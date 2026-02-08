Magdalena 2026: Un especial ‘Mask Singer’ per a exalçar a Lucía a la gaiata Rafalafena
El sector 16 presenta a la seua comissió per a les festes amb un musical pop ple, a més, de referències a la llum i tradició magdalenera
Nit d’emocions, sorpreses i música, molta música, per a exalçar Lucía Miralles Badenes com a madrina infantil de la gaiata 16 Rafalafena per a les festes de la Magdalena 2026, del braç del seu nou president, David Gómez Agut. Una presentació a tall de joc a l’estil de Mask singer en la que va sonar la música d’Ana Mena, Manolo García i Claudia Arenas mentre un jurat decidia el millor espectacle amb la sorpresa de conéixer qui està darrere de cada personatge.
En un sector que en altre temps va ser terra d’horts en la que Castelló matinava a l’ombra dels tarongers, l’ànima de la ciutat contínua bategant amb la gaiata i el seu llegat de llum. I en la nit del Palau, va ser el portaestendard el que va obrir tots els focus del braç de Brandon Vargas i Juan Candel, amb les col·laboradores Carla Novella, Estela Calduch i Maria Vargas. Immediatament, van pujar a l’escenari les madrines de la Magdalena 2025, Yulia Nieto i Aida Vlaicu.
La comissió
I, esdevenint la llavor de la festa castellonera, el Palau va rebre entre aplaudiments a la comissió infantil, amb Ruth Nieve com a dama de sector;i Lucia Ancares com a gaiatera d’honor. I, amb el compromís de sostindre la tradició, la dama de sector Aitana Andrés, acompanyada de Cristian Peña, va precedir l’entrada de Bea Balaj com a madrina d’honor, amb Rubén Renau. Dempeus, totes van rebre a Lucía com a madrina infantil 2026, la «llum que iluminarà amb el seu somriure el camí a la Magdalena».
La presentació va servir a més per a entregar la distinció de Rafalafera de l’Any a la periodista Berta Baidez, en un acte on es van entregar els premis del Concurs escolar de dibuix de vidrieres de gaiata a Carmen Zubieta, del col·legi BernatArtola;i es va rendir homenatge a Carla Font, rafalafera de pro, reina infantil de 2001.
