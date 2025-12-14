Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tardeo a Brancal de la Ciutat per a il·luminar la festa de Paula i Lledó

Música en viu per a presentar la comissió de la gaiata 1 al Palau rendit als gran ‘hits’ i a la Banda Municipal com Brancaler de l’Any 2026

Vídeo: Presentación de la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat

Kmy Ros

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Nit de hits, de música en directe, i vetllada d’homenatges a la festa plena castellonera per presentar la comissió de sector de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat per a les festes de la Magdalena 2026, sota la presidència d’Arturo España, amb un tardeo ochentero que va recòrrrer de Nino Bravo a Rafael o els grans èxits de la radiofòrmula per retre homenatge a les madrines, Paula Beltrán Soler i Lledó Sales Traver.

Una presentació per a moure l’esquelet de principi a fi que va començar amb l’entrada dels portaestendards de Brancal de la Ciutat, portats per Iker Miralles i Fernando Arenas, acompanyats de les col·laboradores, Victoria Alejandra de Francia, Lidón Prades, Valeria Torregrosa i Janire Jaén, que van iniciar un seguici cap a l’escenari del Palau per omplir-lo de festa.

Amb l’entrada de les madrines de 2025, Andrea Torres i Ainoa Barraza, acompanyades del vicepreseident, Joaquín Ribes, van encetar es va viure un moment emocionant al recordar l’intens any viscut.

Madrinas para el 2026 de la Gaiata 1. / KMY ROS

I, amb elles, les dames d’honor van anar desfilant, encapçalades per Paola Moya, amb Sergio Hernández; Lucía Madero, amb Antonio Guerrero; Carla Novella, amb César Tirado; Clara Beltrán, amb José Bernad; Marta Muñoz, amb Marcos Prades; Cristina Batalla, amb Arcadi Babiloni; deixant pas a la madrina d’honor, Clara Carceller, del braç d’Alejandro Novella.

I els més menuts, amb Valeria i Martín Casino; Valentina Monzonís, amb Adrián Tirado; Carla Pérez, amb Sergio Tirado; i la madrina d’honor infantil, Zoe Calero.

Les madrines, Paula i Lledó, van tenir la sorpresa de rebre al Palau a la reina infantil de Castelló, Ana Colón, madrina de la 1 en 2024, i al Brancaler de l’Any, distinció per a la Banda Municipal en el seu centenari, recollida pel seu director, José Vicente Ramón.

