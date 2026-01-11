Magdalena 2026: Andrea i Daniela viatgen amb Alícia al meravellós país de la gaiata Castàlia
La gaiata 14 retroba al món de la festa al Palau amb una presentació de la seua comissió que traspasa el mirall de camí a la setmana gran
A l’altre costat de l’espill. És el viatge que van iniciar els comissionats de la gaiata 14 Castàlia en un Palau que es retrobà amb el món de la festa de Castelló després de la parada nadalenca. Un recorregut plana a plana pel conte de Lewis Carroll que va portar a les seues madrines, Andrea Vlaicu Estrada i Daniela González Alcantud, a acompanyar a Alícia al país de les meravelles, del braç del president, Daniel Martí Andreu.
Amb un narrador que cada vegada que s’obria el gran llibre es despertava, amb el conill blanc passant amunt i avall, mirant el rellotge i murmurant que arriva tard, sempre tard, van fer entrada els dos portaestendards de la gaiata, a pols d’Israel Rodríguez i Rafael Prada, acompanyats de la col·laboradora Marta Hernández.
La comissió de sector
I, amb l’escenari ple de cartes de cors i de jardins imaginats, la comissió va rebre a les que han estat les seues ambaixadores a la festa plena castellonera en la Magdalena 2025, Lledó Amat i María Montañana, de la mà de Marc Carmona, per presentar el futur de la comissió, amb els xiquets i les xiquetes de Castàlia per al 2026.
Ells són la dama infantil de sector Valeria Carmona, del braç d’Antonio López;i Naiata Puerta, amb Jorge Vilanova, seguides d’Alaia Prieto i Helena Carmona.
Amb orgull de genealogia i castellonerisme màxim van pujar a l’escenari del Palau les dames de sector Sheila Forcada, acompanyada per Borja Castillo;Paula Torres, amb Marcos Castillo;i Aida Vlaicu. Ella va vore, ja al més alt del Palau com pujava la seua germana, Andrea Vlaicu, juntament amb Daniela González, per a rebre la banda acreditativa del seu madrinatge a Castàlia. Entre taces, rellotges i rises, El Sombrero Loco i la Regina de Cors van rebre a Alícia, que va creuar al món meravellós.
