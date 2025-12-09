Roca Rey, Manzanares, Castella y Talavante en la Feria de la Magdalena de Castellón 2026

La Feria Taurina de La Magdalena ya es oficial. Alberto Ramírez, gerente de la plaza de toros de Castellón, dio a conocer los carteles este martes en un concurrido acto en el Real Casino Antiguo. La puesta de largo de las combinaciones contó con la presencia de la concejal de Fiestas, Noelia Selma, el diputado de la Escuela Taurina, David Vicente Segarra, y la Reina de las Fiestas, Clara Sanza, además de los novilleros de la Escuela Taurina de Castellón actuantes en la feria.

La empresa anunció los carteles que ya adelantó este medio, en los que las figuras serán así la base de unas combinaciones cuyo atractivo principal es el regreso a la feria de Roca Rey, después de su clamoroso lleno y triunfo el pasado mes de junio. Será en el cartel estrella con José María Manzanares y Pablo Aguado, con toros de García Jiménez, la ganadería que regresa tras ser la triunfadora de 2024.

El cartel de la Feria de la Magdalena 2026. / Mediterráneo

La sorpresa ha sido la inclusión, a última hora, de la ganadería que en la última feria hizo historia en esta plaza, La Quinta, y que parecía no estar en las primeras quinielas. Un acto de justicia y reconocimiento a una divisa que le pondrá el acento torista a la feria y que vuelve por méritos propios. Su inclusión dará oportunidad a nuevos valores, y es que, cumpliendo con la tradición, esta plaza volverá a ser un año más escenario de oportunidades para nuevos toreros. En ese sentido, hasta tres toreros jóvenes harán su presentación como matadores de toros en esta feria: Aarón Palacio, Marco Pérez y Javier Zulueta, que salió a hombros en la novillada del año pasado.

Novillada picada que no ha tenido cabida este año, aunque se mantienen como es habitual, la novillada sin picadores y la clase práctica con la colaboración de la Diputación de Castellón. Hasta cuatro novilleros de esta Escuela estarán presentes en esta feria. Será el único guiño a Castellón, en cuanto a toreros, pero habrá otro más, el regreso a esta plaza de una ganadería castellonense, la de Aida Jovani, hierro que pasta en Sant Mateu y que está anunciado en la clase práctica.

Triunfadores

Castellón volverá a contar con los toreros que han triunfado en las últimas ediciones. Es el caso de Tomás Rufo, que es todo un clásico en este serial y que, salvo en la última feria, pasó por esta plaza siempre arrollando y reivindicándose como un claro relevo del escalafón. Estará también Juan Ortega, que acaparó todos los premios en la última Magdalena y que en su regreso, ha querido hacer algo especial con ese mano a mano con Talavante que pondrá el broche a la feria. Y no podía faltar Daniel Luque, que salió a hombros de castellón la tarde en la que se impuso a un viento huracanado y a los toros de Santi Domecq. Pablo Aguado y Miguel Ángel Perera fueron otros que dejaron buen sabor de boca en el anterior ejercicio en el coso de la calle Pérez Galdós.

Presentación del cartel taurino de la Magdalena 2026 / Kmy Ros

Además, la empresa dio a conocer que la próxima temporada no habrá toros en junio debido a que la plaza de toros albergará otro tipo de espectáculos, lo que tendrá el ruedo ocupado desde el fin de la Feria de la Magdalena hasta final de año.

La presentación de los carteles ha madrugado este año cumpliendo con un doble objetivo. Por una parte, la previsión del aficionado en unos tiempos donde la programación del ocio es tan importante, y por tanto hay que adaptarse a los nuevos tiempos; y por otro, la venta de abonos en periodo navideño que supone ofrecerle al aficionado una oportunidad para regalar tauromaquia a lo largo de estas Navidades aprovechándose de un importante descuento. Regala toreo por Navidad es el lema con el que se pone en marcha esta campaña navideña, que ofrece un 15% de descuento.

Tras pasar Navidad, estarán abiertas las taquillas también para la renovación y venta de abonos desde el martes 3 hasta el sábado 14 de febrero, y la venta de localidades sueltas será a partir del lunes 16 de febrero.

“Es la mejor feria que podíamos hacer tras la era post- Morante. Están todas las figuras y toreros jóvenes, estamos muy contentos. La feria tiene muchos alicientes y creo que, un año más, nos hemos superado. Magdalena es un referente”, afirmó Alberto Ramírez.