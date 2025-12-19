Fiestas
Magdalena 2026: Cor de la Ciutat, la castelloneria amb llum de festa
La gaiata 7 Cor de la Ciutat tanca l'any fester aquest dissabte al Palau donant pas al Nadal
La gaiata 7 Cor de la Ciutat tanca l'any fester donant pas al Nadal amb una comissió compromesa que encapçala per primer any la presidenta, Pilar Gijón, amb el madrinatge de Belén Mateu Felip i Luna Pacheco Martínez, acompanyada del president infantil, Pablo Gil Archilés. Serà aquest dissabte, a les 20.00 hores, al Palau de la Festa.
Pilar Gijón: «Cal professionalitzar a l’artista gaiater»
És una de les noves cares de la Federació Gestora de Gaiates de Castelló. Pilar Gijón Ribera assoleix aquest curs fester la presidència de la gaiata 7 Cor de la Ciutat després d’estar a la seua junta directiva des de 2019. A més, la seua vinculació al món de la festa és ample, essent membre actiu de l’Associació Cultural Misteri de Castelló com a tresorera.
En un plujós dia, a una plaça Major plena de Nadal, Gijón assenyala que «una de les necessitats de la gaiata és professionalitzar la figura de l’artista gaiater, poder crear algun estudi de grau perquè a penes hi ha artistes i és essencial per a la construcció dels nostres monuments». Segons ella, «una comissió pot realitzar una gaiata, però els resultats sota la batuta d’un artista gaiater com a tal, engrandeix el monument».
Opina que «la comissió és una part fonamental en el procés i és un orgull per a tots ells veure desfilar la seua gaiata pels carrers de Castelló». En el seu primer any, que també ho és per a la nova Junta de Festes, creu que ambdues «anem del bracet». «Tots pertanyen o han pertangut al món de la festa, coneixen les millores i deficiències que hi ha i estic segura que continuaran realitzant una gran labor com fins ara».
A ells els demana, en una carta als Reis per a les festes de la Magdalena, «recuperar la nit dels castells de focs, que anàvem d’un lloc a l’altre per a vore’ls, i aprofitavem per a vore la gaiata d’eixe sector». «Forma part de la meua memòria quan era més jove i m’encantaria que tornés», diu.
Al seu sector, el de la plaça Cardona Vives, un dels epicentres de la nit magdalenera, continuaran «amb el mateix guió», encara que «amb alguna activitat més per als més menuts», explica. Demana «més, més i més promoció». «Per sort o per desgràcia, Magdalena coincideix de vegades amb Falles i aquest any ens avancem. Cal donar més visibilitat als monuments. Som l’única ciutat que fem gaiates i els fem amb les nostres mans. S’ha de vendre més», aposta.
Belén Mateu: «Estic en una bombolla d’emocions»
«Ser madrina del teu sector és un profund honor i una responsabilitat que assumisc amb gran respecte». Belén Mateu Felip ho té clar i ho proclama alt als quatre vents de la festa plena. «Representar a la gaiata 7 significa portar amb orgull les nostres tradicions, el treball de tota una comissió i el sentiment d’un barri que viu intensament les festes», diu.
Va ser dama d’honor a la gaiata 4 L’Armelar, i va ballar amb l’Escola de Dansa Castelló de 2004 a 2011. Ara, després d’haver estat madrina d’honor el passat curs fester, aquest estarà al lloc màxim de l’ambaixada de Cor de la Ciutat. Té 24 anys, i, després d’estudiar un cicle superior d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic al complex preuniversitari Mas Camarena de Paterna (València), està cursant 3r d’Infermeria al CEU Cardenal Herrera de Castelló.
Setmana a setmana, presentació a presentació al Palau de la Festa, i ja en van 13, des de la Imposició de Bandes al Teatre Principal la il·lusió la desborda.
«La Imposició és l’acte on realment t’adones el càrrec que estas ocupant. Fins que no et veus la banda blanca posada és com si estigueres en una bombolla. Tenia ganes de començar amb els dissabtes de Palau i els diferents actes de l’any, ja que es comparteixen moments amb les madrines i amb tot el sector», assenyala la madrina.
Ara, després de la seua gala, vol «continuar gaudint de cada acte, col·laborant en les tasques de la comissió i desitjant que arribe ja setmana gran, les nostres festes de la Magdalena 2026, una setmana plena d’emocions».
Té ganes de Desfilada de Gaiates, de «fer la volteta quan tot Castelló t’ho demana», i l’Ofrena, que per a ella «és un acte molt personal i ple de sentiments, on vaig tenir el privilegi l’any passat que el meu avi fos el meu acompanyant i va ser indescriptible». Un any «per a viure intensament, per a estar amb la comissió, i gaudir de la festa plena al cau i a tota la ciutat», diu.
Luna Pacheco: «Ser madrina és un somni complit»
«Espere que siga un any inoblidable i increïble, tinc un munt de ganes de gaudir al màxim de tots els actes de la setmana gran, de la Magdalena, a la ciutat i especialment al meu sector, però entre tots, en tinc tres que vull que arriben ja: la Desfilada de Gaiates, on mostrem els nostres monuments a tot Castelló; la Romeria, en la que complim amb la tradició de la fundació; i el Coso Multicolor, on ho passem genial». Ella és Luna Pacheco Martínez, té 12 anys i estudia 1r d’ESO a l’institut Vila-roja d’Almassora. Li agrada «passar temps amb la família, escoltar música, sortir amb els meus amics pel poble i llegir», explica. Ella és la madrina infantil de la gaiata 7 Cor de la Ciutat 2026.
No veia el moment de què arribés el darrer dissabte abans de Nadal. Mentre prepara unes festes entre vacances i activitats festeres per doquier al costat de les madrines dels altres 18 sectors i de la reina infantil de les festes de Castelló, Ana Colón, aquest dissabte, a les 20.00 hores, el Palau es vestirà de festa per rebre-la al costat de Belén Mateu; la presidenta, Pilar Gijón; i el seu president infantil, Pablo Gil, una gala amb moltes sorpreses: «Tenia moltes ganes, ja que m’agrada molt vestir-me de castellonera i llauradora i acudir a tots els actes, tinc moltes ganes que arriben les festes de la Magdalena ja que ho gaudiré al costat de la meua família, la meua comissió, Belén, Pablo i Pilar», diu.
Des del seu nomenament aquest estiu fins a aquest cap de setmana de la presentació oficial, s’ha sentit «molt orgullosa, feliç i emocionada de representar a la gaiata7 i tota la gent del meu sector». I a partir d’ara, espera «gaudir un munt de tots els actes, del càrrec com a madrina infantil i sobretot gaudir de cada moment especial, que romandrà al cor per sempre, en un any especial».
És jove i coneix la festa des de dins, amb un sector de Cardona Vives que l’embolcalla en el seu gran any com a màxima ambaixadora dels més menuts del seu sector, una gaiata que sent com a pròpia i a la que representa i representarà aquest curs.
I és que, per a Luna, ser madrina de Cor de la Ciutat, «a banda de què és una manera de passar-ho genial, més bé que mai», suposa «un honor, ja que puc representar al meu sector i a la meua comissió, com a madrina enguany i així poder complir un dels meus somnis».
No la para ni el mal temps. Ella, al costat de Pablo, el seu braç i el seu suport aquest 2026 al capdavant de la comissió infantil, és ànima i somriure, i dolçor amb orgull de genealogia barrejat amb emoció de la qual es va fent gran al so de la música de festa que sona al Palau i al seu cap de madrina.
Pablo, futboler i scout amb ganes de viure la festa a primera fila
Pablo Gil Archilés, president infantil de la gaiata 7 Cor de la Ciutat, porta des del 2022 al sector, previ pas per la 11 Forn del Pla i la 17 Tir de Colom, i, als 10 anys, sent tota l’emoció del món de representar als xiquets i les xiquetes del seu sector. Estudia 5é de Primària al col·legi Escuelas Pías de Castelló, i és un apassionat del futbol, que practica amb els seus «companys del club Foment de Castelló», activitat que combina amb l’escout amb el grup Belcaire, on ha fet «molt bons amics», assenyala.
Té ganes, i «moltes», explica, de què «arribe ja la presentació». Està «feliç i orgullós» de la seua comissió, que comparteix amb la seua madrina, Luna, i amb «moltes ganes de seguir gaudint de les presentacions i actes».
Amb la vista ficada a la setmana gran, espera «gaudir-la de principi a fi». Sobretot, «vull veure la meua gaiata en la nit de la Desfilada, gaudir del Coso Multicolor i el dissabte fer-li l’Ofrena a la nostra Lledonera». És un «orgull poder representar a Cor de la Ciutat, que m’ha donat l’oportunitat de viure les festes des d’un lloc privilegiat».
