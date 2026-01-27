Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos

Las fiestas de la Magdalena de Castelló llenarán de tradición, música y espectáculos las calles de la capital de la Plana durante nueve días. Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, combina actos históricos como la Romería de les Canyes, grandes conciertos, mascletaes y desfiles que cada año atraen a miles de personas.

En este artículo encontrarás en primicia toda la información sobre la programación de la Magdalena 2026, con los eventos más esperados, el cartel de conciertos y las novedades que se vayan anunciando. Iremos actualizando la información conforme se confirmen más actividades.

Sábado 7 de marzo

10:30 h | Recepción de las delegaciones invitadas en la plaza Mayor y entrega de distinciones.

| en la plaza Mayor y entrega de distinciones. 11:45 h | Anuncio oficial de las fiestas en la calle M.ª Rosa Molas .

| en la calle . 12:00 h | Mascletà de inicio de las fiestas , en la calle M.ª Rosa Molas.

| , en la calle 12:30 h | Imposición del pañuelo al gigante Tombatossals en la rotonda de la avenida del Lledó.

Imposición del pañuelo festero a Tombatossals / Mediterráneo

12:30 h | Apertura del Mesón de Degustación de Cervezas y Tapas en la plaza España (antigua estación).

| en la plaza (antigua estación). 12:30 h | Apertura del Mesón del Vino en el parque Rafalafena .

| en el parque . 12:30 h | Apertura del Mesón de Temática Taurina en el paseo Ribalta , frente a la plaza de toros.

| en el paseo , frente a la plaza de toros. 12:30 h | Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo Recinto de Ferias y Mercados.

| en el antiguo Recinto de Ferias y Mercados. 12:30 h | La Baixada del Rei Barbut y mañaneo del Rei Barbut en la plaza de Las Aulas . Organiza: Colla del Rei Barbut .

| en la plaza de . Organiza: . 13:00 h | Homenaje al rey Jaime I en su monumento.

Domingo 8 de marzo

06:30 h | Tradicional volteo de la campana Vicent al amanecer para anunciar la solemnidad del día.

| al amanecer para anunciar la solemnidad del día. 07:00 h | Gran despertà en la calle M.ª Rosa Molas y en la explanada del Casal Jove (Grau) .

| en la calle y en la explanada del . 07:00 h | Dianas por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló en la plaza Mayor .

| por la en la plaza . 07:00 h | Reparto de cañas y cintas a los romeros en la plaza Mayor .

| en la plaza . 07:15 h | Reparto de cañas y cintas en la Tenencia de Alcaldía del Grau para la Pujada del Grau a la Magdalena pel camí de la Pedrera .

| en la para la . 07:30 h | Concentración de los carros engalanados en la calle Gobernador y en la avenida Hermanos Bou .

| en la calle y en la avenida . 08:00 h | Misa de romeros en la concatedral de Santa María. Al finalizar, salida de la Romeria de les Canyes hacia el ermitorio de la Magdalena. Al llegar, reparto del típico rollo magdalenero.

Una imagen de la Romeria a la Magdalena de la edición de las fiestas del 2025. / Mediterráneo

08:00 h | Despertà de los carros engalanados a cargo de las collas Diables de Castelló y Dimonis de la Plana en la calle Gobernador , que partirán simultáneamente desde la plaza M.ª Agustina y la avenida Hermanos Bou , con remate final en la plaza Cardona Vives .

| a cargo de las collas y en la calle , que partirán simultáneamente desde la plaza y la avenida , con remate final en la plaza . 08:30 h | Entrega de premios del XVII Concurso de Carros Engalanados a cargo de las Reinas de las fiestas en la plaza Cardona Vives .

| a cargo de las en la plaza . 15:45 h | Tornà de la Romería desde la ermita de la Magdalena hasta la concatedral de Santa María .

| desde la hasta la . 17:00 h | Toros de La Quinta para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta , en la plaza de toros .

| para , en la . 20:00 h | Desfile de Gaiatas.

Imagen del desfile de Gaiatas de la Magdalena. / Mediterráneo

Lunes 9 de marzo

10:00 h | Cabalgata del Pregón Infantil .

| . 14:00 h | Primera jornada del Concurso de Mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle M.ª Rosa Molas.

| en la calle De 15:00 a 18:00 h | VII Muestra de los carros engalanados en el Passadís de les Arts del parque Ribalta .

| en el del . 17:00 h | Toros de Los Espartales para Rui Fernades, Diego Ventura y Lea Vicens, en la plaza de toros.

Martes 10 de marzo

12:45 h | Encierro infantil , que, partiendo de la plaza Santa Clara , recorrerá la calle Mayor hasta la plaza M.ª Agustina . Colabora: El Periódico Mediterráneo .

| , que, partiendo de la plaza , recorrerá la calle hasta la plaza . Colabora: . 14:00 h | Segunda jornada del Concurso de Mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle M.ª Rosa Molas.

Mascletà de las fiestas de la Magdalena 2025. / Toni Losas

21:00 h | Acto de entrega de premios de gaiatas y llibrets en la plaza Mayor .

| en la plaza . 23:00 h | Nit Màgica a cargo de Xarxa Teatre.

Miércoles 11 de marzo

12:45 h | Encierro infantil , que, partiendo de la plaza Santa Clara , recorrerá la calle Mayor hasta la plaza M.ª Agustina . Colabora: El Periódico Mediterráneo .

| , que, partiendo de la plaza , recorrerá la calle hasta la plaza . Colabora: . 14:00 h | Tercera jornada del Concurso de Mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle M.ª Rosa Molas.

| en la calle 18:00 h | VI Desfile de Animación de Collas y Carros Engalanados.

Desfile de collas y carros engalanados. / Kmy Ros

Jueves 12 de marzo

12:45 h | Encierro infantil , que, partiendo de la plaza Santa Clara , recorrerá la calle Mayor hasta la plaza M.ª Agustina . Colabora: El Periódico Mediterráneo .

| , que, partiendo de la plaza , recorrerá la calle hasta la plaza . Colabora: . 14:00 h | Cuarta jornada del Concurso de Mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle M.ª Rosa Molas.

| en la calle 17:00 h | Toros de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez , en la plaza de toros .

| para , en la . 17:00 h | Coso multicolor. Desfile de carrozas con batalla de confeti por el circuito formado en la av. Rey don Jaime.

El Coso Multicolor celebrado durante las fiestas del año pasado. / KMY ROS

Viernes 13 de marzo

14:00 h | Quinta jornada del Concurso de Mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle M.ª Rosa Molas.

| en la calle 17:00 h | Toros de Hermanos García Jiménez-Olga Jiménez para Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado , en la plaza de toros .

| para , en la . 18:00 h | Desfile Internacional de Animación (desfile de animación, teatro de calle y música). Con la participación de todas las bandas internacionales.

Sábado 14 de marzo

12:00 h | Mascletà en el puerto pesquero (c/ Escollera de Poniente ).

| en el (c/ ). 14:00 h | Sexta jornada del Concurso de Mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle M.ª Rosa Molas.

| en la calle 16:00 h | Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó en su basílica . Confección de una composición floral por parte de todos los participantes.

| en su . por parte de todos los participantes. 17:00 h | Toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo, en la plaza de toros.

Castella torea en la plaza de Castelló. / Jordi Juárez

20.30 h | Desfile de los Moros d'Alqueria con motivo de su 50 aniversario.

Domingo 15 de marzo

15:00 h | Toros de Domingo Hernández para Talavante y Juan Ortega , en la plaza de toros.

| para , en la 20:30 h | Desfile final de fiestas.

| Gran traca final y, a continuación, tradicional Magdalena Vítol en la plaza Mayor.

Más información importante:

El cartel anunciador oficial de las fiestas de la Magdalena 2026, obra de Juan Diego Ingelmo. / KMY ROS

¿Cuáles son los precios de las sillas para los desfiles? Los asistentes a los principales desfiles de la Magdalena 2025 podrán disponer de sillas en los recorridos oficiales, cuya instalación ha sido autorizada para garantizar mayor comodidad durante los eventos más multitudinarios. Las sillas estarán disponibles en los siguientes desfiles: Pregó (7 de marzo)

(7 de marzo) Desfile de Gaiatas (8 de marzo)

(8 de marzo) Pregó Infantil (9 de marzo)

(9 de marzo) Desfile Internacional de Animación (13 de marzo)

(13 de marzo) Desfile Moros d'Alqueria (14 de marzo) 💰 Precios: 5 euros para el Pregó

para el 4 euros para el Desfile de Gaiatas, el Pregó Infantil, el Desfile Internacional de Animación y el desfile de los Moros d'Alqueria

Cartel de la Feria de la Magdalena