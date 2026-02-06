Magdalena 2026: Gaiata Rafalafena, la força d’un sector en renaixement
La jove Lucía Miralles pujarà aquest dissabte a les 23.00 hores a l'escenari del Palau de la Festa per convertir-se en la màxima ambaixadora de la gaiata 16 Rafalafena per a les festes de la Magdalena 2026, sota la presidència de David Gómez
David Gómez encapçala la gaiata 16 Rafalafena per a les festes de la Magdalena 2026 i en seu primer any en la presidència acompanyarà a la joven Lucía Miralles Badenes en el seu madrinatge infantil, de la mà d'una comissió que es renova i mira a la setmana gran amb ganes.
El president: «És important compartir el llegat cultural»
Amb moltes ganes de «recuperar la participació ciutadana en els actes més tradicionals, perquè va decaient any rere any», David Gómez Agut fa poc que va assumir la presidència de la gaiata 16 Rafalafena, un sector que ha viscut un inici de curs un poc convuls, però que ara ja treballa «om una pinya, per a la presentació, les gaiates, el llibret, la programació de Magdalena... i, sobretot, volent recuperar la col·laboració del sector».
Gómez, que està en el món fester des de 2008, de la 7 Cor de la Ciutat, a la 9 L’Espartera, Consell Rector, gaiata 10 El Toll i, des d’octubre, president i capità de la 16 Rafalafena, amb «noves il·lusions».
I és que, a més de la gala amb què el sector presentarà a la seua comissió per a les festes de la Magdalena, aquest dissabte a les 23.00 hores al Palau de la Festa, Rafalafena vol renàixer. «Hi haurà un programa molt complet d’esdeveniments des del primer dia fins a l’últim, i per a totes les edats», explica Gómez, que, assenyala que, encara que aquest 2026 no tenen madrina, «perquè la nova comissió es va incorporar ja amb l’exercici fester en marxa, però puc anunciar que ja tenim representant major i infantil per a l’any que ve».
No obstant això, adverteix que «retornar a la gent a les gaiates no és fàcil, perquè implica tenir ganes de treballar per i per a les festes del sector, encara que alhora gaudis amb això i t’ho passes bé».
"Cal més pressupost per fer gaiates més monumentals, amb més qualitat i més professionals»
«Seria ideal que des de casa, i a les escoles i instituts s’ensenyaren als nostres nens, nenes i joves, el meravellós llegat cultural que inclouen les nostres tradicions festeres; també a fer valdre el treball fet desinteressadament per totes les persones des de 1945, i al llarg dels anys, perquè les nostres festes estiguen en el lloc que es mereixen; i amb el temps, aprendrien l’amor per les nostres festes, i no els importaria sacrificar el seu temps en el seu benefici».
Per a tot això i més, el president demana «més pressupost», per «fer gaiates més monumentals, amb més qualitat i més professionals».
Lucía Miralles: «Ser madrina és orgull i responsabilitat»
«Estic feliç, i també una mica nerviosa... però sobretot estic entusiasmada». Són paraules d’una jove Lucía Miralles Badenes que, als 13 anys, assoleix com a madrina infantil per a les festes de la Magdalena 2026 l’ambaixada en solitari com a màxima representant de la gaiata 16 Rafalafena. Estudia a l’IES Ribalta de la capital i és una jove molt activa, de la gaiata a la família, de les amigues al cinema, estudiar, fer manualitats, escoltar música, pintar, seguir la moda i jugar amb la tauleta el que pot.
Ja de menuda apuntava maneres festeres, «participant en el Pregó Infantil amb el carromato del meu oncle avi» i, de col·laboradora a Rafalafena, a madrina infantil. Ara, poques hores abans de la seua exaltació com a ambaixadora de la gaiata 16 té «moltes ganes» de gaudir-hi. «Representaré al sector de Rafalafena amb orgull, allà on calga, amb el president i la comissió», diu, ferma, parlant de la «força de tots els companys».
«Representaré al sector de Rafalafena amb orgull, allà on calga, amb el president i la comissió, amb la força de tots els companys»
«Ha estat un any una mica mogut, però he xalat al Palau de la Festa, amb les altres madrines infantils, als actes de la Gestora, a les festes de carrer, a sant Cristòfol. No m’he perdut res», assenyala, a l’espera d’una setmana gran que espera que «siga millor que l’any passat». «Serà la millor Magdalena de la meua vida», diu.
Espera en candeleta la seua presentació, al Palau de la Festa, com a primer pas en ferm cap a l’Inici de les festes fundacionals de Castelló, que inicien ja el seu compte enrere. I que «arribe ja la setmana gran, amb tots els actes, les desfilades, mascletaes, focs artificials, i sobretot, veure i saber com seràn les nostres gaiates».
I és que, per a ella, ser la madrina infantil del sector de Rafalafena, «és un honor», repeteix, assenyalant que «el madrinatge comporta ser més responsable i estar compromesa amb les meues responsabilitats i, per damunt de totes les coses, amb el sector i la seua comissió, que treballa incansable per unes grans festes».
