Magdalena 2026: Gaiata La Cultural, la força d'un sector que creix
Andrea Pérez, Vega Segura i Eydan Montero encapçalen aquest 2026 l'ambaixada festera de la gaiata 19 La Cultural, que aquest dissabte presentarà al Palau de la Festa la seua comissió, presidida per Lidón Candel Albiol.
Andrea Pérez Alonso, Vega Segura Mora i Eydan Montero Rodríguez encapçalen aquest 2026 l'ambaixada festera de la gaiata 19 La Cultural, que creix amb força i que vol despegar seguint la tradició des de la innovació. Aquest dissabte presentarà al Palau de la Festa a les 20.00 hores a la seua comissió de sector, presidida per Lidón Candel Albiol.
La presidenta: «Les gaiates han de ser espais oberts»
Coneix molt bé el món de les gaiates des de dins. Ha passat per les comissions de la 2 Fadrell, la 16 Rafalafena -de la que ja va ser madrina en 2011 i presidenta de 2013 a 2015-, i el secretariat de la Federació Gestora de Gaiates. Ara, des de 2017 pertany a la gaiata 19 La Cultural de la qual és presidenta, previ pas d’una etapa com a secretària i tresorera.
Lidón Candel Albiol demana «una major visibilitat de les gaiates a la societat» i, sobretot, «un reconeixement al treball que les comissions de sector realitzen durant tot l’any i no sols en Magdalena. La gaiata no és protagonista sol durant eixa setmana, sinó que ha de ser-ho durant tot el cicle fester».
«Cada nou curs fester porta amb si noves expectatives. El món de la festa necessita avui més diàleg continu, menys decisions unilaterals i una major coordinació entre tots els agents festers. S’haurien de simplificar tràmits i apostar per un relleu generacional, evolucionant amb sentit comú i amb consens», assenyala.
I advoca perquè «cal recuperar l’esperit de la Magdalena, reforçant els actes de carrer, més pròxims i participatius». I diu que «s’hauria de donar més protagonisme als barris i sectors, amb lgun acte important, o correfocs, animació, cercaviles…, podrien fer-se en els sectors més perifèrics, per a donar-los més vida i tractar d’implicar més famílies o gent jove, i no sols a les nits de les carpes més cèntriques».
A La Cultural, al cor del districte sud de Castelló, la Magdalena 2026 es presenta, segons «amb molta il·lusió, amb una comissió que ha crescut i que abrigalla als càrrecs». «Cal continuar treballant perquè les gaiates siguen espais oberts, llocs on fer activitats durant tot l’any, fer una programació d’actes que resulte atractiva per a les famílies i els joves -diu-; i entendre el BIC com una cosa en evolució, protegint la tradició i permetent la innovació, de manera responsable, i fer que el monument siga més visible durant totes la setmana gran».
Andrea Pérez: «Comença una etapa única en la vida»
«Des que em van nomenar aquest estiu fins a aquest cap de setmana de la presentació oficial m’he sentit molt il·lusionada i feliç de poder representar al meu sector. Ha estat un temps emocionant, ple d’aprenentatge i d’assumir a poc a poc la importància d’aquest paper. Ara, en arribar la presentació, sent una enorme motivació i moltes ganes de gaudir al màxim de tot el que ve, sabent que és una etapa molt especial dins del meu camí fester». Són paraules d’Andrea Pérez Alonso, madrina de la gaiata 19 La Cultural per a les festes de la Magdalena 2026, una jove amb una ampla experiència festera a Benicàssim i Onda, que assoleix amb «honors» l’ambaixada del sector del districte sud.
«Sento que ara comença una etapa molt emocionant i plena d’oportunitats per a gaudir del meu paper com a madrina al màxim. Vull viure cada acte amb il·lusió, assumir amb alegria la responsabilitat que comporta i aprofitar cada moment per a créixer i aprendre dins de les festes, especialment durant la Magdalena, que sempre és un moment tan especial i únic per a tots nosaltres. És un camí que promet ser intens i bonic, i estic desitjant assaborir tot el que queda per venir», explica.
Té 22 anys, i estudia 4t d’Estudis Anglesos a l’UJI, el que encara li deixa temps per a «llegir, escoltar música, passar temps amb la família i assajar cançons amb la dolçaina o el tambor».
I, per davant, té «moltes expectatives». «Espere poder viure cada acte amb molta intensitat, gaudir del meu paper com a madrina i gaudir de tota la gent que m’acompanya i, sobretot, assaborir aquesta sensació única de veure a tota la ciutat celebrant les nostres tradicions -assenyala-. La veritat és que em costa triar una sola cosa, perquè cada moment té la seua màgia. Però en quede amb la Desfilada de Gaiates, quan podem mostrar a tot Castelló el treball i la dedicació i emoció que hi ha darrere de cada monument».
Vega Segura: «Ser madrina és orgull i responsabilitat»
Amb moltes ganes, una il·lusió infinita i un somriure perenne, Vega Segura Mora assumeix aquest 2026 l’ambaixada de la gaiata 19 La Cultura per als més menuts, en un any que vol viure intensament, de principi a final del camí cap al tercer diumenge de Magdalena. Vinculada des del bressol al sector del districte sud de la capital, ha estat dama d’honor infantil de 2018 a 2024, madrina d’honor al 2025 i aquest any, complint «un somni», serà la màxima representant dels xiquets i les xiquetes, de la mà del seu president infantil, Eydan Montero Rodríguez.
Vega estudia 5é de Primària al CEIP Juan G. Ripollés, al barri, i, en el seu temps lliure, ens conta que li agrada «jugar a voleibol, aprendre anglés i fer manualitats», amb paper o amb brilli brilli, tot li va bé.
Amb ànima festera i cor magdalener, Vega tenia ja «moltes ganes» de què «arribés la presentació», aquest dissabte a les 20.00 hores al Palau de la Festa, i poder lluir la banda que l’acredita com a madrina infantil de La Cultural per al exercisi del 2026.
«La meua màxima il·lusió és representant al meu sector». Fins ara, s’ha sentit «orgullosa» de portar el nom de la gaiata per senyera, a les vetllades de les seues companyeres madrines a la cort de la reina Ana Colón Sastriques. «Vull tornar a la gent del sector la confiança que han dipositat en mi aquest any», diu.
«A partir d’ara, em sentiré afortunada de poder representar al meu sector i il·lusionada; ho faré el millor que sé per què puguen estar orgullosos de la decisió presa de triar-me com a madrina infantil», assenyala la jove amb un somriure que l’il·lumina la cara al parlar del compte enrere que ja s’ha activat per a arribar al dissabte d’Inici.
«Vull gaudir les festes al màxim», explica, mentre assenyala que vol veure, ja, «als nostres monuments brillar en la plaça del nostre sector després de la Desfilada, riure i jugar al Coso Multicolor amb tota la nostra comissió i Castelló i poder fer l’Ofrena a la nostra Verge com a madrina, que suposa orgull, responsabilitat, entusiasme i molta felicitat».
Eydan Montero debuta al sector per a «gaudir a tope» de la festa gran
Tota una (curta) vida veient les festes des de fora, de les mascletaes a les desfilades, Pregó Infantil, Coso Multicolor, castells de focs... «vivint experiències i gaudint de les nostres festes» amb la seua família, és aquest 2026 el seu debut al sector i la seua ambaixada infantil. Eydan Montero Rodríguez té 8 anys, estudia al CEIP Isidoro Andrés i li encisa «jugar al futbol, a la Nintendo Switch, anar amb bici y de càmping amb la família», amb «moltes ganes de què arribe la presentació, per veure els espectacles i les sorpreses que ens han preparat, també a Vega i Andrea», recordant que la presidenta, Lidón Candel, «és la millor».
I, mentre espera l’arribada del dissabte, participa activament en la construcció de la gaiata, «que queda ja poc per a la Magdalena».
«Espere passar-m’ho superbé, gaudir un munt, viure unes festes diferents del que conec. Tinc moltes ganes del Pregó Infantil, el Coso Multicolor, la Romeria i viure les festes a la gaiata», explica. «Per a mi ha estat una sort poder ser president d’un sector que els convide a conéixer. És súper», diu.
La comissió
