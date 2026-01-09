Magdalena 2026: Gaiata Castàlia, l’arrel i la força d’un sector de soca
La gaiata 14 Castàlia presenta aquest dissabte a les 23.00 hores al Palau de la Festa a Andrea Vlaicu i Daniela González com a les seues madrines sota la presidència de Daniel Martí
El Palau de la Festa rep aquest dissabte (23.00 hores) a la comissió de la gaiata 14 Castàlia, que presentarà la seua nòmina de comissionats per a la Magdalena 2026, amb Andrea Vlaicu Estrada i Daniela González Alcantud com a les seues madrines sota la presidència de Daniel Martí.
Daniel Martí: «La gaiata ha de vendre millor què fa»
Aquest és el seu desé any de president, després d’estar altres quatre a la vicepresidència. Daniel Martí Andreu, cap de la gaiata 14 Castàlia, porta en aquest sector des de 2010, encara que abans va estar vinculat a 17 Tir de Colom, sent president infantil en la Magdalena 1998, després de passar per la 1 Brancal de la Ciutat entre 1993 i 1997.
Martí insisteix en el fet que «a les gaiates ens falla el tema de màrqueting i saber vendre’ns millor, tenim una imatge preconcebuda des de fora i molta gent de Castelló no sap realment el què fem i com ho fem». «Falta molta informació per a la ciutadania, i només podem aconseguir-la treballant units tant les gaiates com la Junta de Festes i Patronat dins de l’Ajuntament», assenyala.
I proposa, per a enaltir i donar més visibilitat al BIC de la gaiata «formar més gent especialitzada a fer gaiates i fer monuments». «Això només es pot aconseguir realment fent una escola o cursos per a aprendre a treballar ferro, fusta, suro, il·luminació i de pas que la gent de fora també sàpiga que realment les gaiates les fem nosaltres i estem diversos mesos anant al Matadero Pepín Marco setmana rere setmana», diu.
Per a aquest curs fester de 2026, a Martí li preocupa «ser una gaiata menuda en un barri perifèric, com sempre». «2026 es presenta de nou amb la dificultat que tenim a l’ésser una gaiata petita, tant per fer els nostres monuments, llibret i preparar una Magdalena per a tot el sector. Però amb esforç i unió, sempre ho aconseguim», afirma.
I per al nou cicle fester, demana «buscar la manera de descentralitzar les festes, que cada vegada hi ha moltes més coses en el centre i les zones perifèriques ens quedem buides». És una urgència, diu, que trasllada a la Junta de Festes, a la que demana «facilitat de paperassa per a Magdalena i ajudes per la pujada del cost de la vida, que les gaiates també les estem sofrint».
«El madrinatge és un somni complit»
Moltíssima il·lusió i molta passió per la festa plena castellonera és la impromta que vol deixar la jove Andrea Vlaicu Estrada com a madrina de la gaiata 14 Castàlia. Ella, que ha sigut «tota la vida de festes, però només fa dos anys que estic en gaiata», assoleix la màxima ambaixada del seu sector amb Dani Martí com a president, i Daniela González Alcantud com a companya al capdavant de la gaiata.
Té 20 anys i el seu és un treball social, com a cuidadora a l’Associació Ateneu per a Persones amb Dany Cerebral Adquirit, a Castelló, i per al seu temps lliure opta per «passar temps amb la família, que són un pilar fonamental», diu, en la seua vida.
«Encara no em crec que aquest somni s’estiga complint tan ràpid, no soc conscient d’això», diu.
En el traspàs de l’any, passem d’un 2025 ple d’actes d’inici del camí de la setmana gran castellonera a ficar la directa fins al 7 de març, quan el dia ja és arribat de la nostra Magdalena. «Tenia moltíssimes ganes de ser madrina del sector de Castàlia; he agafat enguany amb força i il·lusió», assenyala la jove madrina.
«Representar el meu sector, a la meua gent, la que m’ha abrigallat com a madrina en l’inici d’aquest curs fester, és per a mi, de veritat, un honor, però sobretot un orgull», postil·la Andrea.
A l’espera de la presentació, aquest dissabte a les 23.00 hores al Palau de la Festa, l’ambaixadora de Castàlia té «els nervis a flor de pell». «En res ja estem en nostres més esperades i desitjades festes de la Magdalena». Espera que siga «un any increïble i inoblidable, compartint-lo amb Daniela, la meua madrina infantil i amb el president, Daniel», assenyala, tot dient que «espere gaudir molt de la setmana gran i de tot allò que està a punt d’arribar». «Aquest és un honor i un privilegi, una experiència intensa, emotiva i inoblidable que espere amb il·lusió». «És tot un somni per complir, que està a punt de fer-se realitat».
«Ser madrina de Castàlia és un regal»
És una joveneta de somriure perenne, d’il·lusió màxima i de festa en vena. Ella mateixa explica, als seus 9 anys, que «des dels set mesos he gaudit de les festes de la Magdalena a casa, en família». «He sortit en el Pregó Infantil, en la desfilada de carros engalanats i en l’Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó, que són tres dels meus actes favorits de sempre», assenyala. Daniela González Alcantud és «amb orgull» la madrina infantil de la gaiata 14 Castàlia per a les festes de la Magdalena 2026 i aquest dissabte compartirà escenari al Palau de la Festa amb Andrea Vlaicu y Daniel Martí.
Una xiqueta que estudia 4t de Primària al col·legi Ramiro Izquierdo de Castelló i que ja fa tres anys que forma part «de la gran família de Castàlia, gaudint des de dins, i en primera persona, més que mai, de les nostres festes». Ara, segons conta, emocionada, viatja ja de camí a una Magdalena 2026 en la que «complisc un somni: ser madrina de la meua comissió».
«Aquest any complisc un somni de fa anys: sempre he volgut representar a la meua comissió»
Li agrada «muntar a cavall, practicar el domatge, fer manualitats i gaudir amb les meues amigues», explica, mentre riu i riu i juga al cau, en una jornada plujosa que va impedir fer la sessió davant l’estadi Skyfy Castàlia. Ella espera amb ànsia «i molta il·lusió, poder viure això per a mi és un regal».
Ja han passat mesos d’ençà que el seu presi, Daniel Martí, li proposara ser l’ambaixadora dels xiquets i de les xiquets del sector del districte nord, i ella, va creixent també «en orgull per representar a la gaiata 14, il·lusionada amb el que estic vivint amb tota la comissió».
Ara, després de la gala, espera «continuar gaudint dels actes, al costat d’Andrea i el meu presi Daniel, esperant les festes en candeleta, entre «l’orgull» i «la responsabilitat», diu Daniela. «Espere viure les festes plenament, representant a les xiquetes i xiquets del meu sector, però sobretot vull estar a primera fila de la mascletà, cada dia, del Pregó i la Desfilada, amb la gaiata; i a les activitats al cau; per a mi tot és molt especial».
La comissió
