Magdalena 2026
Magdalena 2026: Farola Ravalet recorre la història de la música amb Claudia, Inés i Álex
La comissió de la gaiata 6 protagonitza una gala al Palau plena de melodies amb els honors a la reina de Castelló 2026, Clara Sanz, madrina del sector en 2025
Nit plena de música, del charleston al remember i el pop electrònic, a la recerca de la cançó perfecta per homenatjar la comissió de la gaiata 6 Farola-Ravalet, encapçalada per les madrines per a les festes de la Magdalena 2026, Claudia Beltrán Palencia i Inés García Zahonero, i el president infantil, Álex García Alegre, sota la presidència d’Esteban Gual Ibáñez.
Una gala al Palau de la Festa amb moltes sorpreses, que va escenificar com ha canviat el so de les nostres vides, amb conegudes cançons, reconegudes bandes sonores i elements de la quotidianitat, dècada a dècada, de la reproducció de la música, de la rocola al casete, la ràdio i els airpods connectats a l’smartphone.
Com marca el protocol, van ser els portaestendards els que van obrir el passadís central del Palau amb les senyeres del sector, de la mà de Pau Calero i Pablo Navarro, seguits de les col·laboradores de la comissió, Mar Canseco, Alba Planells, María García, Victoria Orero, Victoria Salvador, Paula Bollado, Lledó Cabañero, Pilar Gimeno i Daniella Gimeno.
Les comissions
El passat de la festa, el que ja ha tancat cicle, va ser el centre de la primera part de la gala, amb la presència sobre l’escenari dels màxims ambaixadors del sector 2025, els xiquets Amanda Marmaneu i Marc Planells. Ells van rebre la comissió de Farola-Ravalet per al 2026, per a la tradicional imposició de bandes, realitzada pels presidents, Esteban i Álex, començant per les dames d’honor.
Una a una van anar pujant les parelles de la comissió major, conformada per Natalia Flores, acompanyada per Ricardo Quintero; Ana Babiloni, amb Héctor Vicente; Laura Soto, amb Adrián Gil; Martina Pradas, amb Fermín Alegre; Iris Ruiz, amb Nikolas Galera; Neus Roures, del braç de Sergio Hernández; Natalia Espada, amb Pau Serrano; Noelia Hernández, amb Fermín Hernández; i Alejandra Gallén, amb Juan Cabello.
La reina, la gran sorpresa
Els més menuts van arrancar més d’un somriure entre el públic del Palau castellonero, amb Meritxell Manrique i Guillermo García; Noa Queral i Enzo Queral; Lledó Escrig, Azahara Renau i Hugo Slemmer; Martina Ortells i Víctor Gil; María Villaroig i Ferràn García; i Aitana Alberich i Pepe Aliaga.
I en un dels moments més esperats de la vetllada, van pujar, cerimonioses, les ambaixadores del sector per al 2026, la madrina infantil, Inés García, de la mà del president infantil, Álex García, que es van quedar enfront dels màxims representants del 2025, fent un rende-vous festero elegant i ferm amb la conciència de ser ravalers ara i ja per sempre. I després que Inés i Álex ficaren una enorme moneda a la rocola perquè sonara la música, el Palau sencer va retre honors a la reina de les festes de Castelló, Clara Sanz, madrina de Farola-Ravalet 2025, en un dels moments més emocionants de la nit.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Cinco días de conciertos en la Magdalena 2025: el programa
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo
- Programa de la Magdalena para el viernes 28 de marzo
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2025: estos son todos los actos