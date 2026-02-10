Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios

Ya es oficial el cartel de conciertos de la Magdalena 2026, una programación que combina artistas consolidados y nuevas voces del panorama musical español.

Todos los conciertos se celebrarán en el Recinto de Ferias y Mercados y arrancarán el sábado 7 de marzo con el ya consolidado Magdalena Remember Fest, que se desarrollará de 17.00 a 02.00 horas. La cita contará con actuaciones en directo de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat. Piropo y GEM, además de los DJs Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico y Abel K Kaña B2B Josvi, en una de las jornadas más multitudinarias del primer fin de semana festivo.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha valorado positivamente el cartel y ha destacado el trabajo de la Junta de Fiestas “para ofrecer una programación amplia y variada que se ajuste a los diferentes gustos musicales”. Selma ha recordado además que este año se estrena un nuevo modelo de contratación para los conciertos oficiales, abierto por primera vez a la participación de cualquier promotor musical, tal y como se recogía en la licitación.

Cuatro grandes conciertos

El miércoles 11 , a las 23.00 horas, llegará la Noche Flamenca con La Húngara.

Una artista con más de dos décadas de trayectoria y una discografía que supera los 15 álbumes. Acumula más de 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify y cientos de millones de visualizaciones en plataformas digitales, con éxitos como La Niña Bonita o Mala Malita Mala.

El jueves 12 será el turno del rock con Mägo de Oz .

Una de las bandas más influyentes del folk-metal en español. El grupo suma más de siete discos de platino y supera los 3,5 millones de oyentes mensuales en Spotify. Temas como Fiesta Pagana, Molinos de Viento o La Costa del Silencio forman parte de la historia del rock nacional.

El viernes 13 tendrá lugar el concierto de Juan Magán .

Considerado uno de los grandes impulsores del electro-latino a nivel mundial. El artista supera los 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, cuenta con múltiples discos de Platino y Diamante y ha liderado listas en más de 50 países.

El sábado 14 con Depol se cerrará la programación de conciertos

Uno de los nombres más destacados del nuevo pop español. Su sencillo Quién diría alcanzó la certificación multiplatino y el artista suma actualmente varios millones de oyentes mensuales, consolidando su proyección nacional.

Como apuesta por el talento local, los conciertos contarán con la participación de Valiente Bosque (viernes 13) y Carlos Álvarez (sábado 14) como artistas invitados.

Cambio de modelo en la contratación

Con el nuevo sistema, la contratación de los conciertos deja de gestionarse directamente desde el Patronato Municipal de Fiestas a propuesta de la Junta de Fiestas, permitiendo ahora que cualquier promotor pueda concurrir al proceso.

En este caso, la empresa Raser Eventos S.L. ha resultado adjudicataria del servicio de organización, producción artística y técnica de los conciertos que se celebrarán en el REFEYME durante las fiestas de la Magdalena 2026.