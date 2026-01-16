Magdalena 2026: Gaiata Crémor, orgull de genealogia de la festa plena
Pablo Antón presideix el sector de Crémor que retrà honors a les seues madrines per a les festes de la Magdalena, Yasmina Pérez i Alma Fullera
Pablo Antón presideix el sector de Crémor que, amb el guarisme 18, enaltifrà i retrà honors aquest dissabte (23.00 hores) al Palau de la Festa a les seues madrines per a les festes de la Magdalena, Yasmina Pérez García i Alma Fullera Nieto, juntament amb la comissió al complet, quan queden 52 dies per a l'esclat de festa.
Pablo Antón: «Les gaiates deuen fer honor al BIC»
Va arribar a la presidència «per accident, per la meua filla» i en el segon any al capdavant de la gaiata 18 Crémor ja ho porta tot com un rellotge, amb una experiència en comissió de vuit anys en els quals ha aprés «a tota velocitat, amb molta gent molt involucrada al meu costat», diu.
Amb una nova Junta de Festes «coneguda, continuista, gent que sap el que fa i que està molt implicada», el sector de la plaça Espanya afronta un any «amb molta il·lusió i ganes de cobrir un gran cicle». «Vull consolidar el creixement de la gaiata -explica-. Hi ha gent implicada i amant del món de la festa i sobretot de les gaiates que empeny fort».
I per a superar aquest objectiu preveu «involucrar-nos més, col·laborant de més a prop amb les diferents associacions de veïns i de majors, estant entre altres en els actes que ells celebren». I creu que, en el debat està el cost de la festa.«Hi ha moltes xiquetes a les quals els agradaria ser dames o madrines, però tenen la imatge que és una cosa costosa, cara, que no està a l’abast de qualsevol. I cal dir que no és així, o no hauria de ser-ho».
«Vull consolidar el creixement de la gaiata -explica-. Hi ha gent implicada i amant del món de la festa i sobretot de les gaiates que empeny fort».
A la Junta de Festes li demana «que organitze algun acte més en la zona de l’UJI, un tema que els veïns ens han demanat en alguna ocasió, perquè, al final, tot es concentra als mateixos llocs i la perifèria, com la nostra, queda oblidada». I per a les gaiates, li urgiria «una presència més contínua durant l’any, no com a comissions, sinó dels monuments que realitzem, ja que des de la meua perspectiva només es mostren en comptades ocasions i són el nostre sant i senya».
«El títol de BIC ha costat molt d’aconseguir i li hem de donat més rellevància, a més de fer uns monuments concordes amb aquest títol i conforme a com volem que ens vegen, els de casa i els de fora, els que en saben i els que no», diu. «Cada comissió fa el millor monument i ho dona tot, però estaria bé que totes les comissions anàrem canviant any rere any aquesta percepció i enaltirem al màxim el monument».
Yasmina Pérez: «Veure créixer el monument és únic»
Tercer any en gaiata, previ pas pel sector 5 Hort dels Corders per a Yasmina Pérez García, la jove castellonenca que aquest 2026 representarà la gaiata 18 Crémor a les festes de la Magdalena. Té 25 anys, en els que ha completat estudis d’Auxiliar d’Infermeria en el col·legi sant Cristòfol de la capital i Higiene Bucodental en Barcelona, per treballar en una clínica dental, mentre somnia amb més viatges dels que ja fet, que no en són pocs, i cuidar les seues mascotes.
«Des de laImposició, un dia tan desitjat, desitjava que arribés el moment que després de les festes del Nadal comencés el compte enrere per a la Gestora, presentació, últims palaus… i, per descomptat, la nostra setmana gran la Magdalena», explica.
«És un honor representar a Crémor, un troset de Castelló dins la festa magdalenera»
El més important, assenyala, «és tenir el privilegi de poder representar al sector de la gaiata 18, on he tingut molts moments on sentir la festa des de dins i viure tot el procés, complint una de les meues màximes il·lusions:poder veure com un dels nostres monuments es creen des de zero, amb la força de tota una comissió. És únic». I és així com revetlla l’emoció de «viure la Desfilada, mostrant el treball de tot l’any, amb la llum de la festa».
«La veritat que tinc moltes ganes que arribe la Magdalena, per gaudir-la plenament en tots els seus actes, des del Pregó fins a l’últim dia de Magdalena Vítol». Ho té clar, i el seu sentiment va més enllà.«Poder sentir-me també part de València i Alacant, les nostres ciutats agermanades, que porten la tradició en el cor com a bons valencians que som i quan una té aquest tipus de privilegi sap l’afortunada que és poder viure el gran somni que és ser madrina».
«Quan mire enrere, plore d’alegria pel que significa representar a Crémor, representar un trosset de Castelló», diu. «Encara no m’ho crec, sobretot perquè Crémor sempre ha estat una de les meues gaiates de referència, la favorita, i aquest any en soc part de la seua gran família», postil·la.
Alma Fullera: «Portaré per sempre al cor el madrinatge»
Festera des del bressol, Alma Fullera Nieto està «orgullosa» de ser aquest 2026 la madrina infantil de la gaiata 18 Crémor, la que l’ha vist créixer d’ençà que, amb «només dos mesos» va fer la seua primera Ofrena de Flors a la Mare de Déu del Lledó, la Mareta de Castelló. A la comissió va entrar «una mica més tard, amb un any i mig». En el su camí, ha sigut dama d’honor de 2018 a 2024, passant a madrina d’honor el 2025 i enguany, màxima ambaixadora dels més menuts.
Té 10 anys i estudia al col·legi La Consolació de la capital, amb «molt poc temps lliure» per practicar «gimnàstica artística», que li agrada «molt», però molt bolcada amb el sector, la gaiata i els seus comissionats. Perquè Alma comença l’any amb la seua presentació oficial com a madrina infantil, al costat de Yasmina Pérez i el seu president, Pablo Antón, un camí que va començar amb la Imposició de Bandes el passat setembre, entrant a formar part de la cort de la reina infantil de les festes de Castelló, Ana Colón. «Ja en tenia moltíssimes ganes», explica.
«Estic molt feliç, perquè representar la gaiata 18 és un orgull i m’han fet sentir molt especial»
«La Imposició és un moment molt especial i tenia molta il·lusió per a començar a viure tots els actes del calendari fester, amb els dissabtes a Palau, les festes de carrer, Nadal... sempre al costat de la nostra gent i de les madrines infantils dels altres 18 sectors».
I és que Alma està «feliç».«M’he sentit molt feliç i molt orgullosa de representar a la gaiata 18. Tots han estat molt afectuosos amb mi i m’han fet sentir molt especial», assenyala la màxima representant de la gaiata de la plaça España. I, a partir d’ara, «vull continuar gaudint molt, aprendre en cada acte i viure cada moment amb il·lusió», assenyala la jove.
Amb el conte enrere per a la Magdalena ja activat, espera viure «unes festes molt boniques i inoblidables. Espere amb molta il·lusió la Desfilada de Gaiates i la Romeria, a més de poder vestir-me de castellonera i viure la festa amb les meues companyes. Perquè ser la madrina de Crémor és un orgull molt gran per a mi i una cosa que portaré sempre al meu cor».
Suscríbete para seguir leyendo
- Salta la sorpresa en Magdalena: El jurado descalifica a la Gaiata 8 Portal de l'Om del concurso de gaiatas
- Accidente en el Desfile Internacional de Animación: Cae uno de los figurantes y necesita asistencia sanitaria
- Cinco días de conciertos en la Magdalena 2025: el programa
- Fiestas de la Magdalena de 1995: Un viaje en el tiempo
- Mazón suspende su visita a la gaiata ganadora Farola-Ravalet por motivos de seguridad
- Programa de la Magdalena para el sábado 29 de marzo
- Programa de la Magdalena para el viernes 28 de marzo
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2025: estos son todos los actos