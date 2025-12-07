Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magdalena 2026

Magdalena 2026: Farola Ravalet recorre la història de la música amb Claudia, Inés i Álex

La comissió de la gaiata 6 protagonitza una gala al Palau plena de melodies amb els honors a la reina de Castelló 2026, Clara Sanz, madrina del sector en 2025

Presentación de la gaiata Farola-Ravalet

Presentación de la gaiata Farola-Ravalet

Ver galería

Presentación de la gaiata Farola-Ravalet / Kmy Ros

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Nit plena de música, del charleston al remember i el pop electrònic, a la recerca de la cançó perfecta per homenatjar la comissió de la gaiata 6 Farola-Ravalet, encapçalada per les madrines per a les festes de la Magdalena 2026, Claudia Beltrán Palencia i Inés García Zahonero, i el president infantil, Álex García Alegre, sota la presidència d’Esteban Gual Ibáñez.

Una gala al Palau de la Festa amb moltes sorpreses, que va escenificar com ha canviat el so de les nostres vides, amb conegudes cançons, reconegudes bandes sonores i elements de la quotidianitat, dècada a dècada, de la reproducció de la música, de la rocola al casete, la ràdio i els airpods connectats a l’smartphone.

Com marca el protocol, van ser els portaestendards els que van obrir el passadís central del Palau amb les senyeres del sector, de la mà de Pau Calero i Pablo Navarro, seguits de les col·laboradores de la comissió, Mar Canseco, Alba Planells, María García, Victoria Orero, Victoria Salvador, Paula Bollado, Lledó Cabañero, Pilar Gimeno i Daniella Gimeno.

Les comissions

El passat de la festa, el que ja ha tancat cicle, va ser el centre de la primera part de la gala, amb la presència sobre l’escenari dels màxims ambaixadors del sector 2025, els xiquets Amanda Marmaneu i Marc Planells. Ells van rebre la comissió de Farola-Ravalet per al 2026, per a la tradicional imposició de bandes, realitzada pels presidents, Esteban i Álex, començant per les dames d’honor.

Una a una van anar pujant les parelles de la comissió major, conformada per Natalia Flores, acompanyada per Ricardo Quintero; Ana Babiloni, amb Héctor Vicente; Laura Soto, amb Adrián Gil; Martina Pradas, amb Fermín Alegre; Iris Ruiz, amb Nikolas Galera; Neus Roures, del braç de Sergio Hernández; Natalia Espada, amb Pau Serrano; Noelia Hernández, amb Fermín Hernández; i Alejandra Gallén, amb Juan Cabello.

La reina, la gran sorpresa

Els més menuts van arrancar més d’un somriure entre el públic del Palau castellonero, amb Meritxell Manrique i Guillermo García; Noa Queral i Enzo Queral; Lledó Escrig, Azahara Renau i Hugo Slemmer; Martina Ortells i Víctor Gil; María Villaroig i Ferràn García; i Aitana Alberich i Pepe Aliaga.

Noticias relacionadas y más

I en un dels moments més esperats de la vetllada, van pujar, cerimonioses, les ambaixadores del sector per al 2026, la madrina infantil, Inés García, de la mà del president infantil, Álex García, que es van quedar enfront dels màxims representants del 2025, fent un rende-vous festero elegant i ferm amb la conciència de ser ravalers ara i ja per sempre. I després que Inés i Álex ficaren una enorme moneda a la rocola perquè sonara la música, el Palau sencer va retre honors a la reina de les festes de Castelló, Clara Sanz, madrina de Farola-Ravalet 2025, en un dels moments més emocionants de la nit.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents