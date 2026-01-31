Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despidos cerámicaViento CastellónDespoblación CastellónMagdalena 2026Gigantesco jabalíAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Guillermo Lleó, 'Bacalao Maravillao 2026' de la colla Bacalao de Castelló

Hoy se ha celebrado la asamblea general

Guillermo Lleó Pastor.

Guillermo Lleó Pastor. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El castellonense Guillermo M. Lleó Pastor ha sido elegido Bacalao Maravillao 2026 por los miembros de la Colla Bacalao, reunidos hoy en asamblea general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents