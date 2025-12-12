Magdalena 2026: Brancal de la Ciutat, ànima de la festa plena
Arturo España presideix el sector del guarisme 1 que aquest any té a Paula Beltrán Soler i Lledó Sales Traver com a madrines
Arturo España: «El BIC a la gaiata ha d’arribar al ciutadà»
De soca i arrel. Per tradició i vocació. Vinculat a les tradicions i festes de Castelló com a membre de la Rondalla Tradició, guanyador de la Rosa d’Or en la Festa de la Rosa a la millor cançó en innumerables edicions, a més de ser membre de la Colla Xaloc, de la que és autor de la lletra del seu pasdoble Al so de Xaloc, amb música de Pepe Gargori; i del de Brancal de la Ciutat. Autor del disseny del tapís de la Mare de Déu de Lledó per a l’Ofrena de la Magdalena en diferents edicions, galantejador, i un dels autors més prolífics en guanyar el millor article inèdit de llibret de festa, Arturo España Marzá és el president de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat des de 2017, un sector a què pertany des de 2009, i des d’on treballa per la festa en clau reivindicativa al 100%.
Ho té clar. Ara i sempre. «Cal incidir en la precisió d’apuntalar les gaiates com a element festiu identificatiu i diferenciador de qualsevol motiu festiu tan comunitari quant nacional i fins i tot internacional, i apostar pel que et confereix un significant d’identitat és enfortir una comunitat», assenyala el president. I pensa no només en el present, sinó en el futur, explicant que «és precís adaptar-se als moviments evolutius que mana la societat i l’embranzida de les successivesnoves generacions».
Aquest curs fester, Brancal de la Ciutat estrena cau al carrer Poeta Verdaguer, des d’on faran festa plena amb ànima de tradició, «acostant a la comissió al centre neuràlgic de la ciutat», diu.
Creu en la gaiata «com un nucli social més, no l’únic», que ha de fer «propostes atractives» per a la gent jove i per a sumar socis. I en el monument, bé d’interés cultural, com a element essencial de la festa castellonera, per al que demana «compromís» en majúscules, «de totes les parts necessàries: de l’Administració, associacions de tota mena, empreses». I, sobretot, «saber arribar a la ciutadania, obrir les portes i educar sobre el significat i l’activitat de les comissions».
Paula Beltrán: «Estic orgullosa d’honorar l’avi Miquel»
De soca i bressol li ve l’orgull de genealogia a Paula Beltrán Soler, madrina de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat per a la Magdalena 2026. Als 19 anys, i enmig dels estudis d’Història i Patrimoni a l’UJI, està en el món de la festa des de 2017, ja va ser madrina infantil en la setmana gran de 2018, en el si d’una família arrelada a la festa plena castellonera, «gràcies al meu avi, Miquel Soler», diu, amb orgull. Ella mateixa assenyala que va «nàixer un dissabte de Pregó».
I ho diu amb solera castellonera, la que li fa estar molt de temps al nou cau, participant «intensament» en les activitats de la gaiata i de la festa de Castelló en el seu gran any. Així ho explica davant un Teatre Principal que ha estat escenari de la seua Imposició de Bandes com a madrina. «Tenia moltes ganes que el cicle fester començarà per a poder començar a fer un dels meus somnis realitat; a més de poder mostrar-li a la meua madrina infantil, Lledó, la part més bonica de la festa, que és conéixer a gent nova amb el mateix somni i la mateixa força de voluntat i impuls».
Aquest temps lluint la banda blanca ha estat, assenyala, «com viure en un núvol». «Cada vegada que pense que porte el vestit de madrina se’m posa la pell de gallina. He sentit el pes bonic de la responsabilitat, però sobretot una connexió especial amb la meua gaiata i amb tot el que el meu avi va sembrar en la nostra família». «Ara toca viure-ho amb els cinc sentits. Vull sentir cada segon, cada mirada, cada emoció».
«Tinc ganes de Romeria, de veure la gaiata brillar en les desfilades, i de compartir amb Lledó i la comissió aquests moments que no s’expliquen, només se senten», diu, tot destacant que «ser madrina del meu sector és complir un somni que porte en el cor des de menuda. Suposa representar a tota la gaiata, i, especialment honrar la memòria i el llegat del meu avi, qui ens va transmetre aquesta passió. És una responsabilitat enorme, i alhora una alegria immensa».
Lledó Sales: «Estic feliç de ser madrina de Brancal»
Simpàtica i riallera com la que més, la jove madrina infantil de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat encara un any fester al capdavant d’una comissió que l’ha embolcallada des del minut 1. Lledó Sales Traver assoleix l’ambaixada dels més menuts del sector de Poeta Verdaguer, on tenen el seu nou cau fester, amb orgull i ganes.
Les festes de la Magdalena li agraden i, encara que només té 10 anys, les viu intensament en família d’ençà que va nàixer, segons conta, sortint al Pregó Infantil i a l’Ofrena a la Mare de Déu del Lledó any rere any, a més de passar-s’ho molt bé a la Desfilada de Carromatos de la federació de Colles de Castelló, «amb els meus tiets i la meua cosina», i de ballar amb Tere Fornals, començant l’estima per les tradicions i les arrels castelloneres des de ben menuda, a casa i fora.
Ara, en el seu primer any a la gaiata 1 Brancal de la Ciutat, aquesta joveneta que estudia 5é de Primària a Escuelas Pías de Castelló, on cursa també 4t de Grau Elemental de Saxofon al Conservatori Calasancio, on «estudie i aprenc» a tocar aquest instrument de vent, és i ho serà oficialment en la gala de presentació de la comissió de sector, aquest dissabte al Palau de la Festa, a les 20.00 hores.
Aquest any, però, Lledó estarà acompanyada per la seua madrina Paula, que se l’estima molt, i amb qui ha fet molta pinya, tant, que la major només vol que transmetre-li a la més menuda tots els valors que a ella li van inculcar des del bressol, i dur-la de la mà en aquest any fester inoblidable per a les dos. La madrina infantil, a la que li agrada «muntar a cavall» en el seu temps lliure, «jugar amb les amigues i escoltar música del grup La Fumiga», del que és fan, mira endavant i només veu que orgull de representar els xiquets de la 1.
«Tinc moltes ganes perquè ja falta poc per a Nadal i de seguida arribarà la setmana gran de les festes de la Magdalena que espere gaudir-la de principi a fi», diu. Des de l’estiu, en què el president, Arturo España, li va entregar el pergamí acreditatiu, ha passat ja temps, en el que, segons explica, s’ha sentir «molt a gust amb la meua madrina Paula, el meu president, Arturo, i la resta de madrines que ens hem fet molt amigues i, com no, amb les meues dames d’honor, que són les millors».
Espera, de tot cor, l’arribada del tercer dissabte de Quaresma, per a unes «festes que seran inoblidables, molt intenses i que vull gaudir molt, ja que són les meues primeres festes al sector gaiater», dins del madrinatge que defineix com «un somni fet realitat, però també és una responsabilitat, perquè representaré a ls nens del sector».
La comissió
