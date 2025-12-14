Tardeo a Brancal de la Ciutat per a il·luminar la festa de Paula i Lledó
Música en viu per a presentar la comissió de la gaiata 1 al Palau rendit als gran ‘hits’ i a la Banda Municipal com Brancaler de l’Any 2026
Nit de hits, de música en directe, i vetllada d’homenatges a la festa plena castellonera per presentar la comissió de sector de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat per a les festes de la Magdalena 2026, sota la presidència d’Arturo España, amb un tardeo ochentero que va recòrrrer de Nino Bravo a Rafael o els grans èxits de la radiofòrmula per retre homenatge a les madrines, Paula Beltrán Soler i Lledó Sales Traver.
Una presentació per a moure l’esquelet de principi a fi que va començar amb l’entrada dels portaestendards de Brancal de la Ciutat, portats per Iker Miralles i Fernando Arenas, acompanyats de les col·laboradores, Victoria Alejandra de Francia, Lidón Prades, Valeria Torregrosa i Janire Jaén, que van iniciar un seguici cap a l’escenari del Palau per omplir-lo de festa.
Amb l’entrada de les madrines de 2025, Andrea Torres i Ainoa Barraza, acompanyades del vicepreseident, Joaquín Ribes, van encetar es va viure un moment emocionant al recordar l’intens any viscut.
I, amb elles, les dames d’honor van anar desfilant, encapçalades per Paola Moya, amb Sergio Hernández; Lucía Madero, amb Antonio Guerrero; Carla Novella, amb César Tirado; Clara Beltrán, amb José Bernad; Marta Muñoz, amb Marcos Prades; Cristina Batalla, amb Arcadi Babiloni; deixant pas a la madrina d’honor, Clara Carceller, del braç d’Alejandro Novella.
I els més menuts, amb Valeria i Martín Casino; Valentina Monzonís, amb Adrián Tirado; Carla Pérez, amb Sergio Tirado; i la madrina d’honor infantil, Zoe Calero.
Les madrines, Paula i Lledó, van tenir la sorpresa de rebre al Palau a la reina infantil de Castelló, Ana Colón, madrina de la 1 en 2024, i al Brancaler de l’Any, distinció per a la Banda Municipal en el seu centenari, recollida pel seu director, José Vicente Ramón.
