encara que el que més li agrada, com ella mateixa explica, és «quedar amb les meues amigues; són les millors». Com a festera, fa ja tres anys que està al sector de Farola-Ravalet, encara que, a casa, han viscut sempre les festes de la Magdalena al carrer. A més, ella no perd comba a l’escola, amb unes festes que sempre ha viscut properes i màgiques, participant amb l’escola al Pregó Infantil, i als actes per als més menuts.
«Tinc molta il·lusió de ser la madrina dels més menuts del sector, de gaudir al màxim aquest any»
Ara ja ha crescut, i el madrinatge infantil de la gaiata 6 li fa molt de goig. Va gaudir de la Imposició de Bandes al Teatre Principal, rendint homenatge a la reina infantil de les festes de Castelló 2026, Ana Colón; que aquest dissabte l’abrigarà amb les dames de la ciutat al Palau de la Festa. I ara ja té «ganes de què comence el meu cicle fester, per gaudir de cada moment», diu.
«Em sent il·lusionada representant als més menuts del sector de Farola-Ravalet, vivint cada acte com si fos l’últim, i feliç sent la triada per a representar-los, al costat d’Àlex, Claudia i Esteban».
El seu cap, que espera amb ànsia l’arribada de la setmana gran, ja pensa en «l’homenatge i la Galania, a més de tots els actes de la Magdalena, que vull viure amb gran intensitat, a tope». Perquè si alguna cosa té més clara que cap altra és que «aquesta serà la millor Magdalena de la meua vida, al costat de la meua comissió».
I, en un sector on els dos monuments, el gran i l’infantil, cobren vida i opten a estar al podio dels premis en totes les categories, Inés posa en valor la seua importància. «El que més m’emociona és la Desfilada de Gaiates, que és el moment en què mostrem a Castelló el nostre monument, que és l’orgull del sector». Ho diu ella, novençana en la festa plena, però orgullosa de la seua família festera de cap a peus. «Per a mi és un gran honor poder representar a mi sector allà on anem i poder transmetre el sentiment de les festes als nens de la 6 i de tot Castelló», conclou.
Álex, un president infantil que escala muntanyes i xala llançant petards
«Mai havia viscut la festa abans i estic descobrint que m’agrada molt». La gaiata 6 Farola-Ravalet li ha rebut a Álex García Alegre com a president infantil per a les festes de la Magdalena 2026 en el seu segon any al sector. A casa seua ja tenen experiència, ja que segons explica, sa mare va ser madrina de sector, i la seua germana ha estat col·laboradora.
Ell, als 11 anys, alumne de 6é del col·legi Carles Salvador, assoleix el càrrec amb il·lusió mentre pensa en escalar muntanyes, jugar a futbol i fer eixides al camp. Des del seu nomenament s’ha sentit «molt bé, molt volgut per tota la comissió i per Inés, Esteban i Claudia, amb els quals m’ho passo genial; no vull imaginar com m’ho passaré en Magdalena!», diu.
«Mai havia viscut la festa abans i estic descobrint que m’agrada molt»
Tot és superlatiu en la seua ment, i li poden les «ganes» de xalar abans, durant i després de la setmana gran. «Vull viure la Desfilada de Gaiates, el lliurament de premis, el Coso Multicolor i el Magdalena Vítol... i tirar petards!», assenyala, explicant «l’orgull» de representar la comissió infantil, on ja ha fet grans amics.
La comissió
