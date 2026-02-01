Magdalena 2026
Magdalena 2026: La gaiata 19 La Cultural, al so de ‘Dirty Dancing’ per al tribut a Andrea, Vega i Eydan
La gaiata 19 converteix el Palau de la Festa en el ‘Kellerman’s Logde’ de la mítica película en una nit per presentar la comissió del sector 2026
La gaiata 19 La Cultural va convertir el Palau de la Festa en el Kellerman’s Lodge de Dirty Dancing per donar la benvinguda a les festes de la Magdalena 2026 a la seua comissió. I ho van fer a ritme de mambo, de rock and roll o de la mítica ja The time of my life amb uns Johnny i Baby com a protagonistes en clau castellonera i amb els balls de l’Acadèmia Palazzi. Una nit per a recordar una película que va marcar una generació ara ja fa 38 anys i que encara triomfa a l’escenari de la festa plena castellonera en un mix amb els sons més tradicionals, per retre homenatge als màxims ambaixadors de La Cultural d’enguany, les madrines Andrea Pérez i Vega Segura; el president infantil, Eydan Montero; i la presidenta, Lidón Candel amb honors.
Els portaestendards van ser la senyera del sector del districte sud, amb Paco Ballester i Pau Calero, acompanyats de les col·laboradores Isabel Naches, Natalia Valdillo, Abigail Gallardo, Raquel Naches i Adriana Cosa. Ells i elles van obrir la desfilada de comissionats d’una Cultural que creix, i van deixar pas a les màximes representants de 2025, Iris Maria Riente i Estrella Garcia, acompanyades del vicepresident, Javier Espinosa.
Les comissions, protagonistes
La presidenta i el president infantil van ser els encarregats d’imposar les bandes a les dames, primer entre els més menuts, encapçalats per Asier Gimeno; Maria Balas i Martina Jiménez, acompanyades de Luca Alexandru Istrate; Artemisa Ojeda, amb Álex Florentino Díaz; Lucía Martín i Gala Segura; Alma Ponce, del braç de Daniel Vicent; i Daniela Fortea i Álvaro Fortea. Julia Balas és la madrina d’honor infantil 2026.
La comissió major la van obrir la dama d’honor Aitana Barreda, acompanyada de Marcos Sánchez; Nahikari Gimeno, amb Jorge Frías, Alicia Moya, amb Pau Olaria; Laura Castro, amb Javier Parra; Elisa Beteta, amb Juanjo Segura; Ainhoa Vicent, amb Óscar Espinosa; Balma Morilla, amb Domingo Morilla; Ainara Morilla, amb Marcos Gea; Irene Andrés, amb Israel Rodríguez; Noelia Dolz, amb Marc Carmona; i la madrina d’honor, Sara Naches, del braç de Mario Robres, tancant el ramillet fester de la comissió de la gaiata 19.
Les madrines
I després del Johnny’s Mambo, la música castellonera es va fer llum per rebre, amb solemnitat, i amb el Palau dempeus, a les madrines per a les festes de la Magdalena 2026, la xiqueta Vega Segura, de la mà del president infantil, Eydan Montero; i la madrina, Andrea Pérez, acompanyada de la presidenta, Lidón Candel.
Una festa en la que es va passar del Magdalena 1990 a Do you love me, per distinguir al Cultural de l’Any, càrrec que recau en Salvador García Villalonga, un dels socis fundadors dels sector i segon president de l’ens fester, cara a unes festes de la Magdalena que sumen 33 dies en el compte enrrere.
